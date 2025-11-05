Emily Carr Home & School Association

Emily Carr Home & School Association

SAMPLE Monthly Hot Lunch Orders

January 28 - Cheese Pizza Slice
$2.75
Available until Jan 22

Bonus pizza day! Slice of cheese pizza from Byron Pizza for Jan 28

January 28 - Pepperoni Pizza Slice
$2.75
Available until Jan 22

Bonus pizza day! Slice of pepperoni pizza from Byron Pizza for Jan 28

January 28 - White Milk
$1.25
Available until Jan 22

Bonus pizza day!

January 28 - Chocolate Milk
$1.35
Available until Jan 22

Bonus pizza day!

January 28 - Apple Juice
$1
Available until Jan 22

Bonus pizza day!

January 28 - Chocolate Chip Cookie
$1.50
Available until Jan 22

Bonus pizza day!

January 29 - 8oz Strawberry Sunshine Booster Juice
$4
Available until Jan 23

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava + yogurt

Jan 29 - 8oz Strawberry Sunshine Booster Juice (dairy free)
$4
Available until Jan 23

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava (no yogurt added)

January 29 - 12oz Strawberry Sunshine Booster Juice
$5
Available until Jan 23

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava + yogurt

Jan 29 - 12oz Strawberry Sunshine Booster Juice (dairy free)
$5
Available until Jan 23

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava (no yogurt added)

January 29 - 8oz Mango Hurricane Booster Juice
$4
Available until Jan 23

Strawberries, Mango, Passion Fruit, Guava + yogurt

Jan 29 - 8oz Mango Hurricane Booster Juice (dairy free)
$4
Available until Jan 23

Strawberries, Mango, Passion Fruit, Guava (no yogurt added)

January 29 - 12oz Mango Hurricane Booster Juice
$5
Available until Jan 23

Strawberries, Mango, Passion Fruit, Guava + yogurt

Jan 29 - 12oz Mango Hurricane Booster Juice (dairy free)
$5
Available until Jan 23

Strawberries, Mango, Passion Fruit, Guava (no yogurt added)

January 29 - 8oz Tropical Tornado Booster Juice
$4
Available until Jan 23

Pineapple, Banana, Mango, Strawberries + yogurt

Jan 29 - 8oz Tropical Tornado Booster Juice (dairy free)
$4
Available until Jan 23

Pineapple, Banana, Mango, Strawberries (no yogurt added)

January 29 - 12oz Tropical Tornado Booster Juice
$5
Available until Jan 23

Pineapple, Banana, Mango, Strawberries + yogurt

Jan 29 - 12oz Tropical Tornado Booster Juice (dairy free)
$5
Available until Jan 23

Pineapple, Banana, Mango, Strawberries (no yogurt added)

January 29 - 8oz Very Berry Booster Juice
$4
Available until Jan 23

Strawberries, Raspberries, Blueberries, Cranberry + yogurt

Jan 29 - 8oz Very Berry Booster Juice (dairy free)
$4
Available until Jan 23

Strawberries, Raspberries, Blueberries, Cranberry (no yogurt added)

January 29 - 12oz Very Berry Booster Juice
$5
Available until Jan 23

Strawberries, Raspberries, Blueberries, Cranberry + yogurt

Jan 29 - 12oz Very Berry Booster Juice (dairy free)
$5
Available until Jan 23

Strawberries, Raspberries, Blueberries, Cranberry (no yogurt added)

January 29 - 8oz Pirates Nectar Booster Juice
$4
Available until Jan 23

Pineapple, Mango, Pomegranate + yogurt

Jan 29 - 8oz Pirates Nectar Booster Juice (dairy free)
$4
Available until Jan 23

Pineapple, Mango, Pomegranate (no yogurt added)

January 29 - 12oz Pirates Nectar Booster Juice
$5
Available until Jan 23

Pineapple, Mango, Pomegranate + yogurt

Jan 29 - 12oz Pirates Nectar Booster Juice (dairy free)
$5
Available until Jan 23

Pineapple, Mango, Pomegranate (no yogurt added)

January 29 - 8oz Tropi-kale Booster Juice
$4
Available until Jan 23

Pineapple, Apple, Mango, Banana, Kale (dairy free)

January 29 - 12oz Tropi-kale Booster Juice
$5
Available until Jan 23

Pineapple, Apple, Mango, Banana, Kale (dairy free)

