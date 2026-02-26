Retrouvailles Polyvalente Le Carrefour 2005-2006

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Retrouvailles Polyvalente Le Carrefour 2005-2006

About this event

Retrouvailles 20 ans

125 Rue Self

Val-d'Or, QC J9P 3N2, Canada

Repas - Filet de Porc
$65

Prenez part à la soirée entière avec votre choix de repas étant le filet de porc farci aux tomates séchées et pesto.

Repas - Bavette de boeuf
$65

Prenez part à la soirée entière avec votre choix de repas étant la bavette de boeuf sauce au vin rouge.

Repas - Végé / Sans Lactose / Sans Gluten
$65

Prenez part à la soirée entière avec votre choix de repas étant le Tofu Général Tao.

Commandite - Bouteille de vin
$30

Participez au succès de la soirée!

Une bouteille de vin identifié à votre nom sera placée sur une des tables lors du souper.

Soirée seulement
$35

Vous désirez venir, mais préférez nous rejoindre après le souper? Pas de problème vous pouvez avoir accès à la soirée seulement, à partir de 20h30.

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