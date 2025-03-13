Royal York Cardinals 9UAA 2016
Royal York Cardinals 9UAA Father's Day 50/50 Raffle
Father's Day 50/50
$10
This includes 2 tickets
2 for $10
2 for $10
More details...
Add
Father's Day 50/50
$20
This includes 6 tickets
6 for $20
6 for $20
More details...
Add
Father's Day 50/50
$30
This includes 10 tickets
10 for $30
10 for $30
More details...
Add
Father's Day 50/50
$40
This includes 15 tickets
15 for $40
15 for $40
More details...
Add
Father's Day 50/50
$50
This includes 20 tickets
20 for $50
20 for $50
More details...
Add
Father's Day 50/50
$100
This includes 50 tickets
50 for $100
50 for $100
More details...
Add
Add a donation for Royal York Cardinals 9UAA 2016
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue