Royalement Riot

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About this event
Offrez-vous une expérience festive et immersive inspirée d’un tea party à l’anglaise :
*Afternoon tea traditionnel (thés, douceurs & pâtisseries)
*DJ, musique et piste de danse
*Jeux de croquet et animations ludiques
Ambiance colorée, familiale et surprenante
Et surtout…
Chaque billet soutient directement la mission de la Fondation Riot et contribue à l’ouverture de la première Maison Riot pour accompagner les jeunes sans filet vers l’autonomie.
Célébrez. Rassemblez-vous. Changez des vies.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!