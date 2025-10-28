Rosedale Baptist Church
Rosedale Women's Retreat 2025
10805 Lakeshore Rd
Port Colborne, ON L3K 5V4, Canada
Full weekend adult
CA$80
add
Full weekend child and youth
CA$45
add
Friday only adult
CA$30
add
Friday only child
CA$15
add
Saturday only adult
CA$50
add
Saturday only child
CA$30
add
Rosedale Adult full weekend
CA$30
add
Rosedale child full weekend
free
add
Rosedale Adult Friday only
free
add
Rosedale Child Friday only
free
add
Rosedale Adult Saturday only
free
add
Rosedale child Saturday only
free
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout