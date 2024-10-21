Hosted by

Rotary Club of Grimsby, Incorporated

Rotary Club of Grimsby, Fantasy of Trees Auction

6 Murray St, Grimsby, ON L3M 3N7, Canada

Felt Leaves and Flowers Wreath - W2A
Felt Leaves and Flowers Wreath - W2A
$45

Starting bid

Distinctive wreath with brown, beige, and grey felt leaves surrounding a grape vine wreath background and taupe and silver poinsettia flowers Value - $100
A Natural Delight Wreath - W1A
A Natural Delight Wreath - W1A
$45

Starting bid

Natural tones and wreath form with a decorative bow in burlap and grey fur with pretty jingle bells. 14 inch braided willow wreath. Value - $75
Cozy Winter Wreath - W3A
Cozy Winter Wreath - W3A
$40

Starting bid

Soft white wool yarns wraps the wreath to create a textured background for conifer trees in the woods. Value - $70
Gold Bounty Wreath - W4A
Gold Bounty Wreath - W4A
$50

Starting bid

Wonderful golden fruit, leaves, branches and a golden net bow on a conifer wreath makes for an elegant display. Value $100
In the Forest Wreath - W5A
In the Forest Wreath - W5A
$45

Starting bid

A woodland theme of wood "rounds" creating the backdrop for conifer greens, eucalyptus and a rose pale rose. Dried oranges, cinnamon and a weathered jingle bell enhance the woodland atmosphere. A wreath for all winter long. Value - $90
Nature Scene All-A-Glitter Wreath - W6A
Nature Scene All-A-Glitter Wreath - W6A
$50

Starting bid

Two lovely nests of silver eggs are the focal points on this whisk wreath, with pine cones, frosted branches, eucalyptus, and frosty leaves Value - $100
Midnight Delight Wreath - W8A
Midnight Delight Wreath - W8A
$50

Starting bid

It is evening and the moon makes the flowers and leaves golden as they decorate the midnight blue peony with blue hydrangea florettes. All on a sparkling gold glitter grapevine wreath. Value - $100
Owl in the Woods - W9A
Owl in the Woods - W9A
$45

Starting bid

This Owl has a bouquet for his sweetheart. He sits among the snowy trees and pinecone branches and beside a snow-flocked bow. Value - $90
Snowy Red Swag - W7A
Snowy Red Swag - W7A
$50

Starting bid

This beautiful swag highlights red pom-poms, berries and frosted branches and fir leaves. Value - $100
We love Christmas Red Wreath - W10A
We love Christmas Red Wreath - W10A
$45

Starting bid

This has Christmas in all its reds - velvet ornaments, shiny ornaments, berries, frosted flowers, and of course red berries. All on a conifer wreath. Value - $90
Italian Gift Basket with Wine - D17A
Italian Gift Basket with Wine - D17A
$60

Starting bid

Premium Gift Basket including 4 bottles of Ontario Wine , (Peller and Trius) mixture of white and red; pasta, Extra Virgin Olive Oil, Marinara Sauce; drink coasters; wine bag, wine opener, blueberry jelly; crackers, napkins, chocolates and a wooden cheese board. All in a beautiful basket. Value $150
Wine Gift basket - D18A item
Wine Gift basket - D18A item
Wine Gift basket - D18A
$40

Starting bid

Gift Basket including 3 bottles of wine, mixture of red and white; napkins, chocolate, crackers, bedazzled long sleeve crew neck ladies top; salted caramel shortbread cookies; wine bag. Value $80
Coffee Gift Basket - D22A
Coffee Gift Basket - D22A
$35

Starting bid

Gift Basket including Premium Starbucks coffee; jam; napkins; $30 Starbucks gift card; napkins; Christmas coffee mug; chocolate. Value - 70
Wine Gift Basket - D19A
Wine Gift Basket - D19A
$35

Starting bid

Gift Basket including 2 bottles of wine; cutting board; wine bag; chocolate wafer rolls; Christmas ornament; Scottish Shortbread cookies, all in a decorative basket. Wines by Peller Estates and Trius. Value - $75
Carole Towne Ice Land Christmas Village - D13A item
Carole Towne Ice Land Christmas Village - D13A item
Carole Towne Ice Land Christmas Village - D13A
$60

Starting bid

Carole Towne collection. Lighted, musical and animated hockey theme. Value - $120
Maui Jim PolarizedPlus2 Sunglasses - D15A
Maui Jim PolarizedPlus2 Sunglasses - D15A
$100

Starting bid

Sponsored by Peaker Eyewear A cool solid pair of Men's sunglasses from the premier Maui Jim line with PolarizedPlus2® lens technology. Value - $300
Rechargeable wireless speaker - D24A item
Rechargeable wireless speaker - D24A item
Rechargeable wireless speaker - D24A
$60

Starting bid

Sponsored by Tony & Ruthann Joosee Rechargeable wireless speaker features an LED flicking flame light with Pulse, Flicker and White modes. Its Bluetooth ready and stereo compatible Value $120.00
Happy Holidays gift basket - D20A
Happy Holidays gift basket - D20A
$50

Starting bid

Gift Basket, including Bottle of white Wine; bottle of Trius Brut (Trius Brut, sparkling wine made of premium Niagara Chardonnay and Pinot Noir grapes ); chocolates, cookies, decorative napkins, bottle opener and wine gift bag. Value $100
Niagara Parks Attraction Pass - D10A
Niagara Parks Attraction Pass - D10A
$200

Starting bid

Two Niagara Parks passes to all Niagara Parks attractions, natural sites and historic sites, including transportation through the park. Each pass provides a series of tickets that offer one-time entry into an attraction by one person. The passes have an issue date of 2024 however there are no expiry dates. Value $460
Golf 2-Some Certificate with Cart - D8A
Golf 2-Some Certificate with Cart - D8A
$75

Starting bid

Sponsored by Twenty Valley Golf and Country Club 2-Some Golf Certificate with Golf Cart Donated by Twenty Valley Golf and Country Club Value - $150
Art & Gift Gallery Gift Certificate (Objects to Desire) - D2
Art & Gift Gallery Gift Certificate (Objects to Desire) - D2
$35

Starting bid

Sponsored by Objects to Desire $75 Gift Certificate from Grimsby's finest Art & Gift Gallery on Livingston Avenue.
Gift Card for The Forty - D6A
Gift Card for The Forty - D6A
$25

Starting bid

2 gift cards ($25 each) for the Forty Public House. Value $50
Simply Moto Gift card - D1A
Simply Moto Gift card - D1A
$100

Starting bid

Simply Moto invites you to visit their motorcycle gear, apparel, parts & accessories shop at 19 Elm Street West in Grimsby, with 2 x $100 Gift Certificates (4082 & 4083) which you can bid on now. Value $200
M&M Meats Gift Card - D4A
M&M Meats Gift Card - D4A
$25

Starting bid

$50 gift card for M&M Meats.Grimsby location is 36 Main Street East.
Farm Gate to your Plate Gift Certificate ($75) - D3A
Farm Gate to your Plate Gift Certificate ($75) - D3A
$50

Starting bid

Gift Certificate from our Elm Street dispensary of specialty foods - Farm Gate to Your Plate. Value $75
Gift Basket with Coffee and Tea - D23A
Gift Basket with Coffee and Tea - D23A
$30

Starting bid

Gift basket including Gourmet coffee, jam, Christmas Mug, cookie baking mix, chocolate, Gourmet Tea. Value - $60
Gift basket with Wine - D21A
Gift basket with Wine - D21A
$70

Starting bid

Sponsored by Deb Zimmerman From Grape Growers of Ontario. 3 bottles of wine, one bottle of Sparkling wine; wine glasses; wine stopper. Value $150
Curling Broom and Gloves - D9A
Curling Broom and Gloves - D9A
$70

Starting bid

Sponsored by the Grimsby Curling Club Curling Broom and Gloves by Goldline. Value $150
Charcuterie Board - D14A
Charcuterie Board - D14A
$40

Starting bid

Sponsored by Bill Thompson Stunning Charcuterie Board with live edge. Made out of black walnut, with handles for ease. Value - $120
Vision Clinic Gift Certificate - D7A
Vision Clinic Gift Certificate - D7A
$40

Starting bid

Vision Clinic Gift Certificate. Value $100
Power of Attorney - D25A
Power of Attorney - D25A
$40

Starting bid

Power of Attorney sponsored by Hassaan & Associates Value $150
"Yuletide" T50A
"Yuletide" T50A
$200

Starting bid

Sponsored by Harmony Jewellers A beautiful 7.5 foot pre-lit Flocked Christmas Tree by Ashland. It is decorated in a traditional red and green with nature added. The tree skirt is a beautiful rattan like skirt. You must come in to see its true beauty. Value $600
A BOHO Christmas - T31A item
A BOHO Christmas - T31A item
A BOHO Christmas - T31A item
A BOHO Christmas - T31A
$200

Starting bid

Sponsored by Erion Insurance Group This stunning 7.5 foot Cashmere tree is adorned with beautiful green and gold ornaments. It also has some nature inspired additions. The tree is wrapped with a beautiful rattan tree collar and includes a wooden sleigh, reindeer and Nutcracker to finish it off. The pictures do not do this tree justice. You must come in and see it for yourself. Value: $700
"Sweet Frosting" - T51A item
"Sweet Frosting" - T51A item
"Sweet Frosting" - T51A item
"Sweet Frosting" - T51A
$200

Starting bid

Sponsored by Erie Powder Coating This 7.5 foot Flocked Ashland tree is a treat to behold. It is whimsical and playful with beautiful soft colours of a rainbow. And just look at that sweet tree skirt! Come in and see it for yourself! Value: $600
Tour and Tasting at Shed Brewery - D12A
Tour and Tasting at Shed Brewery - D12A
$60

Starting bid

Comprehensive tour and tasting for 10 at Shed Brewery. Value: $180
Spring 2025 Author Series - D11A
Spring 2025 Author Series - D11A
$60

Starting bid

Sponsored by the Grimsby Library Gift Certificate for the Spring 2025 Author Series. $150
Faux Leather Bag with Pillows - D26A
Faux Leather Bag with Pillows - D26A
$60

Starting bid

Donated by Jenny Carpio Upholstery. 2 lovely neutral cushions in a lovely faux leather bag Value: $150
Golf Certificate Sawmill - D27A
Golf Certificate Sawmill - D27A
$100

Starting bid

Sawmill Golf Course Foursome with cart - 18 holes Value:$200
A set of Christmas deer - D16A
A set of Christmas deer - D16A
$125

Starting bid

Donated by Marie Solvason A set of beautiful wooden Christmas Deer. They will go lovely on your lawn or porch or you could leave them inside next to your Christmas tree. Value: $250
Gift Certificate - Sylvia's Studio of Hair - $70 - D5A
Gift Certificate - Sylvia's Studio of Hair - $70 - D5A
$35

Starting bid

Donated by Sylvia's Studio of Hair. Gift Certificate for $70
Green and Gold Swag - D28A
Green and Gold Swag - D28A
$40

Starting bid

Donated by Maureen Ferris This beautiful Swag is adorned with Green and Gold decor and premium ribbon. Value $80

