Retrouvailles 20 ans

About this event
Prenez part à la soirée entière avec votre choix de repas étant le filet de porc farci aux tomates séchées et pesto.
Prenez part à la soirée entière avec votre choix de repas étant la bavette de boeuf sauce au vin rouge.
Prenez part à la soirée entière avec votre choix de repas étant le Tofu Général Tao.
Participez au succès de la soirée!
Une bouteille de vin identifié à votre nom sera placée sur une des tables lors du souper.
Vous désirez venir, mais préférez nous rejoindre après le souper? Pas de problème vous pouvez avoir accès à la soirée seulement, à partir de 20h30.
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