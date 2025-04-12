Hosted by

2025 World Championships Fundraiser

10 Swimming Lessons Making Waves Swim School
$125

$125

Monin Cocktail and Sweet Sauce Basket
$30

$30

$110 Massage GC(Brampton) & Lemon and Lavender Bath salts
$55

$55

Medical Grade Skin Care Set. $500 Value
$170

$170

(G6R Kit (Cleanser, polish, Toning pads), Illuminating AOX Serum, Dual Action scrub, Intense Eye Creme, 70 Headband, Cosmetic Bag, Beach Bag)
Lashes by Kourtni
$40

$40

Popeye's Supplement Basket. $250 Value
$55

$55

Blue Star protein powder/bars pre-workout and intra-workout & 30-day Goodlife Membership
Goodlife Fitness Package
$100

$100

Goodlife Fitness Package, including a 3-month membership, gym bag, water bottle, and a paperback book called Living The Good Life
2 bottles Tawse Cabernet Franc red wine+Dairy Milk Chocolate
$50

$50

Worth $110
Wool Knit Bobby Orr Scarf + XL Mitts
$30

$30

Avon Basket
$40

$40

Moisture Therapy Balance body Wash, Body Lotion. Rare Pearls Hair and Body Mist, Body Lotion, Eau di Parfum and loofah
Tabasco Spice & Sauce Basket
$20

$20

Classic tabasco sauce, Extra tabasco sauce, Chipotle sauce, Pataks Sweet Mango chutney, Pataks butter chicken, Tabasco sweet and spicy sauce, Pataks Madras spice paste, Pataks Tandoori Marinade and Sun Dried Tomatoes
Ladies Medium Nike Golf Shirt and 10 pack Cliff Bars
$20

$20

2 bottles of Tawse Cabernet Franc red wine + Peanuts Bar Mix
$50

$50

Worth $110
Gymnastics Gift Certificate, Nike headbands, 6 pack Gatorade
$25

$25

Aspire Gymnastics located in Grimsby
Sacred Mountains Painting
$35

$35

8.5/11 (50 Animals Hidden in the photo)
4 Children's Historical Fiction Books with Signature
$20

$20

2 bottles of Tawse Cabernet Franc and Cadbury Dark Chocolate
$50

$50

Worth $110
Piccolo Play Voucher & Kids Art and Play Kit
$20

$20

Piccolo Play Voucher located in Vaughan
GC for 2 Floats
$40

$40

Hand Painted Wooden Paddle item
Hand Painted Wooden Paddle
$35

$35

2 Tickets to the Royal Ontario Museum
$10

$10

Wool Mitts - Blue Patterened Driving Mitts ladies S
$20

$20

(won't stretch, warm but not as warm)
20" x 20" Georgian Bay Sunset Canvas Print
$96

$96

Professional Tarot & Psychic Reading
$20

$20

Private Tarot Reading with Francisco Perez Ever wonder what the cards might say about you? This is your chance to find out. Join Francisco Perez for a private tarot reading—online or in person—and step into a space where intuition meets the unknown. In this one-on-one session, the cards will be drawn just for you. Together, you’ll uncover messages about your past, your path, and what may be waiting around the corner. Whether you come with questions or just curiosity, the reading is guided by your energy, and no two are ever the same. It’s quiet, personal, and a little mysterious… Let the cards speak. Approx. 30–45 minutes Available via Zoom or in person (Toronto area)
$110 Massage GC(Brampton) & Eucalyptus Bath Salts
$55

$55

Starbucks Gift Basket #1. $110 Value
$50

$50

Water/drink cup, Coffee beans, $10 Gift Card, variety of treats
Starbucks Gift Basket #2
$50

$50

2 bags coffee beans, 2 water/cold drink cups, 2 Starbucks treats
The Ordinary Assortment of Face Products
$60

$60

All Natural Soaps, Lotions and Bath Salts
$40

$40

Bridlewood Soaps
$25 Indigo GC, Notebook, Book Sleeve, Shopping Tote
$40

$40

20x16 Original Acrylic Painting
$100

$100

20x16 Original Acrylic Painting Featuring a Highland Cow and Hummingbird
$100 Keg gift card
$40

$40

Red Camp Chair with drink + phone tray, pool volleyball set
$40

$40

Red Camp Chair with drink and phone tray, inflatable pool volleyball set
Photography Mini Session
$45

$45

One Hour Photoshoot
Camping Chair, 1.14 L Crown Royal and Lays Snacks
$40

$40

PS Books Gift Certificate & Note Book
$15

$15

Red Stone Wine and Arby's Gift Card
$40

$40

2 bottles of Red Stone wine (one Rosé and one Gamay Noir) and $50.00 Arby's gift cards
Kindmoose Candles, Room Spray and Wax Melts
$22

$22

$50 On the Forty(Grimsby) Gift Certificate, Wine and Drinks
$30

$30

$50 Gift card, 2 bottles of wine, 2 other canned beverages
2 bottles of Tawse Cabernet Franc and $25 Boston Pizza GC
$50

$50

Worth $130
2 bottles of Tawse Cabernet Franc and $25 Boston Pizza GC
$50

$50

Worth $130
Self Care Basket. $550 Value item
Self Care Basket. $550 Value
$225

$225

Includes dove mens deodrant, dove 0% deodrant, gillette shaving cream, glee shaving cream, gain flings finish quantum 45 tabs, liquid hand soap, febreeze air mist x2, crest pro health toothpaste x2. Wayne Gretzy Cream 750ml and Wayne Gratzy 2023 Chardonnay 750ml. Starbucks pike roast 793g. Free oil change at Parry Sound Chav/Buick/GMC. Free oil change at Bougeois Ford Parry Sound. Bougeois Ford ball cap and Large Hoodie.
Pet Basket. $400 Value
$160

$160

Includes vetradent water additive 500ml, pens dermallay shampoo 355ml, kong squeak toy, ubavet liver treats 200g, kong wubba tugga, cat toy, can lids, tooth brush, pet emergency door stickers, tick remover, pet care cup, cozy pet blanket, pet bandana, hot or cold pack, carry sag, measuring cup, poop bags, grooming glove, light up collar charm, HP dog cookies 500g, small dog dental treats 1.5kg, cat treats 220g. Gift certificate for $100 off an exam at Cottage Country Animal Clinic.
2 bottles of wine, $40 Memphis Fire BBQ Gift Certificate
$55

$55

2 bottles of Tawse Cabernet Franc and $40 Memphis Fire BBQ (Winona) Gift Certificate
Tea & Hot Chocolate Basket
$20

$20

Starbucks Gift Basket #3. $110 Value
$50

$50

2 bags coffee beans, 2 water/cold drink cups, 2 Starbucks treats
Wooden Sandpit with Canopy item
Wooden Sandpit with Canopy
$40

$40

Parry Sound Gift Bag
$25

$25

(Parry Sound Hat, Large Parry Sound T-Shirt, and Passion For Georgian Bay Book)
Wool Mitts - Black mens M or ladies L
$20

$20

(will stretch & made of boiled wool, so they are heavier and have nice density)
XL Parry Sound Hoodie
$15

$15

Norwex Basket
$62

$62

Cleaning paste, Window cloth, skin care sample, Bamboo multipurpose cloth with bacLock, Body and face cloth, Laundry detergent and fruit and vegetables scrubbing mitt
Wool Mitts - Grey Patterned ladies S/M
$20

$20

(will stretch)
Coffee Basket 1
$20

$20

Light Roast, Dark Roast, Medium Dark Roast, 2 100% Ethiopian Medium Roast
Dermalogica Skin Care Kit #2
$20

$20

1 Choreographed Routine
$65

$65

1 Pre-Choreographed Routine for any Single Rope Freestyle Event. With Custom Music and Pre-Calculated Scores. Choreographed by Kait Simpson
32oz Tumbler & $20 Starbucks Gift Card
$10

$10

Embroidered Black T-Shirt and Elite Freestyle Rope
$17

$17

Embroidered Black T-Shirt (unisex M) and Elite SRS PVC Freestyle Rope
Dermalogica Skin Care Kit #1
$20

$20

Joico repair and protect shampoo and conditioner & $20 GC
$25

$25

Joico repair and protect shampoo and conditioner & $20 GC Occasions Treats Parlour(Brampton)
Oil Change(Brampton)
$50

$50

Cooler Bag, Arctic Mug Hat, T-shirt Notepad
$30

$30

Learnin' the Ropes Goodies
$20

$20

Goodie Basket with Headphones
$15

$15

Car Wash Basket
$30

$30

Coffee Basket 2
$20

$20

2 Dark Roast, 2 Medium Dark Roast, 100% Ethiopian Medium Roast
$200 Amazon Gift Card
$70

$70

4 Wine Tastings
$35

$35

Scentsy Basket & $20 GC Occasions Treat Parlour(Brampton)
$32

$32

$50 Indigo/LCBO GC, Wine, Water Bottle, 4 Glasses, 2 Mugs
$70

$70

Babci's Kitchen
$20

$20

