Rosedale Women's Retreat 2025

10805 Lakeshore Rd

Port Colborne, ON L3K 5V4, Canada

Full weekend adult
CA$80
Full weekend child and youth
CA$45
Friday only adult
CA$30
Friday only child
CA$15
Saturday only adult
CA$50
Saturday only child
CA$30
Rosedale Adult full weekend
CA$30
Rosedale child full weekend
free
Rosedale Adult Friday only
free
Rosedale Child Friday only
free
Rosedale Adult Saturday only
free
Rosedale child Saturday only
free

common:zeffyTipDisclaimerTicketing