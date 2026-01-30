Royalement Riot

Offrez-vous une expérience festive et immersive inspirée d’un tea party à l’anglaise :





*Afternoon tea traditionnel (thés, douceurs & pâtisseries)

*DJ, musique et piste de danse

*Jeux de croquet et animations ludiques



Ambiance colorée, familiale et surprenante

Et surtout…





Chaque billet soutient directement la mission de la Fondation Riot et contribue à l’ouverture de la première Maison Riot pour accompagner les jeunes sans filet vers l’autonomie.





Célébrez. Rassemblez-vous. Changez des vies.