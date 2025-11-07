FONDATION SHEGOALS

Hosted by

FONDATION SHEGOALS

About this event

<p>She Bounce for hope</p>

519 Boulevard des Laurentides

Laval, QC H7G 2V3, Canada

General Admission
$50

A vibrant moment to move, celebrate, and give back 💖
Your ticket includes the special Bounce Fitness in Pink session, the brunch and a contribution to the breast cancer cause.

bounce fitness seulement
$25

Un moment vibrant pour bouger, célébrer et redonner 💖

Ton billet inclut la séance spéciale de Kangoo en rose et une contribution à la cause du cancer du sein.

brunch seulement
$35

Un moment chaleureux pour se rassembler, célébrer et redonner 💖

Ton billet inclut le brunch rose et une contribution à la cause du cancer du sein.

Add a donation for FONDATION SHEGOALS

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!