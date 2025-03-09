Test - Sentinel PAC - Silent Auction

eventClosed

Whistler Vacation Apartment - Valued at $1600 item
Whistler Vacation Apartment - Valued at $1600
CA$600

Celebrate the End of School Year with a Vacation at Whistler - June 26-28! Located in Upper Village next to Fairmont Chateau Whistler, this vacation apartment has everything! This one-bedroom accommodation featuring a king bed, two twin sleeper sofas or one queen sofa bed, jacuzzi tub, gas fireplace, full kitchen & balcony. With tons of resort amenties, it will keep your family engaged and relaxed! A special thanks to the Lee-Flynn family for this generous gift!
5 Spin Classes for You and a Friend - Valued at $280 item
5 Spin Classes for You and a Friend - Valued at $280
CA$60

Grab a friend and get ready to ride with this 5-spin class pass! Our classes are designed to teach you both the essentials of indoor and outdoor cycling, taking you through hills, sprints, and everything in between for an intense 60-minute workout. It’s the perfect way to push each other and have fun together! For more details, visit www.3peakscycling.com or find us @3peakscycling. Thank you 3 Peaks Cycling for this generous donation!
Fitness Kickstart: Personal Training Package (Valued at $400 item
Fitness Kickstart: Personal Training Package (Valued at $400
CA$50

Get ready to move, strengthen, and feel your best with this all-in-one personal training package! Enjoy a personalized consultation, a full fitness and postural assessment, and two expert-led training sessions designed to help you reach your goals. Plus, book your first session within two weeks of the event and receive a special bonus—because your health deserves a head start! Restrictions: Weekdays only. Expiry July 16, 2025. Thank you to BFit for this generous donation!
Hair & Makeup Makeover (Valued at $100) item
Hair & Makeup Makeover (Valued at $100)
CA$50

Turn heads and make memories with a luxurious hair and makeup makeover for you and a friend! Whether you’re getting prom-ready or planning a well-deserved girls’ night out, this pampering session at a boutique salon—owned and operated by a fellow Sentinel parent Maryam Morshedi—will have you looking and feeling your absolute best. Thank you to Renaissance Hair for this generous donation!
A Touch of Radiance: Color or Highlights - Valued at $100 item
A Touch of Radiance: Color or Highlights - Valued at $100
CA$50

Refresh your look with expert hair colour or highlights at a boutique salon in West Vancouver. Whether you’re going bold with a new shade or adding sun-kissed dimension, you’ll leave the chair with a fresh, confidence-boosting style. Let Maryam and the pros bring your hair vision to life! Thank you to Renaissance Hair for this generous donation!
Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy item
Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy
CA$25

Indulge in the authentic flavors of Cantonese cuisine with two $25 gift cards generously donated by New Ginger and Soy, located on Marine & 15th in West Vancouver. Enjoy their signature dishes, from savoury stir-fries to delicious dim sum, and experience the perfect balance of tradition and taste. Whether dining in, taking out, or having it delivered, this gift card is the perfect way to treat yourself and a friend to a flavourful meal! Thank you to New Ginger & Joy for this wonderful gift.
Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy item
Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy
CA$25

Indulge in the authentic flavors of Cantonese cuisine with two $25 gift cards generously donated by New Ginger and Soy, located on Marine & 15th in West Vancouver. Enjoy their signature dishes, from savoury stir-fries to delicious dim sum, and experience the perfect balance of tradition and taste. Whether dining in, taking out, or having it delivered, this gift card is the perfect way to treat yourself and a friend to a flavourful meal! Thank you to New Ginger & Joy for this wonderful gift.
Four (4) Tickets to Chamber Music Concert - Valued at $80 item
Four (4) Tickets to Chamber Music Concert - Valued at $80
CA$40

Enjoy an afternoon of exquisite music with four tickets to the North Shore Matinee Series by the Vancouver Chamber Music Society. This series showcases world-class performances in an intimate setting, offering a perfect opportunity to experience the beauty of chamber music. Don’t miss this chance to immerse yourself in a memorable cultural experience with friends or family!
Get Moving: $50 Gift Card from FitBox Studio item
Get Moving: $50 Gift Card from FitBox Studio
CA$20

Elevate your fitness routine with a $50 gift card from FitBox Studio! Whether you're looking to try a high-energy boxing class, a full-body workout, or a fun fitness experience, FitBox offers dynamic and effective training sessions for all fitness levels. Thank you to Gem Chu for the donation!
A Sweet Treat Awaits - $50 Thomas Haas Gift Card item
A Sweet Treat Awaits - $50 Thomas Haas Gift Card
CA$25

Indulge in handcrafted chocolates, pastries, and gourmet delights with this $50 gift card to Thomas Haas, one of Vancouver’s most beloved patisseries. Whether you're craving a buttery croissant, rich truffle, or artisan coffee, this gift is sure to satisfy your sweet tooth. Generously donated by Tom Jor—thank you for your support!
Slurp it: Zubu Ramen $100 Gift Card item
CA$50

Enjoy a flavourful dining experience at Zubu Ramen with this $100 gift card! Famous for its rich broths, handcrafted noodles, and modern twist on traditional Japanese comfort food, Zubu is the perfect spot for ramen lovers and foodies alike. Generously donated by Sentinel parent Mier Chen—thank you for your kind support!
Slurp it: Zubu Ramen $100 Gift Card item
CA$50

Enjoy a flavourful dining experience at Zubu Ramen with this $100 gift card! Famous for its rich broths, handcrafted noodles, and modern twist on traditional Japanese comfort food, Zubu is the perfect spot for ramen lovers and foodies alike. Generously donated by Sentinel parent Mier Chen—thank you for your kind support!
3-Night Stay at Bowen Island Dog Ranch – Valued at $264 item
3-Night Stay at Bowen Island Dog Ranch – Valued at $264
CA$100

Treat your pup to their own getaway with a 3-night stay at Bowen Island Dog Ranch, where dogs enjoy expert care, outdoor play, and peaceful surroundings. With a retail value of $88 per night, this $264 package offers a premium boarding experience for your furry family member. Expires December 31, 2025. New clients may require a trial stay before long or peak season bookings. Generously donated by Bowen Island Dog Ranch—thank you for supporting our four-legged companions!
Reach Your Goals: 4 Personal Training Sessions at Freedom He item
Reach Your Goals: 4 Personal Training Sessions at Freedom He
CA$100

Jumpstart your fitness journey with four personalized training sessions at Freedom Health Studio. Designed to help you reach your goals safely and effectively, each session is tailored to your unique needs and fitness level. Whether you're building strength, improving endurance, or just getting started, this gift offers expert guidance in a supportive environment. Generously donated by Freedom Health Studio—thank you for supporting physical literacy in our community!
4 Private Violin Lessons for All Ages - Valued at $200 item
4 Private Violin Lessons for All Ages - Valued at $200
CA$80

Discover the joy of music with four 30-minute private violin lessons, valued at $200 and suitable for learners of all ages and skill levels. Whether you're just beginning or looking to refine your technique, these personalized sessions offer a wonderful introduction or enhancement to your musical journey. Valid until December 31, 2025. Generously donated by Pro Academy Sensory Arts, thank you for your gift of music!
4 Vancouver Canadians Baseball Game Tickets - Valued at $60 item
4 Vancouver Canadians Baseball Game Tickets - Valued at $60
CA$25

Enjoy a fun-filled day at the ballpark with four tickets to a 2025 Vancouver Canadians home game! Cheer on the team at Nat Bailey Stadium, soak up the lively atmosphere, and make lasting memories with family or friends. A big thank you to the Vancouver Canadians for this generous gift of fun and community spirit!
90 Minute in Car Lesson - Valued at $155 item
90 Minute in Car Lesson - Valued at $155
CA$65

Give your teen the gift of confidence behind the wheel with this 90-minute private driving lesson! A professional coach will assess their strengths and areas for improvement, offering personalized guidance to help them prepare for their road test—or simply become a safer, more skilled driver. It’s the perfect head start toward earning a license or gaining extra experience on the road. Thanks to Driving Unlimited for this awesome donation!
90 Minute in Car Lesson - Valued at $155 item
90 Minute in Car Lesson - Valued at $155
CA$65

$100 Gift Card to Osaka Supermarket item
$100 Gift Card to Osaka Supermarket
CA$50

Embark on a culinary journey with a $100 gift card to Osaka Supermarket, located in Park Royal, West Vancouver. Renowned for its extensive selection of authentic Asian food products, Osaka Supermarket offers a unique shopping experience, featuring items not commonly found in other retail outlets. Whether you're seeking fresh produce, specialty ingredients, or ready-to-eat meals, this gift card provides the perfect opportunity to immerse yourself in the rich flavours of Asian cuisine. Generously donated by Eric Wang—thank you for supporting our community!
$100 Gift Card to Osaka Supermarket item
CA$50

Embark on a culinary journey with a $100 gift card to Osaka Supermarket, located in Park Royal, West Vancouver. Renowned for its extensive selection of authentic Asian food products, Osaka Supermarket offers a unique shopping experience, featuring items not commonly found in other retail outlets. Whether you're seeking fresh produce, specialty ingredients, or ready-to-eat meals, this gift card provides the perfect opportunity to immerse yourself in the rich flavours of Asian cuisine. Generously donated by Eric Wang—thank you for supporting our community!
Fuel Your Day: $50 Starbucks Gift Card item
Fuel Your Day: $50 Starbucks Gift Card
CA$25

Whether it’s your morning latte or a coffee catch-up with a friend, this $50 Starbucks gift card is perfect for treating yourself to your favorite drinks, snacks, or seasonal delights. Share a moment, sip something warm, and enjoy the little things. Generously donated by the Glover family—thank you for your support and generosity!
A Sip of Ambleside: $50 Gift Card to Café Crema item
A Sip of Ambleside: $50 Gift Card to Café Crema
CA$25

Enjoy artisanal coffee, freshly baked goods, and more with this $50 gift card to Café Crema, nestled in West Vancouver's Ambleside neighborhood. Whether you're in the mood for a morning espresso, a leisurely lunch, or an evening gathering, Café Crema offers a warm atmosphere and a menu crafted from fresh, local ingredients. Generously donated by Café Crema—thank you for supporting our community!
10 Stewed Pork Burgers from Lao Cai - Valued at $70 item
10 Stewed Pork Burgers from Lao Cai - Valued at $70
CA$20

Treat yourself and your friends to 10 mouthwatering Stewed Pork Burgers from Lao Cai, a local favorite in West Vancouver. Each burger features tender pork belly, slow-stewed with Chinese herbs for rich, premium flavour, then diced and glazed with its own savoury sauce—all packed into a soft, house-made flat bun. A deliciously generous gift certificate from Lao Cai—thank you for supporting our community with your culinary craftsmanship!
Acupuncture Wellness Package – Valued at $310 item
Acupuncture Wellness Package – Valued at $310 item
Acupuncture Wellness Package – Valued at $310
CA$100

Experience the healing power of traditional Chinese medicine with this comprehensive acupuncture package from Green Future Healthcare. Begin with a 60-minute initial session ($120 value) that includes a full consultation, assessment, and treatment, followed by two 50-minute follow-up treatments ($95 each) tailored to your needs. Ideal for managing pain, reducing stress, and restoring balance in a natural, holistic way. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting community wellness!
Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued at $310 item
Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued at $310
CA$100

Experience the healing power of traditional Chinese medicine with this comprehensive acupuncture package from Green Future Healthcare. Begin with a 60-minute initial session ($120 value) that includes a full consultation, assessment, and treatment, followed by two 50-minute follow-up treatments ($95 each) tailored to your needs. Ideal for managing pain, reducing stress, and restoring balance in a natural, holistic way. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting community wellness!
Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) – Valued at $215 item
Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) – Valued at $215
CA$80

Discover the benefits of traditional Chinese medicine with this two-session acupuncture package from Green Future Healthcare. Start with a 60-minute initial treatment ($120 value), including a full consultation, assessment, and personalized care, followed by a 50-minute follow-up session ($95 value) to continue your healing journey. Perfect for relieving pain, reducing stress, and restoring balance—naturally. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting wellness in our community!
Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) – Valued at $215 item
Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) – Valued at $215
CA$80

Discover the benefits of traditional Chinese medicine with this two-session acupuncture package from Green Future Healthcare. Start with a 60-minute initial treatment ($120 value), including a full consultation, assessment, and personalized care, followed by a 50-minute follow-up session ($95 value) to continue your healing journey. Perfect for relieving pain, reducing stress, and restoring balance—naturally. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting wellness in our community!
4 Tickets to Capilano Suspension Bridge Park - Valued $300 item
4 Tickets to Capilano Suspension Bridge Park - Valued $300
CA$100

Adventure Awaits: 4 Tickets to Capilano Suspension Bridge Park Experience breathtaking views and thrilling heights with four one-time entry tickets to Capilano Suspension Bridge Park (each valued at $74.95). Wander through the iconic suspension bridge, Treetops Adventure, and Cliffwalk while surrounded by the beauty of West Coast rainforest. Please note: tickets are not valid during Canyon Lights and cannot be exchanged for Annual Passes—perfect for a day of nature, adventure, and unforgettable memories! A heartfelt thank you to Capilano Suspension Bridge Park for their generous donation!
Comprehensive Chiropractic Package – Valued at $980 item
Comprehensive Chiropractic Package – Valued at $980 item
Comprehensive Chiropractic Package – Valued at $980
CA$200

Align your health. Experience whole-body wellness with this Comprehensive Chiropractic Package from Launch Wellness in North Vancouver. This personalized care package includes an Initial Assessment, Report of Findings, 12 corrective adjustments, and a Corrective Progress Scan—all designed to help you overcome health challenges and unlock your full potential. Using advanced scanning technology to assess nervous system function, Launch Wellness delivers targeted, effective care for individuals and families alike. Generously donated by Launch Wellness Collective, proudly co-owned by a Sentinel alum of 20 years—thank you for supporting community health!
Private Lunch with Mayor Mark Sager - Valued at $300 item
Private Lunch with Mayor Mark Sager - Valued at $300
CA$50

Enjoy a rare and thoughtful opportunity to share a private lunch with West Vancouver Mayor Mark Sager, at Bene Sushi. A lifelong resident and respected community leader, Mayor Sager brings decades of public service experience and a deep passion for the people and future of West Vancouver. This exclusive experience invites you to engage in meaningful conversation about civic life, local priorities, and the vision that shapes this vibrant community—all over a relaxed, personal meal. A truly special occasion for anyone who cares about the place we call home. We thank Mayor Mark Sager for supporting our community as well as Bene Sushi for donating the $100 gift card to cover for this lunch.
5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued at $100 item
5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued at $100
CA$50

Treat yourself and your crew to a delicious, customizable experience with five medium pizzas from Blaze Pizza at Park Royal. Crafted with fresh, made-from-scratch dough and a wide selection of artisanal toppings, each pizza is fast-fired to perfection in just 180 seconds. Whether you prefer timeless classics or bold flavour combos, this package is a flavourful adventure for friends or family to enjoy together. Generously donated by Blaze Pizza Park Royal—thank you for supporting our community!
5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued at $100 item
5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued at $100
CA$50

Treat yourself and your crew to a delicious, customizable experience with five medium pizzas from Blaze Pizza at Park Royal. Crafted with fresh, made-from-scratch dough and a wide selection of artisanal toppings, each pizza is fast-fired to perfection in just 180 seconds. Whether you prefer timeless classics or bold flavour combos, this package is a flavourful adventure for friends or family to enjoy together. Generously donated by Blaze Pizza Park Royal—thank you for supporting our community!
Avoid School Traffic with E-Scooter - Valued at $500 item
Avoid School Traffic with E-Scooter - Valued at $500
CA$100

NAVEE Electric Scooter V25 – Power, Portability, and Performance. Cruise through your commute to school or weekend adventures with the NAVEE Electric Scooter V25, valued for its sleek design and powerful performance. Featuring a 600W motor, this scooter reaches speeds up to 30 km/h and offers a range of up to 25 km. With 10" pneumatic tires, a dual brake system, and an IPX5 waterproof rating, it delivers a smooth and safe ride on a variety of surfaces. Its double folding design makes it easy to store and transport, while the LED display and app control add a smart touch to your ride. Generously donated by Gleneagles Service—thank you for your support!
Saje Diffuser & Diffuser Blend – Valued at $135 item
Saje Diffuser & Diffuser Blend – Valued at $135
CA$135

Transform your environment with the Aroma Glow Diffuser and Liquid Sunshine Diffuser Blend from Saje Natural Wellness. The Aroma Glow Diffuser, a community favorite, offers a heat-free, whisper-quiet diffusion experience, enhancing your space with the therapeutic benefits of essential oils. Paired with the Liquid Sunshine Diffuser Blend—a vibrant mix of juicy grapefruit, sweet bergamot, and fresh lime blend—together to create sunshine in a bottle. Generously donated by Saje Natural Wellness—thank you for supporting our community!
Brunch in Style - $100 OEB Gift Card & Gourmet Gift Basket item
Brunch in Style - $100 OEB Gift Card & Gourmet Gift Basket
CA$50

Treat yourself to a delicious brunch experience with a $100 gift card to OEB Breakfast Co., known for its chef-driven, farm-to-table dishes that elevate breakfast to an art form. Paired with a beautifully curated gift basket, this offering brings the taste of OEB home while inviting you to enjoy a meal out in style. A perfect gift for food lovers and brunch enthusiasts alike!
Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210 item
Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210
CA$210

Help your child strengthen their math skills, reduce stress, and develop a growth mindset with three one-hour weekly coaching sessions—plus a complimentary 30-minute introductory session. Tailored for students in Grades 8 to 10, this one-on-one program focuses on individual learning needs and building long-term confidence in numeracy. Valid from May to November 2025. Generously donated by Ava Nouri, a certified Associate Coach with a background in engineering, education, and over 13 years of experience helping students unlock their potential through math mastery and mindset coaching.
Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210 item
Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210
CA$210

Help your child strengthen their math skills, reduce stress, and develop a growth mindset with three one-hour weekly coaching sessions—plus a complimentary 30-minute introductory session. Tailored for students in Grades 8 to 10, this one-on-one program focuses on individual learning needs and building long-term confidence in numeracy. Valid from May to November 2025. Generously donated by Ava Nouri, a certified Associate Coach with a background in engineering, education, and over 13 years of experience helping students unlock their potential through math mastery and mindset coaching.
Build Your Dream Garden - $500 Gift Certificate item
Build Your Dream Garden - $500 Gift Certificate item
Build Your Dream Garden - $500 Gift Certificate
CA$150

Enhance your outdoor space with a $500 gift certificate from Belleview Landscaping, a West Vancouver-based company renowned for delivering top-tier gardening services. This certificate includes a free assessment, a detailed quote, and $500 worth of professional landscaping work tailored to your garden's needs. Whether you're seeking regular maintenance or a complete garden makeover, Belleview's experienced team is dedicated to bringing your vision to life with care and expertise.
Coastal Escape: Private 3-Hour Cruise - Valued at $2500 item
Coastal Escape: Private 3-Hour Cruise - Valued at $2500
CA$500

Set sail on a private 3-hour luxury boat tour for 4 to 6 passengers aboard the stunning Formula 35 CBR, a sleek and high-performance day cruiser. Departing from West Vancouver, this luxurious experience offers the perfect blend of adventure and relaxation—create your own adventure with the Captain to to suit your ideal coastal getaway. Soak in the breathtaking ocean views along the way. Available May – September 2025. Date and time subject to availability. Generously donated by the Boland Family—thank you for this unforgettable experience!
Creative Kids: 4-Week Painting Class – Valued at $120 item
Creative Kids: 4-Week Painting Class – Valued at $120
CA$120

Unleash your child’s creativity with a 4-session painting class held weekly on Wednesdays from 3:30–5:30 PM in West Vancouver. Designed for children aged 5–10, this fun and engaging program includes all materials and supplies, allowing young artists to explore colour, technique, and self-expression in a relaxed, supportive environment. Supplies are included. Taught by Sentinel parent and artist Kerry Farhadi—thank you for sharing your talent and inspiring the next generation of creatives!
$100 Gift Card to VANCHA Chinese Teahouse item
$100 Gift Card to VANCHA Chinese Teahouse
CA$50

Immerse yourself in the rich traditions of Chinese tea with a $100 gift card to VAN CHA Teahouse—a serene and thoughtfully designed space offering an authentic and immersive tea experience. With locations in downtown Vancouver and West Vancouver, VAN CHA invites you to explore a curated selection of premium teas, take part in educational courses, and connect with a vibrant community of tea lovers. Generously donated by Moshin Khan—thank you for supporting our community with this thoughtful gift!
$100 Gift Card to VANCHA Chinese Teahouse item
CA$50

Immerse yourself in the rich traditions of Chinese tea with a $100 gift card to VAN CHA Teahouse—a serene and thoughtfully designed space offering an authentic and immersive tea experience. With locations in downtown Vancouver and West Vancouver, VAN CHA invites you to explore a curated selection of premium teas, take part in educational courses, and connect with a vibrant community of tea lovers. Generously donated by Moshin Khan—thank you for supporting our community with this thoughtful gift!
Drop-In Cooking Class - Valued at $130 item
Drop-In Cooking Class - Valued at $130
CA$60

Independence is the one ingredient that’s always in our kitchen! This $130 gift certificate covers one drop-in class at Little Kitchen Academy Edgemont, where teens gain practical life skills, learn healthy eating habits, and build confidence through real-life cooking in a safe, empowering, and hands-on environment. Valid until December 31, 2025. Exceptions apply; cannot be combined with other offers. Special thanks to Little Kitchen Academy Edgemont for their generous donation!
Escape Room & Comedy Night - Valued at $60 item
Escape Room & Comedy Night - Valued at $60
CA$20

Take a well-earned break from the books with this High School De-Stress Package! Challenge your mind and have a blast with one free game (for 1 player) at Vancouver’s top-rated Escape Room ($25 value), then unwind with two tickets to Rick Bronson’s House of Comedy and enjoy a night of laughs ($30 value). The perfect combo to reset, recharge, and have some fun! Generously donated by the Cammack Family—thank you for supporting student wellness and fun!
University Application Support from NACEC - Valued at $8800 item
University Application Support from NACEC - Valued at $8800
CA$600

Unlock expert guidance for applying to top universities around the world with this comprehensive service from NACEC. Tailored for students applying for 2026 or 2027 intake, it includes personalized school selection, full application preparation and follow-up, essay brainstorming and editing, interview coaching, and post-submission support. This invaluable, non-refundable service is generously donated by NACEC—thank you for empowering students on their journey to academic excellence!

