<p>She Bounce for hope</p>

About this event
A vibrant moment to move, celebrate, and give back 💖
Your ticket includes the special Bounce Fitness in Pink session, the brunch and a contribution to the breast cancer cause.
Un moment vibrant pour bouger, célébrer et redonner 💖
Ton billet inclut la séance spéciale de Kangoo en rose et une contribution à la cause du cancer du sein.
Un moment chaleureux pour se rassembler, célébrer et redonner 💖
Ton billet inclut le brunch rose et une contribution à la cause du cancer du sein.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!