Roy and Cher's Winter Whiskers Online Auction!

Raised Garden Box from "The Good Shit" item
$200

Grow your own food with this hand-crafted raised garden bed made from locally sourced cedar! Retail Value: $275 Dimensions: 6x3 ft Delivery: In the spring season, within Ottawa-Gatineau, Kemptville, Brockville, and surrounding areas. Delivery may still be available for an additional charge if your are outside of these locations. Generously donated by "The Good Shit." An organization dedicated to cultivating a sustainable future of food security and local growing, through promotion of their organic garden kits, "sponsor a garden" initiatives, educational workshops, and more. Find them on Instagram @thegoodshit_today and on their website at https://spreadthegoodshit.ca/
$70 Gift Certificate to Vidalia Cat Salon item
$50

Generously donated by Vidalia Cat Salon located in Lancaster, ON. Gift Certificate can be redeemed for a full grooming. Includes brush, bath, dry, OR lion shave, bath and dry. https://www.instagram.com/vidaliacatsalon
$50

Generously donated by Vidalia Cat Salon located in Lancaster, ON. Gift Certificate can be redeemed for a full grooming. Includes brush, bath, dry, OR lion shave, bath and dry. https://www.instagram.com/vidaliacatsalon
Custom Pet Portrait item
$130

A free 8x10 custom pet portrait (and frame) hand-drawn by artist, Christine Rose. Can be drawn around January-February 2025. Artist will arrange a meet-up or drop-off with the winner, between Ottawa and Bainsville. Retail value:$197 Contact: [email protected] OR on Facebook at https://www.facebook.com/people/Christine-Rose-Artist-for-Hire-and-at-Large/100063536052588/
Handmade Holiday Cat Wreath item
Handmade Holiday Cat Wreath
$14

Handmade by Roy and Cher's Fundraising Coordinator, Mary! Value of $20. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Field Story California Chardonnay item
Field Story California Chardonnay
$18

750ml bottle. Retail value: $25. Description: Pale yellow hue with golden highlights. Aromas of ripe tropical fruits with a touch of vanilla. Rich and medium-bodied with a slightly woody finish. Best paired with crusted grilled salmon, mushroom risotto or grilled chicken breast, cream sauce. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Donated by Anonymous.
Pelee Island Merlot item
Pelee Island Merlot
$9

750ml bottle. Retail value: $12. Description: Nutty, red fruit taste. Dry, medium-bodied with medium acidity and noticeable tannins. Serve with barbecued chicken, burgers or grilled veggies. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Donated by Anonymous.
Christmas Coaster Set item
Christmas Coaster Set
$9

Christmas coaster set of 4 with cork inset. Value of $12. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Donated by Anonymous.
Lady Violet Wit & Wisdom Mug item
Lady Violet Wit & Wisdom Mug
$20

Official Downtown Abbey merchandise copyrighted from 2010-2019 by Carnival Film & Television Limited. Large mug of Lady Violet. Value of $30. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Donated by Anonymous.
$50 Gift Certificate to Harbers Greenhouses and Forestry item
$50 Gift Certificate to Harbers Greenhouses and Forestry
$35

A $50 Gift Certificate donated by Harbers Greenhouses and Forestry, a family owned and operated tree supplier. They offer consulting and growing services to a wide variety of clients, including home-owners, conservation authorities, land developers, municipalities, nurseries and garden centres. They also offer custom installation of bare-root and spaded trees in select Eastern Ontario regions. Socials: https://www.facebook.com/share/1DzeZaxhpB/ https://www.harbersgreenhouses.com/ [email protected]
ApotheKerry Spa Set item
ApotheKerry Spa Set
$52

A beautiful donation from "ApotheKerry Soap." The ApotheKerry Spa Set comes with x1 Magnesium spray, x1 bath tea, x1 face mask, x1 bar of soap and x1lotion bar. Retail value: $75. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://apothekerrysoap.com/ IG @apothekerrysoap FB: https://www.facebook.com/people/ApotheKerry-Soap/100063982995126/?view_public_for=102565641712766"
Aleathabean Double-Sided Cat Ornament item
$8

A funky double-sided cat ornament handmade by artist Aleatha Aiken-Sherrer, AKA aleathabean! Retail value: $12. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG/Facebook @aleathabean, and aleathabean.etsy.com
Vegan & Gluten-free Gingerbread House Kit item
$27

Wonderfully donated by "The Coffee Plant," a fresh, local, small-batch baked goods and custom cake business that is100% plant-based! Retail Value: $38. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: "https://thecoffeeplant.ca/ IG @thecoffeeplantygk
The Dating Debacle by Erin Lisbeth item
$15

Written by Canadian Contemporary Romance Author, Erin Lisbeth. Spark notes: a rejected public proposal, a grumpy orange cat, online dating, a plant and book store setting, a mutual love for doughnuts, and he falls first! Print length: 270 pages. Retail Value: $22. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Fun Fact: her cat Gracie is a Roy and Cher rescue ❤️ !!
Ground Coffee & a 12oz Single Cup French Press item
Ground Coffee & a 12oz Single Cup French Press
$28

A bag of ground coffee & a 12oz single cup french press from Brûlerie TOTEM Roasters Inc. in Vankleek Hill, ON. They are a Certified Organic, Smithsonian Bird Friendly & Fairtrade specialty coffee roaster. Environmentally responsible; ethically and sustainably sourced. ☕️🌱Retail value: $40. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @totemroasters
$50 Gift Certificate to Dreambaked Co. Florals item
$35

A beautiful gift from Dreambaked Co. Florals of a $50 Gift Certificate! Dreambaked Co. Florals is a flower farm x seasonal floral design studio located in Ingleside, ON. Socials: IG @dreambakedco
Soap Dish and Gift Voucher from Dragonfly Clay Creations item
$30

A unique soap dish and gift voucher from Dragonfly Clay Creations, a Canadian Pottery business located in Cornwall, ON. Handmade Pottery for every occasion and any desire! The 25% off voucher can be used towards a pottery workshop listed on their website. Located at the Cline House Gallery in Cornwall. Retail value: $45. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @dragonflyclaycreations; website: https://dragonflyclaycreations.ca/
A Gift Certificate for a Haircut! item
A Gift Certificate for a Haircut!
$15

A gift certificate for a free hair cut from "Hair by Amy," a licensed hairstylist located at 290 Main St S Alexandria, ON.
A Gift Certificate for a Resin Manicure! item
A Gift Certificate for a Resin Manicure!
$45

A gift certificate for a resin manicure from Butterfly Dreams Aesthetics located at 290 Main Street S Alexandria, ON. Value of $65.
A Gift Certificate for a Full Set of Lash Extensions! item
A Gift Certificate for a Full Set of Lash Extensions!
$70

A gift certificate for a full set of lash extensions from Butterfly Dreams Aesthetics located at 290 Main Street S Alexandria, ON. Value of $100.
"Chillin' with my Gnomies" hanging decor item
"Chillin' with my Gnomies" hanging decor
$7

A wooden gnome-themed hanging decor item donated by Anonymous. Retail value: $10. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
"I woke up this Purrfect" hanging decor item
"I woke up this Purrfect" hanging decor
$7

A wooden cat-themed hanging decor item donated by Anonymous. Retail value: $10. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
"Home is where my cat is" hanging decor item
"Home is where my cat is" hanging decor
$7

A wooden cat-themed hanging decor item donated by Anonymous. Retail value: $10. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Artisan homemade Jam&Jelly by BT Delights item
Artisan homemade Jam&Jelly by BT Delights
$15

A package of two jams & jellies in the flavours: Pinot Grigio and Pepper Jelly. Generously donated by BT Delights. They make a large variety of products ranging from traditional to diabetic and specialty. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @btdelight2023
A Christmas Cactus Plant item
A Christmas Cactus Plant
$7

Just in time for the Holidays, we have a lovely Christmas Cactus donated by Forever Green Plant Shop, a tropical plant nursery located in Ingleside, ON. Retail value: $10. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @forevergreenplantshop, website: https://forevergreenplantshop.square.site/"
Box of Hand-Dipped Chocolate Covered Oreos item
Box of Hand-Dipped Chocolate Covered Oreos
$7

A yummy box of hand-dipped and decorated chocolate oreos donated by Muddy Toes Organics. Retail value: $10. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://www.facebook.com/MuddyToesOrganics
Collection of Mystic Stone Crystals item
$90

A gorgeous assortment of crystals donated by Magenta's Stoned Mystic Shop. Comes with a drawstring bag for carrying and protection. Retail value: $130. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://www.facebook.com/TheMysticMagenta
A $100 Gift Certificate to Obsidian Skin item
A $100 Gift Certificate to Obsidian Skin
$70

A $100 gift certificate generously donated by Obsidian Skin Body Art, located at 119 Sydney St Unit 204 Cornwall, ON.
A Mystic Stone Necklace and Bracelet Set item
A Mystic Stone Necklace and Bracelet Set
$16

A second generous donation from Magenta's Stoned Mystic Shop! A beautiful burnt orange necklace and bracelet set. Retail value: $22. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://www.facebook.com/TheMysticMagenta
Younique You-ology Facial Cleansing Exfoliating Brush item
Younique You-ology Facial Cleansing Exfoliating Brush
$40

A brand new battery powered Facial Cleansing Exfoliating Brush made by Younique! Helps to manage acne, clogged pores, and excessive oily skin. Donated by Debbie Keillar. Retail value: $60. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Variety Pack #1 item
Variety Pack #1
$28

An assortment of goods graciously donated by LeeAnne Martel and Phyllis Sarault. From LeeAnne: Del Rose's Natural Soaps 1) Honey with Mango, 2) Aloe & Olive Oil with Apple, and 3) a Shave and Shampoo Bar with Coconut. From Phyllis: hot cocoa mug, candles & the basket! Value of $40. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Variety Pack #2 item
Variety Pack #2
$28

A second assortment of goods graciously donated by LeeAnne Martel and Phyllis Sarault. From LeeAnne: Del Rose's Natural Soaps 1) Three Butter with Passionfruit, 2) Goats Milk with Blueberry, and 3) a Shave and Shampoo Bar with Cucumber. From Phyllis: hot cocoa mug, candles & the basket! Value of $40. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Variety Pack #3 item
Variety Pack #3
$10

A third assortment of goods graciously donated by Phyllis Sarault: Hot cocoa and a mug, a candle, organic and cold processed bar of soap, a grocery list fridge magnet, & a Burts Bees cosmetic pouch! Value of $15. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Fire Sparks Zipper Pouch item
Fire Sparks Zipper Pouch
$17

A dog-themed zipper pouch donated by Fire Sparks Creations, handcrafted in Hawkesbury, ON! Retail value: $25. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @firesparkscreations; website: https://firesparks.ca/?utm_source=linktree&utm_medium=social
A Large Specialty Wreath item
A Large Specialty Wreath
$55

A Large Specialty Wreath made by Initial Wreaths! Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100064746888930&mibextid=ZbWKwL
Couples Mini Photo Session item
Couples Mini Photo Session
$220

A Couples Mini Photo Session by Jeremy Baxter! See his socials for his portfolio. Retail value: $310.75. Socials: IG @jeremypbaxter
Lovelier Still Earrings item
Lovelier Still Earrings
$12

Made with 925 sterling silver and Czech glass, this set of earrings is simply stunning. A lovely donation from Lovelier Still. Retail value: $38. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @lovelierstill
Cavology Training Leash - Yellow item
$17

A lightweight, compact and weatherproof training leash for puppies, in the colour yellow, by Cavology! Retail value: $25. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Cavology Training Leash - Yellow item
$17

We have a second one to auction off! A lightweight, compact and weatherproof training leash for puppies, in the colour yellow, by Cavology! Retail value: $25. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Cavology Dog Leash - Tea Rose item
$50

From the new Luxe Collection by Cavology, this is a lightweight and waterproof dog leash in the colour tea rose. Has a D-ring at the handle to hang a waste bag dispenser. One size: 5ft length x 3/4" width. Retail value: $71. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Poop Handler - Coffee Latte Design item
$10

The perfect dog walking accessory. The Poop Handler allows you to walk without holding a used poop bag! Dimensions: 3" x 2". Retail value: $15. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Poop Handler - Matcha Latte Design item
$10

The perfect dog walking accessory. The Poop Handler allows you to walk without holding a used poop bag! Dimensions: 2.5" x 2". Retail value: $15. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Dog Hoodie - Juliette item
$40

An exclusive Cavology dog hoodie. The Juliette design is a peach body with a floral hood and pocket. Size XXL. The model dog in the photo is wearing a size M and she weighs 12Lbs. Visit the Cavology website for measurement instructions! Retail value: $57. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Dog Hoodie - Romeo item
$40

An exclusive Cavology dog hoodie. The Romeo design is a grey body with a navy blue hood and pocket with a crowns pattern. Size XXL. The model dog in the photo is wearing a size L and he weighs 18Lbs. Visit the Cavology website for measurement instructions! Retail value: $57. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Cavology Dog Leash - Matcha item
Cavology Dog Leash - Matcha
$50

From Cavology's Luxe Collection is a lightweight, waterproof dog leash in the colour "Matcha." Has a D-ring at the handle to hang a waste bag dispenser. One size only: 5ft length x 3/4" width. Retail value: $71. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: https://cavology.com/
Children's book "Tails from MerryMac Farm" item
$13

A Children's book named "Tails from MerryMac Farm," featuring cats from Roy and Cher's Rescue. Generously donated by Heather Macintosh. For ages 3-8. Pages: 78. A heartwarming, hilarious and (mostly) true stories of Calvin and Molly, Felicity, Feather Brown and Ali who live at the farm with The Lady and her friend. Children will love the stories and drawings of these lively adventurous animals. Retail value: $17.95. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Four organic loose leaf tea blends and an infusion beaker item
Four organic loose leaf tea blends and an infusion beaker
$30

A sweet donation of organic loose leaf tea and infusion beaker from "A Cup of Kindness Tea Company." An herbal tea blend: Apple Pie Rooibos; A white tea blend: Sobr Grrrl; A green tea blend: Hojicha; and a second green tea blend: Sencha. Retail value: $43. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @cupofkindnesstea
Zipper Pouch and Gift Voucher item
$7

A modern-art dog themed zipper pouch and a $5 voucher to Hot Deals Hawkesbury and/or Pheonix Bath & Body. Retail value: $10. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Zipper Pouch and Gift Voucher item
$7

We have a second modern-art dog themed zipper pouch and a $5 voucher to Hot Deals Hawkesbury and/or Pheonix Bath & Body. Retail value: $10. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Boston Terrier Leggings item
Boston Terrier Leggings
$10

For the dog lover! A pair of one size Boston Terrier leggings from Hot Deals Hawkesbury. Retail value: $15. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Dogs with Neon Sunnies Leggings item
Dogs with Neon Sunnies Leggings
$10

For the dog lover! A pair of one size leggings designed with dogs wearing neon sunglasses! From Hot Deals Hawkesbury. Retail value: $15. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Natural Bath & Body Butter Set item
Natural Bath & Body Butter Set
$20

A thoughtful donation from Natural Mama Skincare Company. A teo-part set of fragrance-free Body Butter and Fragrance-free Bath Blend (a blend of Coconut Milk Powder, Colloidal Oatmeal + Arrowroot Powder). Retail value: $28. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: IG @naturalmamaskincarecompany; website: https://www.naturalmamaskincarecompany.com/
Hydrating Hair-care Gift with a Scrunchie! item
Hydrating Hair-care Gift with a Scrunchie!
$37

A hair-care gift from Eclipz Hair Studio in Lancaster! The hair-care set comes with a shampoo and conditioner from Matrix, infused with avocado oil and hyaluronic acid. Paired with a silky soft black scrunchie. Retail value: $52. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm. Socials: FB https://www.facebook.com/p/Eclipz-Hair-Studio-100057192110887/
A Private English Riding Lesson at Rainbow Farm item
A Private English Riding Lesson at Rainbow Farm
$35

One 30-minute private English riding lesson generously donated by Stéphanie Campeau at Rainbow Farm in North Lancaster. Retail value: $50. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Younique Youology Facial Cleansing Exfoliating Brush item
Younique Youology Facial Cleansing Exfoliating Brush
$40

We have a second set! A brand new battery powered Facial Cleansing Exfoliating Brush made by Younique! Helps to manage acne, clogged pores, and excessive oily skin. Donated by Debbie Keillar. Retail value: $60. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Cat Tote from Athens, Greece item
Cat Tote from Athens, Greece
$7

A cat tote bag direct from Pitsi Cafe, Koukaki District, Athens, Greece. Donated by Debbie Keillar. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Cat Themed Apron item
Cat Themed Apron
$10

Cat themed apron. Adult, one size fits most. 27" wide with 30" tie straps. Cotton with polyester. Warm wash, low dry. Sewn by Heather Wares of Creations Heather's Originals. Donated by Debbie Keillar. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.
Cat Themed Cannisters item
Cat Themed Cannisters
$25

Tupperware TupperPets One Touch Cannister Set - Cozy Cats - 3 pieces - Retired Product. Donated by Debbie Keillar. Seen on Etsy after market for $100+; Catalogue retail value: $50. Donated by Debbie Keillar. Pick-up in Cornwall, Lancaster, or Alexandria. Arrangements made with Roy and Cher's Rescue Farm.

