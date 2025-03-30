eventClosed

Rotary District 7040 PRE-CONFERENCE County & Western Wear Auction

Pickup Location: 2901 Gibford Dr, Ottawa, ON K1V 2L9, Canada

Navy & White Long Sleeve Roper Dress item
Navy & White Long Sleeve Roper Dress
CA$50

Genuine Rope long sleeved, fringed dress, 2 length drop skirt, split kick seam on reverse. Size 11/12, Medium. Navy and white trim. Silver belt included. White diamond bolo NOT INCLUDED (is sold separately). Fully washable. 100% cotton
Turquoise Short Sleeve Lilia Snulty Dress item
Turquoise Short Sleeve Lilia Snulty Dress
CA$50

Genuine Lilia Snulty Turquoise, short sleeve fringed dress. Full skirt. Size 11/12. Turquoise belt included. Fully washable. 100% cotton.
Pink, Tipped Collar, Long Sleeve Lilia Snulty Dress item
Pink, Tipped Collar, Long Sleeve Lilia Snulty Dress
CA$50

Genuine Lilia Snulty Long Sleeve, Fringed Pink Dress. Size 11/12. White fringe on front only. In-seam pockets. Pink belt included. Fully washable. 100% cotton.
Turquoise Long Sleeve Studded Lilia Snulty Dress item
Turquoise Long Sleeve Studded Lilia Snulty Dress
CA$50

Genuine Lilia Snulty Turquoise long Sleeve, studded dress. Full Skirt. Size 13/14. Pleated design and studs on front. Decorative split pleat on back. In-seam pockets. Turquoise belt included. Fully washable. 100% cotton.
Red & White Dot Roper Dress item
Red & White Dot Roper Dress
CA$50

Genuine Roper Red & White long sleeve dress. Size 9/10. Full Skirt. In-seam pockets. Red inset on back. Reversible draw belt included. Full washable. 100% cotton.
Red & Black Short Sleeve Fringed Ropoer Dress item
Red & Black Short Sleeve Fringed Ropoer Dress
CA$50

Genuine Roper red and black, fringed, short sleeve dress. Size 13/14 - medium. Full skirt. Decorative open back. Red belt included. Fully washable. 100% cotton.
Smithbilt Red Felt Western Hat item
Smithbilt Red Felt Western Hat
CA$75

Genuine Smithbilt red felt Cattleman Fedora tyle hat with feather trim. Size 6 3/4.
Smithbilt White Felt Western Style Hat item
Smithbilt White Felt Western Style Hat
CA$75

Genuine Smithbilt White felt Cattleman Fedora style hat with feather trim. Size 6 5/8.
Smithbilt Red Felt Cowboy Hat item
Smithbilt Red Felt Cowboy Hat
CA$50

Genuine Smithbilt red felt Cowboy hat. Shallow crown, Size large - fits smaller adult head.
Genuine Laredo White Leather Boots item
Genuine Laredo White Leather Boots
CA$75

Genuine Laredo leather boots. Blue & Pink stitched inset. Mid calf length. Size 8.
Genuine Lardeo Tan Leather Boots item
Genuine Lardeo Tan Leather Boots
CA$75

Genuine Lardeo Leather boots. Red stitched inset. mid-calf length. Size 8 1/2
Black Bootlegger Leather western dress boots item
Black Bootlegger Leather western dress boots
CA$75

Black Bootlegger leather western dress boots. Gold patterned inset. Mid-calf length. Size 8
Genuine Mexican Leather/Snakeskin Red & Black boots item
Genuine Mexican Leather/Snakeskin Red & Black boots
CA$100

Genuine Mexican leather/snakeskin, red & black boots. High calf length. Size 7 1/2
Studded Leather Boot jewellery item
Studded Leather Boot jewellery
CA$25

White boot jewellery - boots NOT included (sold separately). Simply slip the chains over any boot. Two chains included.
Pink Fringed Shirt Topper item
Pink Fringed Shirt Topper
CA$25

Pink, Fringed, shirt topper. Simply slip topper over any shirt. 100% cotton, fringe excluded.
Fringed Blue Shirt Topper item
Fringed Blue Shirt Topper
CA$25

Blue with Pink fringe shirt topper. Simply slip topper over any shirt. 100% cotton, fringe excluded.
Pink Glitter Bolo Tie item
Pink Glitter Bolo Tie
CA$25

Pink Glitter Bolo Tie - wearable with any collared shirt or dress.
White Glitter Bolo Tie item
White Glitter Bolo Tie
CA$25

White Glitter Bolo Tie - wearable with any collared shirt or dress
Decorative Red fringe necktie item
Decorative Red fringe necktie
CA$25

Decorative reed fringe necktie. One piece. Simply tie at back and wear over any shirt. 100% cotton, excluding decor.
Decorative Multi-Coloured Fringe Necktie item
Decorative Multi-Coloured Fringe Necktie
CA$25

Decorative multi-coloured fringe necktie. One piece. Simply tie at back and wear over any shirt. 100% cotton, excluding decor.
Western Boot Tie Slide item
Western Boot Tie Slide
CA$25

Western boot tie slide - slip over any narrow fabric tie to enhance a glittery shirt.

