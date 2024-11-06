eventClosed

Sicamous Eagles Alumni Worn & Signed jersey Auction

1121 Eagle Pass Way, Sicamous, BC V0E 2V0, Canada

#1 Tyler Verbeek item
#1 Tyler Verbeek
CA$25

#5 Mike Piderman item
#5 Mike Piderman
CA$25

#8 Jordan LaRoy item
#8 Jordan LaRoy
CA$25

#9 Aaron Buat item
#9 Aaron Buat
CA$25

# 10 Matt Holte item
# 10 Matt Holte
CA$25

#11 Dion Lahoda item
#11 Dion Lahoda
CA$25

#14 Steven Powers item
#14 Steven Powers
CA$25

#19 Rick Cleaver item
#19 Rick Cleaver
CA$25

#20 Will Christian item
#20 Will Christian
CA$25

#21 Scott Fellnermayr item
#21 Scott Fellnermayr
CA$25

# 22 Michael Chmilar item
# 22 Michael Chmilar
CA$25

#24 Kevin Viedeman item
#24 Kevin Viedeman
CA$25

#25 Kingsley Brockett item
#25 Kingsley Brockett
CA$25

# 26 Mark Lindsay item
# 26 Mark Lindsay
CA$25

#44 Nathan Grieve item
#44 Nathan Grieve
CA$25

#55 Evan Vasarhely item
#55 Evan Vasarhely
CA$25

#94 Isaac Thomas item
#94 Isaac Thomas
CA$25

#2 Darien Head item
#2 Darien Head
CA$25

#5 Austin Miller item
#5 Austin Miller
CA$25

#6 Brendan Sime- Vivian item
#6 Brendan Sime- Vivian
CA$25

#7 Jason Gudjonson item
#7 Jason Gudjonson
CA$25

#8 Brayden McCarthy item
#8 Brayden McCarthy
CA$25

#9 Chris Alves item
#9 Chris Alves
CA$25

#10 Tyson Fair item
#10 Tyson Fair
CA$25

#11 Dallas Stewart item
#11 Dallas Stewart
CA$25

#14 Eric Porter item
#14 Eric Porter
CA$25

#17 Tyler Collens item
#17 Tyler Collens
CA$25

#18 Colby Sherlock item
#18 Colby Sherlock
CA$25

#19 Dan Mattey item
#19 Dan Mattey
CA$25

#20 Sean Moleschi item
#20 Sean Moleschi
CA$25

#22 Ed Lehn item
#22 Ed Lehn
CA$25

#24 Terrance Head item
#24 Terrance Head
CA$25

#25 Jarron Bootsma item
#25 Jarron Bootsma
CA$25

