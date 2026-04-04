Réunion Familiale LeVasseur · Vassaur — Québec City 2026

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About this event
Week-end complet · 2, 3 et 4 octobre 2026 Plusieurs lieux · Vieux-Québec Programme complet : levasseur.org/fr/quebec2026
Full weekend · October 2, 3 and 4, 2026 Multiple venues · Old Quebec City Full program: levasseur.org/en/quebec2026
Samedi 3 octobre · 18h00 Salle Trinité · Pub Saint-Patrick · 1034 Rue Saint-Jean · Québec
Saturday October 3 · 6:00 PM Salle Trinité · Pub Saint-Patrick · 1034 Rue Saint-Jean · Quebec City
Vendredi 2 octobre · 18h00 Château Frontenac · La Bibliothèque · 1 Rue des Carrières · Québec
Friday October 2 · 6:00 PM Château Frontenac · La Bibliothèque · 1 Rue des Carrières · Quebec City
Diffusion YouTube en direct · samedi 3 octobre Lien envoyé avant octobre · levasseur.org/2026
YouTube live stream · Saturday October 3 Link sent before October · levasseur.org/2026
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