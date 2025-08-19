eventClosed

Rock On Collective's Silent Auction

Trad is Rad Bundle item
Trad is Rad Bundle item
Trad is Rad Bundle
CA$100

auctionV2.input.startingBid

  • Grandwall Nuts 1-12 (single rack) & nut tool (worth $100)
  • 60cm dyneema slings x6 (worth $70)
  • Black Diamond Oz Non-lockers (Keylock-noseless) x6 (worth $100)
  • Black Diamond Miniwire carabiner x6 (worth $55)

Total value: $325.

Kelowna Bouldering & Beyond item
Kelowna Bouldering & Beyond item
Kelowna Bouldering & Beyond item
Kelowna Bouldering & Beyond
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Total market value: $327

Penticton Ski & Climb Bundle item
Penticton Ski & Climb Bundle item
Penticton Ski & Climb Bundle item
Penticton Ski & Climb Bundle
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Total market value: $224.

Mindset in Climbing Coaching item
Mindset in Climbing Coaching
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Private mindset coaching is offered through a combination virtual and in person meetings depending on location. Clients receive a customized plan that specifically touches on retraining the brain by utilizing on and off the wall exercises. Guide: Nicole Chickloski, Diamondback Rock Climbing.


Market value: $200.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing