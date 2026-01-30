la fondation Riot

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About this event

Royalement Riot

General Admission
$150

Offrez-vous une expérience festive et immersive inspirée d’un tea party à l’anglaise :


*Afternoon tea traditionnel (thés, douceurs & pâtisseries)
*DJ, musique et piste de danse
*Jeux de croquet et animations ludiques

Ambiance colorée, familiale et surprenante

Et surtout…


Chaque billet soutient directement la mission de la Fondation Riot et contribue à l’ouverture de la première Maison Riot pour accompagner les jeunes sans filet vers l’autonomie.


Célébrez. Rassemblez-vous. Changez des vies.

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