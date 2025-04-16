eventClosed

Sentinel PAC - Silent Auction

1-01 Whistler Vacation Apartment - Valued at $1600 item
1-01 Whistler Vacation Apartment - Valued at $1600 item
1-01 Whistler Vacation Apartment - Valued at $1600 item
1-01 Whistler Vacation Apartment - Valued at $1600
CA$600

auctionV2.input.startingBid

Celebrate the End of School Year with a Vacation at Whistler - June 26-28! Located in Upper Village next to Fairmont Chateau Whistler, this vacation apartment has everything! This one-bedroom accommodation featuring a king bed, two twin sleeper sofas or one queen sofa bed, jacuzzi tub, gas fireplace, full kitchen & balcony. With tons of resort amenties, it will keep your family engaged and relaxed! A special thanks to the Lee-Flynn family for this generous gift!
1-02 Picture Perfect: Family Photo Session - Valued at $125 item
1-02 Picture Perfect: Family Photo Session - Valued at $125
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Preserve precious memories with a 60-minute professional photo session by Memotime Photography, perfect for families of up to six. Includes your choice of one enlarged 8x10 print or a high-resolution digital image to cherish forever. Sessions are by appointment only, valid Monday to Friday (weekend bookings available with a $20 fee). Outdoor shoots at Westminster Pier Park available for an additional $15; pet shots welcome for outdoor sessions only. Additional fees apply for more than six people. A 48-hour cancellation notice is required. One voucher allowed per customer/family per year. Generously donated by the Cammack family—thank you for helping capture life’s special moments!
1-04 Tickets to Capilano Suspension Bridge - Valued $300 item
1-04 Tickets to Capilano Suspension Bridge - Valued $300
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Experience breathtaking views and thrilling heights with four one-time entry tickets to Capilano Suspension Bridge Park (each valued at $74.95). Wander through the iconic suspension bridge, Treetops Adventure, and Cliffwalk while surrounded by the beauty of West Coast rainforest. Please note: tickets are not valid during Canyon Lights and cannot be exchanged for Annual Passes—perfect for a day of nature, adventure, and unforgettable memories! A heartfelt thank you to Capilano Suspension Bridge Park for their generous donation!
1-04 2 Playland Thrillseeker Passes – Valued at $100 item
1-04 2 Playland Thrillseeker Passes – Valued at $100 item
1-04 2 Playland Thrillseeker Passes – Valued at $100
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Get ready for an adrenaline-charged day with two Thrillseeker Passes to Playland, Vancouver’s iconic amusement park. Each pass gives you unlimited access to the park’s most exhilarating rides—including the legendary Wooden Roller Coaster, The Beast, and the sky-high Hellevator. Valid only during the 2025 Playland season (May 3 – August 10, 2025)—dates subject to change—this is your ticket to heart-racing fun and unforgettable memories. Generously donated—thank you for supporting our community!
1-05 Coastal Escape: Private 3-Hour Cruise - Valued at $2500 item
1-05 Coastal Escape: Private 3-Hour Cruise - Valued at $2500
CA$500

auctionV2.input.startingBid

Set sail on a private 3-hour boat tour for 4 to 6 passengers aboard the stunning Formula 35 CBR, a sleek and high-performance day cruiser. Departing from West Vancouver, this luxurious experience offers the perfect blend of adventure and relaxation—create your own adventure with the Captain to to suit your ideal coastal getaway. Soak in the breathtaking ocean views along the way. Available May – September 2025. Date and time subject to availability. Generously donated by the Boland Family—thank you for this unforgettable experience!
1-06 Pet Nail Trim & Treat Package - Valued at $50 item
1-06 Pet Nail Trim & Treat Package - Valued at $50 item
1-06 Pet Nail Trim & Treat Package - Valued at $50
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Treat your furry friend to a little TLC with a professional pet nail trim service plus a fun gift package filled with toys and treats, courtesy of Ambleside Animal Hospital. It's the perfect combination of care and play for your pet—keeping them happy, healthy, and looking their best! Thank you to Ambleside Animal Hospital for your generous and thoughtful donation!
1-07 Pamper Your Pup: 20-Dog Wash Package at Bosley’s item
1-07 Pamper Your Pup: 20-Dog Wash Package at Bosley’s item
1-07 Pamper Your Pup: 20-Dog Wash Package at Bosley’s item
1-07 Pamper Your Pup: 20-Dog Wash Package at Bosley’s
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Keep your furry friend fresh and clean with this 20-wash package (valued at $300) from Bosley’s in West Vancouver! Enjoy the convenience of self-serve dog wash stations equipped with everything you need to give your pup a thorough scrub in a stress-free environment. A must-have for pet lovers who want their dogs looking and feeling their best! Generously donated by Bosley’s Dundarave—thank you for supporting our community’s four-legged friends!
1-08 3-Night Stay at Bowen Island Dog Ranch – Valued at $264 item
1-08 3-Night Stay at Bowen Island Dog Ranch – Valued at $264 item
1-08 3-Night Stay at Bowen Island Dog Ranch – Valued at $264
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Treat your pup to their own getaway with a 3-night stay at Bowen Island Dog Ranch, where dogs enjoy expert care, outdoor play, and peaceful surroundings. With a retail value of $88 per night, this $264 package offers a premium boarding experience for your furry family member. Expires December 31, 2025. New clients may require a trial stay before long or peak season bookings. Generously donated by Bowen Island Dog Ranch—thank you for supporting our four-legged companions!
1-09 Spoil Your Fur Baby: $100 Bosley’s Gift Card item
1-09 Spoil Your Fur Baby: $100 Bosley’s Gift Card item
1-09 Spoil Your Fur Baby: $100 Bosley’s Gift Card
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Treat your beloved pet to premium food, toys, and accessories with this $100 gift card to Bosley's by Pet Valu. With numerous locations across British Columbia, Bosley’s offers a wide range of high-quality products tailored to your pet’s every need. Whether you’re restocking essentials or picking up something special, Bosley’s has you covered. Generously donated by BlueForce Energy—thank you for supporting our furry friends in style!
1-10 Spoil Your Fur Baby: $100 Bosley’s Gift Card item
1-10 Spoil Your Fur Baby: $100 Bosley’s Gift Card item
1-10 Spoil Your Fur Baby: $100 Bosley’s Gift Card
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Treat your beloved pet to premium food, toys, and accessories with this $100 gift card to Bosley's by Pet Valu. With numerous locations across British Columbia, Bosley’s offers a wide range of high-quality products tailored to your pet’s every need. Whether you’re restocking essentials or picking up something special, Bosley’s has you covered. Generously donated by BlueForce Energy—thank you for supporting our furry friends in style!
1-11 Avoid School Traffic with E-Scooter - Valued at $500 item
1-11 Avoid School Traffic with E-Scooter - Valued at $500 item
1-11 Avoid School Traffic with E-Scooter - Valued at $500 item
1-11 Avoid School Traffic with E-Scooter - Valued at $500
CA$100

auctionV2.input.startingBid

NAVEE Electric Scooter V25 – Power, Portability, and Performance. Cruise through your commute to school or weekend adventures with the NAVEE Electric Scooter V25, valued for its sleek design and powerful performance. Featuring a 600W motor, this scooter reaches speeds up to 30 km/h and offers a range of up to 25 km. With 10" pneumatic tires, a dual brake system, and an IPX5 waterproof rating, it delivers a smooth and safe ride on a variety of surfaces. Its double folding design makes it easy to store and transport, while the LED display and app control add a smart touch to your ride. Generously donated by Gleneagles Service—thank you for your support!
1-12 Build Your Dream Garden - $500 Gift Certificate item
1-12 Build Your Dream Garden - $500 Gift Certificate item
1-12 Build Your Dream Garden - $500 Gift Certificate
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Enhance your outdoor space with a $500 gift certificate from Belleview Landscaping, a West Vancouver-based company renowned for delivering top-tier gardening services. This certificate includes a free assessment, a detailed quote, and $500 worth of professional landscaping work tailored to your garden's needs. Whether you're seeking regular maintenance or a complete garden makeover, Belleview's experienced team is dedicated to bringing your vision to life with care and expertise.
1-13 Yeelight Natural Light Floor Lamp - Valued at $699 item
1-13 Yeelight Natural Light Floor Lamp - Valued at $699 item
1-13 Yeelight Natural Light Floor Lamp - Valued at $699 item
1-13 Yeelight Natural Light Floor Lamp - Valued at $699
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Bring the beauty of natural daylight indoors with the Yeelight Natural Light Floor Lamp, designed to protect your eyes and enhance your living or work environment. Featuring a full-spectrum light source with a high color rendering index (CRI 98Ra) and a 4000K color temperature, this sleek and modern lamp mimics natural sunlight to reduce glare and eye strain. Generously donated by RSP Enterprise Inc.—thank you for lighting up our auction with innovation and wellness!
1-14 "Still Life in the Sun" Original Painting – Valued $195 item
1-14 "Still Life in the Sun" Original Painting – Valued $195 item
1-14 "Still Life in the Sun" Original Painting – Valued $195
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Bring warmth and charm into your space with Still Life in the Sun, a beautifully composed original watercolour painting by Li Li, a Sentinel Parent. It is elegantly framed to enhance its delicate details. Measuring 33 x 40 cm, this artwork captures everyday objects bathed in radiant light, blending the fluid beauty of watercolour with timeless elegance. A perfect addition to any room seeking a touch of serenity and sunshine. Generously donated by True Colour Art Gallery—thank you for supporting creativity in our community!
1-15 "Remember" – Original Painting – Valued at $195 item
1-15 "Remember" – Original Painting – Valued at $195 item
1-15 "Remember" – Original Painting – Valued at $195
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Let your walls tell a story with Remember, a stunning original watercolour painting by Li Li, a Sentinel Parent. The painting evokes emotion and quiet reflection through its soft tones and expressive detail. Framed and matted, and measuring 56 x 46 cm, this piece brings both elegance and depth to any space. Generously donated by True Colour Art Gallery—thank you for celebrating the power of art in our community!
1-16 Sculpted Light - Candle Sand Kit - Valued at $68 item
1-16 Sculpted Light - Candle Sand Kit - Valued at $68 item
1-16 Sculpted Light - Candle Sand Kit - Valued at $68
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Unleash your creativity with the Candle Sand Kit by Diamond Candle, a comprehensive set designed for crafting bespoke candles. This 3-pound kit includes five high-quality wicks and three elegant vases in distinctive finishes: White, Pearled, and Scent-Free Powder. The pearled, granulated wax allows for endless customization, enabling you to design candles that complement any décor. Whether for personal use or as a thoughtful gift, this kit offers a luxurious and personalized candle-making experience.​ eBay Generously donated by Diamond Candle—thank you for supporting our community!
1-17 Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued $310 item
1-17 Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued $310 item
1-17 Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued $310
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Experience the healing power of traditional Chinese medicine with this comprehensive acupuncture package from Green Future Healthcare. Begin with a 60-minute initial session ($120 value) that includes a full consultation, assessment, and treatment, followed by two 50-minute follow-up treatments ($95 each) tailored to your needs. Ideal for managing pain, reducing stress, and restoring balance in a natural, holistic way. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting community wellness!
1-18 Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued $310 item
1-18 Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued $310 item
1-18 Acupuncture Wellness Package (3 Sessions) – Valued $310
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Experience the healing power of traditional Chinese medicine with this comprehensive acupuncture package from Green Future Healthcare. Begin with a 60-minute initial session ($120 value) that includes a full consultation, assessment, and treatment, followed by two 50-minute follow-up treatments ($95 each) tailored to your needs. Ideal for managing pain, reducing stress, and restoring balance in a natural, holistic way. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting community wellness!
1-19 Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) –Valued $215 item
1-19 Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) –Valued $215 item
1-19 Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) –Valued $215
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Discover the benefits of traditional Chinese medicine with this two-session acupuncture package from Green Future Healthcare. Start with a 60-minute initial treatment ($120 value), including a full consultation, assessment, and personalized care, followed by a 50-minute follow-up session ($95 value) to continue your healing journey. Perfect for relieving pain, reducing stress, and restoring balance—naturally. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting wellness in our community!
1-20 Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) –Valued $215 item
1-20 Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) –Valued $215 item
1-20 Acupuncture Treatment Package (2 Sessions) –Valued $215
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Discover the benefits of traditional Chinese medicine with this two-session acupuncture package from Green Future Healthcare. Start with a 60-minute initial treatment ($120 value), including a full consultation, assessment, and personalized care, followed by a 50-minute follow-up session ($95 value) to continue your healing journey. Perfect for relieving pain, reducing stress, and restoring balance—naturally. Valid until July 15, 2025. Generously donated by Green Future Healthcare—thank you for supporting wellness in our community!
1-21 Glow Up Time: $100 Makeover at Dina’s Hair Vogue item
1-21 Glow Up Time: $100 Makeover at Dina’s Hair Vogue item
1-21 Glow Up Time: $100 Makeover at Dina’s Hair Vogue
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself to a premium salon experience with this $100 gift card to Dina's Hair Vogue, a trusted name in West Vancouver's beauty scene since 1964. Use the gift card for expert haircuts, colouring, styling, facials, nail care, and/or permanent makeup. Whether you're seeking a fresh new look or a relaxing beauty treatment, their talented team is dedicated to helping you look and feel your best.​ Generously donated by Dina's Hair Vogue—thank you for supporting our community!
1-22 Hair & Makeup Makeover (Valued $100) item
1-22 Hair & Makeup Makeover (Valued $100) item
1-22 Hair & Makeup Makeover (Valued $100)
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Turn heads and make memories with a luxurious hair and makeup makeover for you and a friend! Whether you’re getting prom-ready or planning a well-deserved girls’ night out, this pampering session at a boutique salon—owned and operated by a fellow Sentinel parent Maryam Morshedi—will have you looking and feeling your absolute best. Thank you to Renaissance Hair for this generous donation! This gift certificate expires April 16, 2026
1-23 Pamper Yourself: Nail Services for Two - Valued at $100 item
1-23 Pamper Yourself: Nail Services for Two - Valued at $100 item
1-23 Pamper Yourself: Nail Services for Two - Valued at $100
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Enjoy the perfect blend of self-care and girl time with two nail service certificates, each valued at $50. Whether you’re treating yourself to a solo refresh or planning a fun day out with a friend, Renaissance Hair Salon will have your nails looking flawless. Generously donated by a fellow Sentinel parent, this is your chance to relax, unwind, and add a little polish to your day! This gift certificate expires April 16, 2026
1-24 Transform Your Look with a Perm - Valued at $100 item
1-24 Transform Your Look with a Perm - Valued at $100 item
1-24 Transform Your Look with a Perm - Valued at $100
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Add volume, texture, and effortless style with a professional perm session, valued at $100. Whether you’re going for soft waves or defined curls, expert stylists will create a look that suits you perfectly. Generously donated by Renaissance Hair Salon, owned by a fellow Sentinel parent—embrace a fresh new style that lasts! This gift certificate expires April 16, 2026
1-25 A Touch of Radiance: Color or Highlights Value $100 item
1-25 A Touch of Radiance: Color or Highlights Value $100 item
1-25 A Touch of Radiance: Color or Highlights Value $100
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Refresh your look with expert hair colour or highlights at a boutique salon in West Vancouver. Whether you’re going bold with a new shade or adding sun-kissed dimension, you’ll leave the chair with a fresh, confidence-boosting style. Let Maryam and the pros bring your hair vision to life! Thank you to Renaissance Hair for this generous donation! This gift certificate expires April 16, 2026
1-26 Comprehensive Chiropractic Package – Valued at $980 item
1-26 Comprehensive Chiropractic Package – Valued at $980 item
1-26 Comprehensive Chiropractic Package – Valued at $980
CA$250

auctionV2.input.startingBid

Align your health. Experience whole-body wellness with this Comprehensive Chiropractic Package from Launch Wellness in North Vancouver. This personalized care package includes an Initial Assessment, Report of Findings, 12 corrective adjustments, and a Corrective Progress Scan—all designed to help you overcome health challenges and unlock your full potential. Using advanced scanning technology to assess nervous system function, Launch Wellness delivers targeted, effective care for individuals and families alike. Generously donated by Launch Wellness Collective, proudly co-owned by a Sentinel alum of 20 years—thank you for supporting community health!
1-27 Saje Diffuser & Diffuser Blend – Valued at $135 item
1-27 Saje Diffuser & Diffuser Blend – Valued at $135 item
1-27 Saje Diffuser & Diffuser Blend – Valued at $135
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Transform your environment with the Aroma Glow Diffuser and Liquid Sunshine Diffuser Blend from Saje Natural Wellness. The Aroma Glow Diffuser, a community favorite, offers a heat-free, whisper-quiet diffusion experience, enhancing your space with the therapeutic benefits of essential oils. Paired with the Liquid Sunshine Diffuser Blend—a vibrant mix of juicy grapefruit, sweet bergamot, and fresh lime blend—together to create sunshine in a bottle. Generously donated by Saje Natural Wellness—thank you for supporting our community!
1-28 Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy item
1-28 Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy item
1-28 Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Indulge in the authentic flavors of Cantonese cuisine with two $25 gift cards generously donated by New Ginger and Soy, located on Marine & 15th in West Vancouver. Enjoy their signature dishes, from savoury stir-fries to delicious dim sum, and experience the perfect balance of tradition and taste. Whether dining in, taking out, or having it delivered, this gift card is the perfect way to treat yourself and a friend to a flavourful meal! Thank you to New Ginger & Joy for this wonderful gift.
1-29 Sweet Celebrations: Custom Cake by Camille - Valued $50 item
1-29 Sweet Celebrations: Custom Cake by Camille - Valued $50
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself or someone special to a custom-made cake by Grade 10 Sentinel student Camille Lefort-Gambioli, known for her beautifully decorated and delicious creations! Choose from chocolate or white cake, buttercream or whipped cream icing, your favourite colours, sprinkles, and more to make the perfect birthday or celebration centrepiece. Please order at least one week in advance for a mutually agreed-upon date; offer not available from July 23 to August 25, 2025.
1-30 Beer & Spirits Gift Pack – Valued at $300+ item
1-30 Beer & Spirits Gift Pack – Valued at $300+ item
1-30 Beer & Spirits Gift Pack – Valued at $300+
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Raise a glass with this ultimate local tasting experience featuring a flat of Craft Crusher Mixer Pack from Russell Brewing Co., showcasing four bold brews: Pale Ale, Craft Lager, Desert Gold, and West Coast IPA. You'll also enjoy six premium bottles from Raincity Distillery—three Barrel Aged Gins and three Iron Buddha Gins, infused with distinctive local character. Perfect for sharing (or savoring solo), this gift brings together the best of B.C.’s craft beer and small-batch spirits scene. A huge thank you to Russell Brewing Co. and Raincity Distillery for this generous and flavour-packed contribution!
1-31 Slurp it up: Zubu Ramen $100 Gift Card item
1-31 Slurp it up: Zubu Ramen $100 Gift Card
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a flavourful dining experience at Zubu Ramen with this $100 gift card! Famous for its rich broths, handcrafted noodles, and modern twist on traditional Japanese comfort food, Zubu is the perfect spot for ramen lovers and foodies alike. Generously donated by Sentinel parent Mier Chen—thank you for your kind support!
1-32 Slurp it up: Zubu Ramen $100 Gift Card item
1-32 Slurp it up: Zubu Ramen $100 Gift Card
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a flavourful dining experience at Zubu Ramen with this $100 gift card! Famous for its rich broths, handcrafted noodles, and modern twist on traditional Japanese comfort food, Zubu is the perfect spot for ramen lovers and foodies alike. Generously donated by Sentinel parent Mier Chen—thank you for your kind support!
1-33 $100 Gift Card to Osaka Supermarket item
1-33 $100 Gift Card to Osaka Supermarket
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Embark on a culinary journey with a $100 gift card to Osaka Supermarket, located in Park Royal, West Vancouver. Renowned for its extensive selection of authentic Asian food products, Osaka Supermarket offers a unique shopping experience, featuring items not commonly found in other retail outlets. Whether you're seeking fresh produce, specialty ingredients, or ready-to-eat meals, this gift card provides the perfect opportunity to immerse yourself in the rich flavours of Asian cuisine. Generously donated by Eric Wang—thank you for supporting our community!
1-34 $100 Gift Card to Osaka Supermarket item
1-34 $100 Gift Card to Osaka Supermarket
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Embark on a culinary journey with a $100 gift card to Osaka Supermarket, located in Park Royal, West Vancouver. Renowned for its extensive selection of authentic Asian food products, Osaka Supermarket offers a unique shopping experience, featuring items not commonly found in other retail outlets. Whether you're seeking fresh produce, specialty ingredients, or ready-to-eat meals, this gift card provides the perfect opportunity to immerse yourself in the rich flavours of Asian cuisine. Generously donated by Eric Wang—thank you for supporting our community!
1-35 A Sweet Treat Awaits - $50 Thomas Haas Gift Card item
1-35 A Sweet Treat Awaits - $50 Thomas Haas Gift Card
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Indulge in handcrafted chocolates, pastries, and gourmet delights with this $50 gift card to Thomas Haas, one of Vancouver’s most beloved patisseries. Whether you're craving a buttery croissant, rich truffle, or artisan coffee, this gift is sure to satisfy your sweet tooth. Generously donated by Tom Jor—thank you for your support!
1-36 Taste of Paris - $50 Thierry Chocolates Gift Card item
1-36 Taste of Paris - $50 Thierry Chocolates Gift Card
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Indulge in the art of fine chocolate and French pastries with this $50 gift card to Thierry Chocolates. From handcrafted truffles to delicate macarons and rich éclairs, Thierry offers an unforgettable experience for anyone with a sweet tooth. Generously donated by Tom Jor—thank you for your continued support!
1-37 Brunch in Style - $100 OEB Gift Card & Gift Basket item
1-37 Brunch in Style - $100 OEB Gift Card & Gift Basket item
1-37 Brunch in Style - $100 OEB Gift Card & Gift Basket
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself to a delicious brunch experience with a $100 gift card to OEB Breakfast Co., known for its chef-driven, farm-to-table dishes that elevate breakfast to an art form. Paired with a beautifully curated gift basket, this offering brings the taste of OEB home while inviting you to enjoy a meal out in style. A perfect gift for food lovers and brunch enthusiasts alike!
1-38 Fuel Your Day: $50 Starbucks Gift Card item
1-38 Fuel Your Day: $50 Starbucks Gift Card
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Whether it’s your morning latte or a coffee catch-up with a friend, this $50 Starbucks gift card is perfect for treating yourself to your favorite drinks, snacks, or seasonal delights. Share a moment, sip something warm, and enjoy the little things. Generously donated by the Glover family—thank you for your support and generosity!
1-39 10 Stewed Pork Burgers from Lao Cai - Valued at $70 item
1-39 10 Stewed Pork Burgers from Lao Cai - Valued at $70 item
1-39 10 Stewed Pork Burgers from Lao Cai - Valued at $70
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself and your friends to 10 mouthwatering Stewed Pork Burgers from Lao Cai, a local favorite in West Vancouver. Each burger features tender pork belly, slow-stewed with Chinese herbs for rich, premium flavour, then diced and glazed with its own savoury sauce—all packed into a soft, house-made flat bun. A deliciously generous gift certificate from Lao Cai—thank you for supporting our community with your culinary craftsmanship!
1-41 $100 Gift Card to VANCHA Chinese Teahouse item
1-41 $100 Gift Card to VANCHA Chinese Teahouse
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Immerse yourself in the rich traditions of Chinese tea with a $100 gift card to VAN CHA Teahouse—a serene and thoughtfully designed space offering an authentic and immersive tea experience. With locations in downtown Vancouver and West Vancouver, VAN CHA invites you to explore a curated selection of premium teas, take part in educational courses, and connect with a vibrant community of tea lovers. Generously donated by Moshin Khan—thank you for supporting our community with this thoughtful gift!
1-42 $100 Gift Card to VANCHA Chinese Teahouse item
1-42 $100 Gift Card to VANCHA Chinese Teahouse
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Immerse yourself in the rich traditions of Chinese tea with a $100 gift card to VAN CHA Teahouse—a serene and thoughtfully designed space offering an authentic and immersive tea experience. With locations in downtown Vancouver and West Vancouver, VAN CHA invites you to explore a curated selection of premium teas, take part in educational courses, and connect with a vibrant community of tea lovers. Generously donated by Moshin Khan—thank you for supporting our community with this thoughtful gift!
1-43 5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued$100 item
1-43 5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued$100 item
1-43 5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued$100
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself and your crew to a delicious, customizable experience with five medium pizzas from Blaze Pizza at Park Royal. Crafted with fresh, made-from-scratch dough and a wide selection of artisanal toppings, each pizza is fast-fired to perfection in just 180 seconds. Whether you prefer timeless classics or bold flavour combos, this package is a flavourful adventure for friends or family to enjoy together. Generously donated by Blaze Pizza Park Royal—thank you for supporting our community!
1-44 A Sip of Ambleside: $50 Gift Card to Café Crema item
1-44 A Sip of Ambleside: $50 Gift Card to Café Crema item
1-44 A Sip of Ambleside: $50 Gift Card to Café Crema
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Enjoy artisanal coffee, freshly baked goods, and more with this $50 gift card to Café Crema, nestled in West Vancouver's Ambleside neighborhood. Whether you're in the mood for a morning espresso, a leisurely lunch, or an evening gathering, Café Crema offers a warm atmosphere and a menu crafted from fresh, local ingredients. Generously donated by Café Crema—thank you for supporting our community!
1-45 Sushi Night, On Us: $100 Bene Sushi Experience item
1-45 Sushi Night, On Us: $100 Bene Sushi Experience item
1-45 Sushi Night, On Us: $100 Bene Sushi Experience
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a culinary journey with a $100 gift card to Bene Sushi, a premier Japanese restaurant located in the heart of West Vancouver. Known for its classic and exotic sushi creations, as well as a variety of other Japanese specialties, Bene Sushi offers a high-quality dining experience that delights the senses. Whether you're a sushi aficionado or exploring Japanese cuisine for the first time, this gift card provides the perfect opportunity to enjoy meticulously crafted dishes in a warm and inviting atmosphere.​ Generously donated by Bene Sushi—thank you for supporting our community!
1-46 Good Food, Great Company: $150 at Milestones Park Royal item
1-46 Good Food, Great Company: $150 at Milestones Park Royal item
1-46 Good Food, Great Company: $150 at Milestones Park Royal
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a relaxed and delicious dining experience with this $150 meal and drinks voucher to Milestones Park Royal. Known for its welcoming vibe and diverse menu, Milestones is the perfect place to catch up with friends, celebrate a special moment, or just treat yourself to something tasty. From signature cocktails to crowd-pleasing mains, you’re in for a great time. Generously donated by Milestones Park Royal—thank you for supporting our community!
1-47 Temaki Time: $150 at Hello Nori item
1-47 Temaki Time: $150 at Hello Nori item
1-47 Temaki Time: $150 at Hello Nori
CA$90

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a unique dining experience with a $150 gift card to Hello Nori at Park Royal. Renowned for its fresh, hand-rolled sushi (temaki), Hello Nori offers a menu that combines traditional Japanese flavours with a modern twist. Each hand roll is crafted with premium ingredients, ensuring a delightful culinary adventure in a sophisticated and inviting atmosphere.
1-48 5 Cycling Classes for You and a Friend - Valued at $280 item
1-48 5 Cycling Classes for You and a Friend - Valued at $280 item
1-48 5 Cycling Classes for You and a Friend - Valued at $280
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Grab a friend and get ready to ride with this 5-ride class pass! Our classes are designed to teach you both the essentials of indoor and outdoor cycling, taking you through hills, sprints, and everything in between for an intense 60-minute workout. It’s the perfect way to push each other and have fun together! For more details, visit www.3peakscycling.com or find us @3peakscycling. Thank you 3 Peaks Cycling for this generous donation!
1-49 Fitness Kickstart:Personal Training Package Valued $400 item
1-49 Fitness Kickstart:Personal Training Package Valued $400 item
1-49 Fitness Kickstart:Personal Training Package Valued $400 item
1-49 Fitness Kickstart:Personal Training Package Valued $400
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Jumpstart your wellness journey with a $400 gift certificate from BFit Health & Fitness in North Vancouver, including a consultation, fitness assessment, postural assessment, and two personal training sessions. Designed for all fitness levels, BFit offers a supportive, non-intimidating environment with personalized guidance and continuity of care—ensuring you work consistently with the same trainer to achieve your goals. Thank you to BFit for supporting our community’s health and well-being!
1-50 From Sim to Green: Langley Golf Day - Valued $120 item
1-50 From Sim to Green: Langley Golf Day - Valued $120
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a golf-filled day in Langley with two great experiences! Bring your group to Haus of Golf for a session valid Monday to Friday for up to four players (club rentals not included; expires March 30, 2026). Then, enjoy a solo round at GreenTee, valid for one player Monday to Friday after 12 PM (not valid on weekends or holidays; power cart rental available at additional cost). One redemption per booking; no single play permitted. A fantastic way to practice your swing and soak up the fairways!
1-51 Escape Room & Comedy Night - Valued at $60 item
1-51 Escape Room & Comedy Night - Valued at $60
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Take a well-earned break from the books with this High School De-Stress Package! Challenge your mind and have a blast with one free game (for 1 player) at Vancouver’s top-rated Escape Room ($25 value), then unwind with two tickets to Rick Bronson’s House of Comedy and enjoy a night of laughs ($30 value). The perfect combo to reset, recharge, and have some fun! Generously donated by the Cammack Family—thank you for supporting student wellness and fun!
1-52 Relax & Recharge: 60-Minute Float at Luna Wellness item
1-52 Relax & Recharge: 60-Minute Float at Luna Wellness
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Unwind with a deeply calming 60-minute float session at Luna Wellness Centre in Chilliwack—a perfect way to reset your body and mind. Float effortlessly in a tranquil, sensory-reduced environment designed to relieve stress, ease tension, and promote total relaxation. Valued at $60 and valid Tuesday to Friday by appointment only; subject to availability and scheduling. Generously donated by the Cammack Family—thank you for supporting wellness and self-care!
1-53 4 Personal Training Sessions at Freedom - Valued $380 item
1-53 4 Personal Training Sessions at Freedom - Valued $380 item
1-53 4 Personal Training Sessions at Freedom - Valued $380
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Jumpstart your fitness journey with four personalized training sessions at Freedom Health Studio. Designed to help you reach your goals safely and effectively, each session is tailored to your unique needs and fitness level. Whether you're building strength, improving endurance, or just getting started, this gift offers expert guidance in a supportive environment. Generously donated by Freedom Health Studio—thank you for supporting physical literacy in our community!
1-54 F45 Fitness Kickstart Package – Valued at $450 item
1-54 F45 Fitness Kickstart Package – Valued at $450 item
1-54 F45 Fitness Kickstart Package – Valued at $450
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Jumpstart your fitness journey with this all-in-one F45 Training package! Enjoy one month of unlimited group workouts, a comprehensive InBody scan to track your progress, a personalized coach consultation, and a bundle of F45 merch including a branded bag, water bottle, and t-shirt. This high-energy, team-based training experience is designed to build strength, burn fat, and keep you motivated every step of the way. Generously donated by F45 Ambleside —thank you for helping our community move, sweat, and thrive!
1- 55: Ginkgo Active Family 1-YR Subscription item
1- 55: Ginkgo Active Family 1-YR Subscription item
1- 55: Ginkgo Active Family 1-YR Subscription
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Support your family’s health goals with an annual subscription to Ginkgo Active, a wellness app offering personalized, AI-powered exercise plans for up to three family members, valued at USD1020. Each member receives a custom fitness program tailored to their needs, with smart adjustments made in real time based on progress and feedback. With monthly reassessments and evolving workouts, it’s like having a personal trainer for every family member—all year long. Thank you to Ginkgo Health for generously donating this innovative wellness solution!
1-56 Taekwondo Starter Package – Valued at $360 item
1-56 Taekwondo Starter Package – Valued at $360 item
1-56 Taekwondo Starter Package – Valued at $360
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Discover the power of focus, discipline, and fitness with a Complimentary Starter Package from North Shore Taekwondo. This all-inclusive gift includes the first month of training, brand-new uniform, and the membership fee. Choose from a variety of dynamic programs, including Only Young Tigers (age 4) Young Tigers Intro (age 4-7), Youth Programs (age 14+), and Noon Adult Classes. Valid until August 15, 2025. For new students only. Not redeemable for cash. Thank you to North Shore Taekwondo for generously supporting youth empowerment and community wellness!
1-57 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
1-57 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
1-57 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Give your young athlete the ultimate summer experience with a week at 3D Basketball Summer Camp, valued at $265! Open to various age groups—U7–U10, U12–14, and U15–18—this camp offers top-tier coaching, skill development, and plenty of game time in a fun and supportive environment. Valid for Summer 2025 camps only. A big thank you to 3D Basketball Academy for their generous donation and commitment to building confident, skilled athletes both on and off the court!
1-58 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
1-58 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
1-58 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Give your young athlete the ultimate summer experience with a week at 3D Basketball Summer Camp, valued at $265! Open to various age groups—U7–U10, U12–14, and U15–18—this camp offers top-tier coaching, skill development, and plenty of game time in a fun and supportive environment. Valid for Summer 2025 camps only. A big thank you to 3D Basketball Academy for their generous donation and commitment to building confident, skilled athletes both on and off the court!
1-59 4 Tickets to Chamber Music Concert - Valued at $80 item
1-59 4 Tickets to Chamber Music Concert - Valued at $80 item
1-59 4 Tickets to Chamber Music Concert - Valued at $80
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an afternoon of exquisite music with four tickets to the North Shore Matinee Series by the Vancouver Chamber Music Society. This series showcases world-class performances in an intimate setting, offering a perfect opportunity to experience the beauty of chamber music. Don’t miss this chance to immerse yourself in a memorable cultural experience with friends or family!
1-60 4 Van. Canadians Baseball Game Tickets - Valued $60 item
1-60 4 Van. Canadians Baseball Game Tickets - Valued $60
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Take Me Out to the Ball Game! Enjoy a fun-filled day at the ballpark with four tickets to a 2025 Vancouver Canadians home game! Cheer on the team at Nat Bailey Stadium, soak up the lively atmosphere, and make lasting memories with family or friends. A big thank you to the Vancouver Canadians for this generous gift of fun and community spirit!
1-61 Whodunnit: 2 Tickets to The Mousetrap – Valued at $198 item
1-61 Whodunnit: 2 Tickets to The Mousetrap – Valued at $198 item
1-61 Whodunnit: 2 Tickets to The Mousetrap – Valued at $198
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a thrilling evening of mystery with two tickets to The Mousetrap at the Granville Island Stage, running from June 26 to July 2, 2025. Valued at $99 per ticket, this classic Agatha Christie whodunnit promises suspense, intrigue, and unforgettable theatre. Please note: Not valid for opening night. Tickets are subject to availability, non-transferable to other productions, not for resale, and not redeemable for cash. Generously donated by Arts Club Theatre Company—thank you for supporting the performing arts in our community!
1-62 A Season of Classical Music – Valued at $145 item
1-62 A Season of Classical Music – Valued at $145
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Enjoy the beauty of live music with a Classic Concert Series Pass from the West Vancouver Community Arts Council, valid from September 2025 to June 2026. Held bi-weekly on Tuesdays at the cozy Silk Purse Arts Centre—a charming, intimate venue on the waterfront—these inspiring performances feature talented local, national, and international classical musicians. The pass includes 6 tickets, which can be used in any combination throughout the season.
1-63 Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210 item
1-63 Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210 item
1-63 Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Help your child strengthen their math skills, reduce stress, and develop a growth mindset with three one-hour weekly coaching sessions—plus a complimentary 30-minute introductory session. Tailored for students in Grades 8 to 10, this one-on-one program focuses on individual learning needs and building long-term confidence in numeracy. Valid from May to November 2025. Generously donated by Ava Nouri, a certified Associate Coach with a background in engineering, education, and over 13 years of experience helping students unlock their potential through math mastery and mindset coaching.
1-64 Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210 item
1-64 Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210 item
1-64 Personalized Coaching & Tutoring Gr 8-10 Valued at $210
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Help your child strengthen their math skills, reduce stress, and develop a growth mindset with three one-hour weekly coaching sessions—plus a complimentary 30-minute introductory session. Tailored for students in Grades 8 to 10, this one-on-one program focuses on individual learning needs and building long-term confidence in numeracy. Valid from May to November 2025. Generously donated by Ava Nouri, a certified Associate Coach with a background in engineering, education, and over 13 years of experience helping students unlock their potential through math mastery and mindset coaching.
1-65 University Application Support NACEC - Valued at $8800 item
1-65 University Application Support NACEC - Valued at $8800
CA$600

auctionV2.input.startingBid

Unlock expert guidance for applying to top universities around the world with this comprehensive service from NACEC. Tailored for students applying for 2026 or 2027 intake, it includes personalized school selection, full application preparation and follow-up, essay brainstorming and editing, interview coaching, and post-submission support. This invaluable, non-refundable service is generously donated by NACEC—thank you for empowering students on their journey to academic excellence!
1-66 90 Minute in Car Lesson - Valued at $155 item
1-66 90 Minute in Car Lesson - Valued at $155 item
1-66 90 Minute in Car Lesson - Valued at $155
CA$65

auctionV2.input.startingBid

Give your teen the gift of confidence behind the wheel with this 90-minute private driving lesson! A professional coach will assess their strengths and areas for improvement, offering personalized guidance to help them prepare for their road test—or simply become a safer, more skilled driver. It’s the perfect head start toward earning a license or gaining extra experience on the road. Thanks to Driving Unlimited for this awesome don
1-67 Drop-In Cooking Class - Valued at $130 item
1-67 Drop-In Cooking Class - Valued at $130 item
1-67 Drop-In Cooking Class - Valued at $130
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Independence is the one ingredient that’s always in our kitchen! This $130 gift certificate covers one drop-in class at Little Kitchen Academy Edgemont, where teens gain practical life skills, learn healthy eating habits, and build confidence through real-life cooking in a safe, empowering, and hands-on environment. Valid until December 31, 2025. Exceptions apply; cannot be combined with other offers. Special thanks to Little Kitchen Academy Edgemont for their generous donation!
1-68 Teen Financial Literacy Course for.8 - Valued at $2000 item
1-68 Teen Financial Literacy Course for.8 - Valued at $2000 item
1-68 Teen Financial Literacy Course for.8 - Valued at $2000 item
1-68 Teen Financial Literacy Course for.8 - Valued at $2000
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Empower your teen with the knowledge and confidence to make smart financial decisions with M&Z Wealth Management’s Financial Literacy Course. Originally designed for the families of M&Z clients, this 10-lesson course for your teen and up to 7 other friends offers practical, real-world financial education in a supportive small-group setting. Students will learn essential money management skills while also building presentation and PowerPoint expertise through engaging homework assignments. Classes are held in West Vancouver and Vancouver West, with a minimum of 4 and a maximum of 8 students per class to ensure quality learning and personal attention. A heartfelt thank you to M&Z Wealth Management for generously donating this opportunity to support the next generation of financially savvy leaders!
1-69 Creative Kids: 4-Week Painting Class – Valued at $120 item
1-69 Creative Kids: 4-Week Painting Class – Valued at $120 item
1-69 Creative Kids: 4-Week Painting Class – Valued at $120
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Unleash your child’s creativity with a 4-session painting class held weekly on Wednesdays from 3:30–5:30 PM in West Vancouver. Designed for children aged 5–10, this fun and engaging program includes all materials and supplies, allowing young artists to explore colour, technique, and self-expression in a relaxed, supportive environment. Supplies are included. Taught by Sentinel parent and artist Kerry Farhadi—thank you for sharing your talent and inspiring the next generation of creatives!
1-70 Intro to Piano: 4 Private Lessons - Valued at $240 item
1-70 Intro to Piano: 4 Private Lessons - Valued at $240 item
1-70 Intro to Piano: 4 Private Lessons - Valued at $240
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Discover the joy of making music with this introductory piano course, offering four 45-minute private lessons tailored for beginners aged 12 and older. Perfect for those with little to no experience, students will learn essential piano skills including hand positioning, simple melodies, and basic music reading. With one-on-one instruction in a supportive environment, this course builds confidence and provides a strong foundation for future musical growth. A wonderful way to begin a lifelong journey in music! Build confidence, and provide a solid foundation for further musical exploration. Thank you Thinking in Essence for giving the gift of music!
1-71 Inside Hamilton: 6 Sessions for Class of 6:Valued $1890 item
1-71 Inside Hamilton: 6 Sessions for Class of 6:Valued $1890 item
1-71 Inside Hamilton: 6 Sessions for Class of 6:Valued $1890
CA$250

auctionV2.input.startingBid

You and five of your friends can dive deep into the world of Hamilton with this unique, first-ever course led by veteran Berton College English instructor Gareth Jones. Over six engaging sessions (9 hours total), you'll explore and analyze all the songs from Hamilton on Disney+, gaining valuable insight into Broadway theatre while deepening your understanding of early American history, politics, economics, and culture. Perfect for Grade 10+ students with a strong foundation in English and an interest in performing arts or American studies. Maximum 6 students. Valid until March 5, 2026. Generously donated by Berton College—thank you for inspiring young minds through education and the arts!
1-72 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package-Valued $165 item
1-72 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package-Valued $165 item
1-72 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package-Valued $165
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Explore the joy of movement with three dance lessons from Dance of Joy Academy, where students of all levels are welcomed into a supportive and inspiring environment. With a wide variety of styles to choose from—including Chinese dance, ballet, hip hop, jazz, and more—this is a wonderful opportunity to build confidence, expression, and skill. Not combinable with other offers or gift certificates. Expires April 16, 2026. Thank you to Dance of Joy Academy for generously sharing the gift of dance!
1-73 2 Private Public Speaking Sessions - Valued at $360 item
1-73 2 Private Public Speaking Sessions - Valued at $360 item
1-73 2 Private Public Speaking Sessions - Valued at $360
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Boost your teen's confidence and communication skills with two one-on-one public speaking and presentation training sessions with George, a seasoned coach from Leaders of Tomorrow Academy. This personalized coaching is ideal for students looking to sharpen their delivery and presence. Whether you're preparing for a big presentation or simply want to improve everyday communication, this experience will help you speak with clarity, purpose, and impact. Generously donated by Leaders of Tomorrow Academy—thank you for investing in future leaders!
2-01 4 Private Violin Lessons for All Ages - Valued at $200 item
2-01 4 Private Violin Lessons for All Ages - Valued at $200 item
2-01 4 Private Violin Lessons for All Ages - Valued at $200
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Discover the joy of music with four 30-minute private violin lessons, valued at $200 and suitable for learners of all ages and skill levels. Whether you're just beginning or looking to refine your technique, these personalized sessions offer a wonderful introduction or enhancement to your musical journey. Valid until December 31, 2025. Generously donated by Pro Academy Sensory Arts, an education centre dedicated to nurturing creativity, critical thinking, and lifelong skills through high-quality extracurricular programs for learners of all ages in North and West Vancouver.
2-02 $250 Gift Certificate to Vancouver Young Actors School item
2-02 $250 Gift Certificate to Vancouver Young Actors School item
2-02 $250 Gift Certificate to Vancouver Young Actors School
CA$90

auctionV2.input.startingBid

Nurture your child’s passion for performance with a $250 gift certificate to the Vancouver Young Actors School—Canada’s leading school for film and television acting. Valid toward any 16-week program beginning in February or September, or a week-long spring or summer camp, this certificate opens the door to professional training in a fun, supportive environment. With various programs designed for young actors aged 4 to 17, VYAS meets students where they are—whether they’re just starting out or ready to refine their craft—building confidence, creativity, and on-camera presence every step of the way. Thank you to Vancouver Young Actors School for supporting the next generation of performers!
2-03 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package - Valued $165 item
2-03 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package - Valued $165 item
2-03 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package - Valued $165
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Explore the joy of movement with three dance lessons from Dance of Joy Academy, where students of all levels are welcomed into a supportive and inspiring environment. With a wide variety of styles to choose from—including Chinese dance, ballet, hip hop, jazz, and more—this is a wonderful opportunity to build confidence, expression, and skill. Not combinable with other offers or gift certificates. Expires April 16, 2026.
2-04 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package - Valued $165 item
2-04 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package - Valued $165 item
2-04 Feel the Rhythm: 3 Dance Lessons Package - Valued $165
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Explore the joy of movement with three dance lessons from Dance of Joy Academy, where students of all levels are welcomed into a supportive and inspiring environment. With a wide variety of styles to choose from—including Chinese dance, ballet, hip hop, jazz, and more—this is a wonderful opportunity to build confidence, expression, and skill. Not combinable with other offers or gift certificates. Expires April 16, 2026.
2-05 Week Overnight Camp Vancouver Island or UK valued $2195 item
2-05 Week Overnight Camp Vancouver Island or UK valued $2195 item
2-05 Week Overnight Camp Vancouver Island or UK valued $2195 item
2-05 Week Overnight Camp Vancouver Island or UK valued $2195
CA$500

auctionV2.input.startingBid

Adventure Awaits! Give your child the experience of a lifetime with a 1-week overnight summer camp from Learn & Experience. Choose from World Camp Canada at Shawnigan Lake School on Vancouver Island or the World Camp UK at Twyford School, Winchester. Open to children aged 8 to 16, these camps bring together young people from around the world for a week of fun, learning, and cultural connection through adventure, sports, creative activities, and leadership development. Places subject to availability for 2025 or 2026. www.learnandexperience.com
2-06 90 Minute in Car Lesson - Valued at $155 item
2-06 90 Minute in Car Lesson - Valued at $155 item
2-06 90 Minute in Car Lesson - Valued at $155
CA$65

auctionV2.input.startingBid

Give your teen the gift of confidence behind the wheel with this 90-minute private driving lesson! A professional coach will assess their strengths and areas for improvement, offering personalized guidance to help them prepare for their road test—or simply become a safer, more skilled driver. It’s the perfect head start toward earning a license or gaining extra experience on the road. Thanks to Driving Unlimited for this awesome donation!
2-07 Fuel up with $150 Petro Canada Gift Card item
2-07 Fuel up with $150 Petro Canada Gift Card
CA$65

auctionV2.input.startingBid

Keep your tank—and your travel plans—running smoothly with this $150 Petro-Canada gift card, generously donated by the Ridgeway Family. Whether it's your daily commute, a weekend getaway, or a summer road trip, this card offers convenience and savings at one of Canada’s most trusted fuel stations. Thank you to the Ridgeway Family for your generous support!
2-08 Autographed Shoes by NBA's Aaron Gordon - Valued $500 item
2-08 Autographed Shoes by NBA's Aaron Gordon - Valued $500
CA$250

auctionV2.input.startingBid

Own a piece of NBA history. Elevate your sports memorabilia collection with this exclusive pair of basketball shoes, personally autographed by Aaron Gordon, the dynamic forward for the Denver Nuggets. Renowned for his versatility and athleticism, Gordon has made significant contributions to the Nuggets' success. These signed shoes embody his on-court prowess and offer fans a tangible connection to his impressive career.​ Generously donated—thank you for supporting our community!
2-09 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
2-09 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
2-09 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Give your young athlete the ultimate summer experience with a week at 3D Basketball Summer Camp, valued at $265! Open to various age groups—U7–U10, U12–14, and U15–18—this camp offers top-tier coaching, skill development, and plenty of game time in a fun and supportive environment. Valid for Summer 2025 camps only. A big thank you to 3D Basketball Academy for their generous donation and commitment to building confident, skilled athletes both on and off the court!
2-10 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
2-10 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265 item
2-10 One Week of Summer Camp at 3DBasketball - Valued $265
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Give your young athlete the ultimate summer experience with a week at 3D Basketball Summer Camp, valued at $265! Open to various age groups—U7–U10, U12–14, and U15–18—this camp offers top-tier coaching, skill development, and plenty of game time in a fun and supportive environment. Valid for Summer 2025 camps only. A big thank you to 3D Basketball Academy for their generous donation and commitment to building confident, skilled athletes both on and off the court!
2-11 Taekwondo Starter Package – Valued at $360 item
2-11 Taekwondo Starter Package – Valued at $360 item
2-11 Taekwondo Starter Package – Valued at $360
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Discover the power of focus, discipline, and fitness with a Complimentary Starter Package from North Shore Taekwondo. This all-inclusive gift includes the first month of training, brand-new uniform, and the membership fee. Choose from a variety of dynamic programs, including Only Young Tigers (age 4) Young Tigers Intro (age 4-7), Youth Programs (age 14+), and Noon Adult Classes. Valid until August 15, 2025. For new students only. Not redeemable for cash. Thank you to North Shore Taekwondo for generously supporting youth empowerment and community wellness!
2-12 $50 Gift Card from FitBox Studio item
2-12 $50 Gift Card from FitBox Studio
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Elevate your fitness routine with a $50 gift card from FitBox Studio! Whether you're looking to try a high-energy boxing class, a full-body workout, or a fun fitness experience, FitBox offers dynamic and effective training sessions for all fitness levels. Thank you to Gem Chu for the donation!
2-13 Shred the Trails: 3hr Private Mtn Biking Lesson item
2-13 Shred the Trails: 3hr Private Mtn Biking Lesson item
2-13 Shred the Trails: 3hr Private Mtn Biking Lesson
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Enhance your mountain biking abilities this year with a 3-hour private lesson (valued at $375) from Endless Biking, a premier mountain bike school based in North Vancouver. This personalized session pairs you with a certified professional instructor who will tailor the lesson to your specific goals and skill level, whether you're a beginner aiming to build foundational techniques or an experienced rider seeking to refine advanced maneuvers. The comprehensive instruction includes goal setting, technique and biomechanics analysis, and real-time feedback, ensuring a focused and effective learning experience. With flexible scheduling and access to some of the best trails on the North Shore, this private lesson offers an unparalleled opportunity to boost your confidence and performance on the bike.​ Generously donated by Endless Biking—thank you for supporting our community!
2-14 Best Burger in Town - $50 Gift Certificate from MANI item
2-14 Best Burger in Town - $50 Gift Certificate from MANI item
2-14 Best Burger in Town - $50 Gift Certificate from MANI
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a mouthwatering selection of handcrafted burgers with this $50 gift certificate to MANI Burger, a hidden gem nestled in West Vancouver. Renowned for their juicy patties, fresh ingredients, and flavourful combinations, MANI offers a menu that caters to all tastes, including classic beef, chicken, and vegetarian options. Whether you're craving a hearty meal or a quick bite, MANI delivers quality and taste in every bite.​ Generously donated by MANI Restaurant—thank you for supporting our community!
2-15 5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued $100 item
2-15 5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued $100 item
2-15 5 Medium Artisan Pizza with any Toppings - Valued $100
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself and your crew to a delicious, customizable experience with five medium pizzas from Blaze Pizza at Park Royal. Crafted with fresh, made-from-scratch dough and a wide selection of artisanal toppings, each pizza is fast-fired to perfection in just 180 seconds. Whether you prefer timeless classics or bold flavour combos, this package is a flavourful adventure for friends or family to enjoy together. Generously donated by Blaze Pizza—thank you for supporting our community!
2-16 Raise a Glass: $100 Gift Card from The Village Taphouse item
2-16 Raise a Glass: $100 Gift Card from The Village Taphouse item
2-16 Raise a Glass: $100 Gift Card from The Village Taphouse
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Enjoy great food, drinks, and atmosphere with a $100 gift card to The Village Taphouse, a beloved Park Royal hotspot known for its warm vibes, elevated pub fare, and extensive craft beer selection. Whether you're grabbing a casual lunch, catching the game, or winding down with friends, this gift card is your ticket to good times and great taste.
2-17 Taste of Okanagan: Private Wine Tasting for 2-$100 item
2-17 Taste of Okanagan: Private Wine Tasting for 2-$100 item
2-17 Taste of Okanagan: Private Wine Tasting for 2-$100
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Embark on a guided journey through B.C.’s premier wine region with this exclusive private tasting for two at Artisan Wine Shop in Lonsdale Quay. You'll sample a curated lineup of award-winning wines from seven top-tier Okanagan wineries, showcasing the very best of the region—from vibrant whites to bold, expressive reds. Grown in organically farmed vineyards, each pour reflects the distinct character of the valley and the craftsmanship of its winemakers. Thank you to Artisan Wine Shop for sharing this elegant taste of the Okanagan with our community!
2-18 Taste of Okanagan: Private Wine Tasting for 2-$100 item
2-18 Taste of Okanagan: Private Wine Tasting for 2-$100 item
2-18 Taste of Okanagan: Private Wine Tasting for 2-$100
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Embark on a guided journey through B.C.’s premier wine region with this exclusive private tasting for two at Artisan Wine Shop in Lonsdale Quay. You'll sample a curated lineup of award-winning wines from seven top-tier Okanagan wineries, showcasing the very best of the region—from vibrant whites to bold, expressive reds. Grown in organically farmed vineyards, each pour reflects the distinct character of the valley and the craftsmanship of its winemakers. Thank you to Artisan Wine Shop for sharing this elegant taste of the Okanagan with our community!
2-19 Okanagan Platinum Wine Duo – Valued at $100 item
2-19 Okanagan Platinum Wine Duo – Valued at $100
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Enjoy the refined craftsmanship of two Platinum Collection wines from CedarCreek Estate Winery, carefully selected for their unique expression of Okanagan terroir. 🍷 2022 Platinum Border Vista Sauvignon Blanc – Grown on a sun-drenched, west-facing vineyard block, this white offers bright tropical notes of guava and passionfruit, with hints of dill and gentle oak. Its fresh acidity and layered texture make it both vibrant and elegant. 🍷 2019 Platinum Desert Ridge Merlot – Crafted from grapes grown on ancient, glacial-stone-rich soil near Osoyoos Lake, this Merlot is velvety and full-bodied, with rich black and red fruit tones and well-integrated oak. Aged 18 months in French barrels, it's a perfect pairing for tenderloin steak. With heartfelt thanks to Kylie Lai’s family for this generous and sophisticated gift.
2-20 $150 Gift card from Miraas Restaurant item
2-20 $150 Gift card from Miraas Restaurant item
2-20 $150 Gift card from Miraas Restaurant
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an unforgettable dining experience with a $150 gift voucher to Miraas Persian Restaurant, where rich tradition meets modern elegance. Miraas offers a menu full of vibrant flavours—from fragrant saffron rice and perfectly grilled kebabs to slow-cooked stews and fresh herbs—celebrating the true essence of Persian cuisine. Thank you to Miraas Persian Restaurant for your generous contribution and support!
2-21 Best Burger in Town - $50 Gift Certificate from MANI item
2-21 Best Burger in Town - $50 Gift Certificate from MANI item
2-21 Best Burger in Town - $50 Gift Certificate from MANI
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a mouthwatering selection of handcrafted burgers with this $50 gift certificate to MANI Burger, a hidden gem nestled in West Vancouver. Renowned for their juicy patties, fresh ingredients, and flavourful combinations, MANI offers a menu that caters to all tastes, including classic beef, chicken, and vegetarian options. Whether you're craving a hearty meal or a quick bite, MANI delivers quality and taste in every bite.​ Generously donated by MANI Restaurant—thank you for supporting our community!
2-22 Sushi Night, On Us: $100 Bene Sushi Experience item
2-22 Sushi Night, On Us: $100 Bene Sushi Experience item
2-22 Sushi Night, On Us: $100 Bene Sushi Experience
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a culinary journey with a $100 gift card to Bene Sushi, a premier Japanese restaurant located in the heart of West Vancouver. Known for its classic and exotic sushi creations, as well as a variety of other Japanese specialties, Bene Sushi offers a high-quality dining experience that delights the senses. Whether you're a sushi aficionado or exploring Japanese cuisine for the first time, this gift card provides the perfect opportunity to enjoy meticulously crafted dishes in a warm and inviting atmosphere.​ Generously donated by Bene Sushi—thank you for supporting our community!
2-23 Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy item
2-23 Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy item
2-23 Two (2) - $25 Gift Cards from New Ginger and Soy
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Indulge in the authentic flavours of Cantonese cuisine with two $25 gift cards generously donated by New Ginger and Soy, located on Marine & 15th in West Vancouver. Enjoy their signature dishes, from savoury stir-fries to delicious dim sum, and experience the perfect balance of tradition and taste. Whether dining in, taking out, or having it delivered, this gift card is the perfect way to treat yourself and a friend to a flavourful meal! Thank you to New Ginger & Joy for this wonderful gift.
2-24 1 Physio at Sitka: Valued $130 item
2-24 1 Physio at Sitka: Valued $130 item
2-24 1 Physio at Sitka: Valued $130
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Experience personalized care and expert treatment with one physiotherapy session at Sitka Physio & Wellness, valued at $130. Known for their evidence-based, one-on-one approach, Sitka’s experienced team helps you recover from injury, reduce pain, and move with greater ease and confidence. Whether you're healing, training, or simply taking better care of your body, Sitka Physio is committed to helping you feel your best. Thank you to Sitka Physio & Wellness for supporting community health and well-being!
2-25 1 Physio at Sitka: Valued $130 item
2-25 1 Physio at Sitka: Valued $130 item
2-25 1 Physio at Sitka: Valued $130
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Experience personalized care and expert treatment with one physiotherapy session at Sitka Physio & Wellness, valued at $130. Known for their evidence-based, one-on-one approach, Sitka’s experienced team helps you recover from injury, reduce pain, and move with greater ease and confidence. Whether you're healing, training, or simply taking better care of your body, Sitka Physio is committed to helping you feel your best. Thank you to Sitka Physio & Wellness for supporting community health and well-being!