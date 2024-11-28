eventClosed

SILENT AUCTION | Kew Beach Parent Social Fundraiser

101 Kippendavie Ave, Toronto, ON M4L 3R3, Canada

Full Truck Load from 1-800-GOT-JUNK? – Valued at $849
CA$75

Time to clear out the clutter! This full truckload service from 1-800-GOT-JUNK? (valued at $849) will take care of all your unwanted items, making decluttering easier than ever. Whether you're tackling a big cleanout, a renovation, or just need extra space, their professional team will haul it all away hassle-free. Bid now and say goodbye to junk! Generously donated by fellow Kew parent Ashton Lubman!
1-Month Membership + 10 Class Card | Valued at $350
CA$50

Start your wellness journey with a 1-month introductory membership and a 10-class card to Beaches Hot Yoga! Whether you’re new to yoga or looking to deepen your practice, this package offers the perfect opportunity to stretch, strengthen, and find balance in a welcoming, community-driven environment. Bid now and embrace the power of mindfulness and movement! Generously donated by Beaches Hot Yoga - https://beacheshotyoga.com/
$50 Gift Certificate
CA$10

Pamper yourself or someone special with a $50 gift certificate to Boa Boutique, your go-to spot for stylish and unique fashion pieces. Whether you’re looking for the latest trends or timeless wardrobe staples, Boa Boutique has something to elevate every look. Bid now and refresh your wardrobe with a touch of luxury! Generously donated by Boa - https://shopboa.ca/
Bread for the Year Gift Card | Valued at $350
CA$25

Imagine a fresh, delicious loaf of bread every week for a whole year! With this incredible COBS Bread for a Year Gift Card, you’ll enjoy mouthwatering breads from COBS Bread, right here in the Beaches, Toronto. Whether it’s artisan loaves, flaky croissants, or sweet indulgences, COBS serves up baked-from-scratch goodness daily. Perfect for family breakfasts, school lunches, or just treating yourself! Bid now and enjoy a year of fresh-baked joy — while supporting Kew! Generously donated by COBS Bread - https://www.cobsbread.com/local-bakery/the-beach-bakery/
$100 Gift Card
CA$25

Step into style with a $100 gift card to Corso Shoes, where you'll find an elegant selection of footwear to suit any occasion. From chic boots to comfortable flats, Corso Shoes offers something for everyone to elevate their wardrobe. Bid now and treat yourself to the perfect pair of shoes! Generously donated by Corso Shoes - https://www.corsoshoes.com/
Kids Creativity Pack | Valued at $250
CA$25

Unleash the creative potential in your child with a Kids Creativity Pack Valued at $250, this colourful collection is packed with everything your young artist needs to create, explore, and express themselves through art. Bid now and inspire creativity, learning, and fun! Generously donated by Flourish Health Services - https://www.flourishhealthservices.ca/
FREE Massage | Valued at $145
CA$25

Relax, unwind, and recharge with a free massage at Hand & Stone Massage and Facial Spa in the Beaches! Whether you’re looking to melt away stress, soothe sore muscles, or simply enjoy some well-deserved "me time," this professional massage experience will leave you feeling refreshed and renewed. Treat yourself — or gift it to someone who could use a little relaxation. Bid now and feel the difference! Generously donated by Hand & Stone Massage & Facial Spa - https://handandstone.ca/locations/toronto-beaches/
$100 e-Gift Certificate
CA$20

Discover something special at Hanji Gifts, a beloved local shop located right in the heart of the Beaches! Hanji is known for its beautifully curated collection of stationery, handmade paper, unique gifts, and artisan-crafted goods. With this $100 gift certificate, you can treat yourself to thoughtful gifts, creative treasures, and one-of-a-kind items that you won’t find anywhere else. Whether you’re shopping for a loved one or indulging in something just for you, Hanji Gifts is sure to inspire. Support local and shop small — bid today! Generously donated by Hanji Gifts - https://www.hanjigifts.com/
$100 Gift Certificate
CA$20

Unlock a world of creativity and learning with a $100 gift certificate for dance lessons, music lessons, or camp at Leslieville School of Dance. Whether your child is interested in perfecting their dance moves, exploring their musical talents, or attending an exciting camp experience, this certificate covers it all! Bid now and give the gift of creativity and fun! Generously donated by Leslieville School of Dance - https://danceandmusic.ca/
Local's Signature Facial | Valued at $199
CA$25

Treat yourself to a rejuvenating experience with a Locals Signature Facial at Local Skin Bar, valued at $199. This luxurious facial is designed to nourish and revitalize your skin, leaving you feeling refreshed and glowing. Indulge in this calming and revitalizing treatment that will leave your complexion looking its best. Bid now and give yourself the gift of glowing skin! Generously donated by Local Skin Bar - https://www.localskinbar.com/
PA Day Camp June 6 | Valued at $90
CA$25

Give your child an unforgettable outdoor adventure with a PA Day Camp day at Toronto Nature School on June 6th. Valued at $90, this day camp offers a unique opportunity for kids to explore nature, engage in hands-on activities, and learn about the environment in a fun, immersive way. Bid now for a day of nature-filled fun and learning! Generously donated by Toronto Nature School - https://torontonatureschool.ca/
5 Punch Class Pass | Valued at $129
CA$25

Kickstart your fitness routine with a 5 Punch Class Pass from Oxygen Yoga & Fitness. Whether you’re looking to increase strength, flexibility, or overall wellness, this card gives you access to a variety of yoga and fitness classes designed to challenge and energize you. Bid now and take your fitness to new heights! Generously donated by Oxygen Yoga & Fitness - https://oxygenyogaandfitness.com/the-beaches/
Purse & Gift Card | Valued at $175
CA$25

Treat yourself to a gorgeous purse valued at $125 and a $50 gift card to Posh Boutique, the go-to destination for chic, high-quality accessories! From trendy handbags to classic staples, Posh Boutique offers something for every style. Whether you’re updating your wardrobe or gifting something special, this prize is sure to impress. Bid now and step up your fashion game! Generously donated by Posh Boutique - https://poshshop.ca/
The Ultimate Night Out Gift Basket | Valued at $500+
CA$50

Get ready for an unforgettable evening with The Ultimate Night Out Gift Basket, featuring: - 2 tickets to Crow’s Theatre - An Enoteca Ascari Restaurant gift card - A bottle of Veuve Clicquot champagne - A selection of gourmet snacks Perfect for a romantic date or a fun night out with a friend, this package has everything you need to dine, sip, and enjoy some incredible entertainment. ✨ Bid now and make your next night out one to remember! Generously donated by The Richards Group - https://www.therichardsgroup.ca/
4 Free Sessions + Swag Bag | Valued at $250+
CA$25

Give your child the gift of personalized learning with an assessment and 4 free sessions at Scholars Beaches. Along with the sessions, you’ll receive an exciting swag bag filled with educational goodies. This package provides valuable insights into your child’s strengths and areas for improvement, setting them up for success. Bid now to support your child's academic journey and enjoy some extra treats! Generously donated by Scholars Beaches - https://www.scholarsed.com/locations/tutoring-toronto-beaches/
Grown-Up Goodie Bag | Valued at $50 (1 of 2)
CA$10

Indulge in a little self-care with a grown-up goodie bag from Set Me Free, with luxurious items to help you unwind and feel your best. Plus, enjoy a $20 gift certificate to spend on any item in the store! Perfect for treating yourself or gifting someone special. Bid now and treat yourself to some well-deserved relaxation and shopping! Generously donated by Set Me Free - https://www.setmefreebeaches.com/
Grown-Up Goodie Bag | Valued at $50 (2 of 2)
CA$10

Indulge in a little self-care with a grown-up goodie bag from Set Me Free, with luxurious items to help you unwind and feel your best. Plus, enjoy a $20 gift certificate to spend on any item in the store! Perfect for treating yourself or gifting someone special. Bid now and treat yourself to some well-deserved relaxation and shopping! Generously donated by Set Me Free - https://www.setmefreebeaches.com/
1 Month of Coding Classes | Valued at $179 (1 of 3)
CA$25

Unlock your child's potential with one month of after-school coding classes at Skill Samurai. This certificate includes 4 in-person sessions valued at $179. Through interactive and engaging lessons, your child will gain valuable skills in coding and technology, all while having fun! Bid now and give your child a head start in the digital world! Generously donated by Skill Samurai - https://skillsamurai.com/torontobeaches
1 Month of Coding Classes | Valued at $179 (2 of 3)
CA$25

Unlock your child's potential with one month of after-school coding classes at Skill Samurai. This certificate includes 4 in-person sessions valued at $179. Through interactive and engaging lessons, your child will gain valuable skills in coding and technology, all while having fun! Bid now and give your child a head start in the digital world! Generously donated by Skill Samurai - https://skillsamurai.com/torontobeaches
1 Month of Coding Classes | Valued at $179 (3 of 3)
CA$25

Unlock your child's potential with one month of after-school coding classes at Skill Samurai. This certificate includes 4 in-person sessions valued at $179. Through interactive and engaging lessons, your child will gain valuable skills in coding and technology, all while having fun! Bid now and give your child a head start in the digital world! Generously donated by Skill Samurai - https://skillsamurai.com/torontobeaches
10 Class Pack | Valued at $325
CA$50

Take your fitness journey to the next level with a 10-class pack from Strong Pilates, valued at $325. Whether you're a seasoned pro or new to Pilates, this package offers the perfect opportunity to strengthen, tone, and improve your flexibility in a supportive, expert-led environment. Bid now and invest in your health and wellness! Generously donated by Strong Pilates - https://strongpilates.ca/location/the-beach-to/
WAXON Gift Basket | Valued at $136
CA$25

Indulge in luxurious self-care with this WAXON Gift Basket, featuring premium body products from WAXON Body and South. Valued at $136, this curated collection is designed to pamper, nourish, and refresh your skin. Even more exciting—WAXON is opening their newest location in the Beaches on March 27! Be among the first to experience their top-tier services right in the neighborhood. Bid now and treat yourself to the ultimate at-home spa experience! Generously donated by WAXON Beaches.
Free Service of Your Choice | Valued at up to $315
CA$50

Pamper yourself with a free service of choice at The Ten Spot Beaches, valued at up to $315+tax depending on the service you choose. Whether you're in the mood for a manicure, pedicure, waxing, facial, or any other luxurious treatment, this is your chance to indulge in a little self-care. Bid now and treat yourself to the ultimate beauty experience! Generously donated by The Ten Spot Beaches - https://thetenspot.com/beaches/
2 Tickets to Connor Price – Live at Rebel | Valued at $170
CA$25

Catch rising star Connor Price live in concert on Thursday, April 3rd at 7:00 PM at Rebel Toronto! This 19+ event promises an unforgettable night of music, energy, and fun. Tickets are General Admission - Mezzanine. Generously donated by Kew parent Anna Bruce, this is your chance to see one of the hottest talents up close!
Lunch with the Principal for Your Child and One Friend
CA$20

Your child and a friend will join Ms. Kearns for a special lunch outing to a restaurant on Queen Street! Skip the lunch room and enjoy some quality time and great food with the Principal! Generously donated by Ms. Kearns.
Principal for Half a Day
CA$20

Step into leadership as Principal for Half a Day! Help make announcements, visit classrooms, and see what it’s like to run Kew Beach alongside Ms. Kearns. Generously donated by Ms. Kearns.
Board Games in the Office
CA$20

Skip a period of class and bring a few friends to play board games in the office with Ms. Kearns. Relax, laugh, and enjoy some friendly competition! Generously donated by Ms. Kearns.
Open Gym for Recess
CA$20

Enjoy a private open gym during recess! You and as many friends as you like will get the whole gym to yourselves for fun and games with Ms. Kearns. Generously donated by Ms. Kearns.
Popsicle Party for the Whole Class
CA$20

Cool off with a sweet treat! Your whole class will enjoy an ice cream or popsicle party hosted by Ms. Kearns. The perfect way to celebrate! Generously donated by Ms. Kearns.
Office Helper with Ms. Jackie
CA$20

Be a VIP for a day and work alongside Ms. Jackie in the office for half a day. Answer phones, help out, and see the school from behind the scenes! Generously donated by Ms. Jackie.
Starbucks Getaway with Ms. Jackie
CA$20

You and a friend will skip out on class and head to Starbucks with Jackie for a special treat! A fun and delicious break from the school day. Generously donated by Ms. Jackie.
Gym Jam with Ms. Lockhart
CA$20

Pick your favourite gym game and invite up to 24 friends to join you for an open gym game of your choice during recess with Ms. Lockhart! Generously donated by Ms. Lockhart.
Hot Chocolate Party with Ms. Rogers
CA$20

Your child and 3 friends will enjoy a cozy Hot Chocolate Party at recess with Ms. Rogers! The perfect warm-up on a chilly day. Generously donated by Ms. Rogers.
Cupcake Decorating with Ms. Sebastian
CA$20

Your child and 3 friends will have fun decorating cupcakes! Get creative and enjoy a sweet time together. Generously donated by Ms. Sebastian.
Baking Blast with Ms. Jihna
CA$20

Join Ms. Jinha in the kitchen for a baking blast! Your child and 3 friends will bake (and eat!) delicious nut-free cookies during class time. Generously donated by Ms. Jinha!
Nail Painting Party with Mme. Hoover & Ms. Cantos
CA$20

Pick up to 7 friends for a fun nail painting and decorating party at afternoon recess with Mme. Hoover and Ms. Cantos. Get creative with colours and designs! Generously donated by Mme. Hoover and Ms. Cantos.
Ice Cream Sandwich Party with Ms. Barbour
CA$20

Treat your child's entire class to a delicious ice cream sandwich party hosted by Ms. Barbour! A tasty way to make your day extra special. Generously donated by Ms. Barbour.
French Cafe with Mme. Hoover
CA$20

Choose a friend and head to Starbucks with Mme. Hoover for drinks and a French conversation experience during lunch in June. A perfect way to practice your Français! Generously donated by Mme. Hoover.
VIP Library Recess Pass
CA$20

Win exclusive access to the library during morning recesses for the rest of the school year! The lucky pass holder can invite one friend each time to join them. Perfect for bookworms, quiet thinkers, or anyone looking to escape the weather and enjoy the calm of the library. (Grades 1-5, Morning Recess Only) Generously donated by James
Bracelet Making with Ms. Walker
CA$20

Your child and four friends will join Ms. Walker for three fun-filled morning recesses to create your very own custom bracelets! Get creative, laugh with friends, and take home some handmade treasures. Generously donated by Ms. Walker
Pizza Lunch for the Class
CA$20

Treat your child and three friends to a delicious pizza lunch with Ms. Nagal! This special experience is sure to be a highlight of the school year. Bid now for big smiles, full bellies, and a very happy winner! Generously donated by Ms. Nagal.

