Bashaw Youth Drop-in Foundation

Sizzling Summer Online Auction

4909 50 St, Bashaw, AB T0B 0H0, Canada

Festival Passes- Donated by Ol'MacDonalds Resort
$20

Starting bid

2 Full Weekend Passes to Ol'MacDonalds Music Festival, September 4-7, 2025 (Camping not Included).
Wine Holder & Champaigne- Donated by Bashaw Liquor Store
$20

Starting bid

Holds 9 bottles.
Dinner for 2 GC- Donated by Bashaw Eats
$20

Starting bid

Gift Card to Bashaw Eats, Dinner for Two (Includes 1 Appetizer, 2 Entrees, 2 Desserts).
Auto Emergency Kit- Donated by Bashaw Western Financial
$20

Starting bid

THRIVE Auto Emergency Kit and Key Lanyard.
Large Room Air Purifier- Anonymous Donor
$20

Starting bid

FILTRETE Room Air Purifier for Large Rooms (250 ft square, Cleaning Power: 158 CADR).
$35 GC- Donated by Hairz Amore Salon
$20

Starting bid

$35 GC for Service at Hairz Amore Salon.
Package (1 of 2)- Donated by Bashaw Golf and Country Club
$20

Starting bid

2 Adult 9 Hole Golf with Power Cart at Bashaw Golf & Country Club.
Matrix Set- Donated by Hair Day, Hair Saloon & Spa
$20

Starting bid

Matrix Food for Soft Shampoo and Conditioner.
$40 GC - Donated by Grace Bamber & Family
$20

Starting bid

$40 Gift Card for Bashaw Groceries / Bashaw Foods (No Lottery, No Cigarette).
$100 'I AM' GC Set- Donated by Holt Family
$20

Starting bid

$25 Boston Pizza Gift Card, $25 Tim Hortons Gift Card, $25 Home Hardware Gift Card and $25 Sport Check Gift Card.
$50 GC- Donated by The Bakedery Cannabis Retailer
$20

Starting bid

$50 Gift Card for The Bakedery Cannabis Retailer. Expires May 21, 2026. Must be 18+.
Family Pass (1 of 3)- Donated by Discovery Wildlife Park
$20

Starting bid

Passes for 2 Adults and 2 Children at Discovery Wildlife Park.
Golf Package- Donated by Country 9 Golf & RV
$20

Starting bid

2 Adult 9 Hole Golf with Power Cart at Country 9 Golf & RV and hat. Valid until Sept. 15, 2025.
Drill- Donated by Bashaw Home Hardware,Doug & Mary Jane Heck
$20

Starting bid

WORX 20V Cordless Drill Driver.
Pillow Set- Donated by Rose Aspden
$20

Starting bid

Random Rosie Home Decor, Set of 4 Pillow Cases and 2 Pillows.
Firewood- Donated by Bashaw Esso
$20

Starting bid

2 Bundles of Firewood.
Shoes- Donated by Bashaw Hotel
$20

Starting bid

TOMS Shoes, Size 6 Ladies.
Family Pass (2 of 3)- Donated by Discovery Wildlife Park
$20

Starting bid

Passes for 2 Adults and 2 Children at Discovery Wildlife Park.
Dinner for 2 (1 of 2)- Donated by Clark's Country Kitchen
$20

Starting bid

Dinner for 2 at Clark's Country Kitchen (Includes Anything off the Breakfast, Lunch or Dinner Menu and 2 Drinks).
Small Room Air Purifier- Anonymous Donor
$20

Starting bid

FILTRETE Room Air Purifier for Small Rooms (110 ft square, Cleaning Power: 70 CADR).
Mug Set- Donated by Bashaw Hotel
$20

Starting bid

2 Pack of ELLO Travel Mugs.
Bluey Set- Donated by Am Tric Stitching
$20

Starting bid

Small Ladies Bluey Racerback Tank Top and Mug Set.
Side Tables- Donated by Bashaw Farm & Building Supplies
$20

Starting bid

2 SEASONAL TRENDS Folding Side Tables with Cup Holders.
Autographed Hockey Stick- Donated by Red Deer Rebels
$20

Starting bid

Autographed 2024-25 Season Red Deer Rebels Wooden Hockey Stick.
Family Pass- Donated by Royal Tyrrell Museum
$20

Starting bid

One Family Day Pass (2 Adults and their Youth, Max 8 People). Expires December 31, 2027.
$25 GC- Donated by Shawna Tinling Esthetician
$20

Starting bid

$25 GC to Hairz Amore Spa for Services by Satin Strides Waxing and Pedicures.
Slingshot- Donated by Bashaw Sports
$20

Starting bid

DAISY P51 Slingshot.
1 Night Stay GC- Donated by Cherry Lane B & B
$20

Starting bid

1 Night Stay in the Western Room at Cherry Lane B & B.
Dinner Buffet for 2- Donated by Camrose Resort & Casino
$20

Starting bid

Dinner Buffet for 2 at Rosie's Kitchen.
Movie Passes- Donated by Duggan Cinemas
$20

Starting bid

4 Movie Passes and Coupon at Duggan Cinemas.
$100 GC- Donated by Kerry’s Mechanical
$20

Starting bid

$100 Gift Certificate for Any Service at Kerry's Mechanical.
Family Pass (3 of 3)- Donated by Discovery Wildlife Park
$20

Starting bid

Passes for 2 Adults and 2 Children at Discovery Wildlife Park.
GC Set- Donated by Holt Family, Camrose County
$20

Starting bid

$50 Sport Check Gift Card, $25 Staples Gift Card, $50 Canadian Tire Gift Card.
Package (2 of 2)- Donated by Bashaw Golf and Country Club
$20

Starting bid

2 Adult 9 Hole Golf with Power Cart at Bashaw Golf & Country Club.
Fireworks- Donated by Bashaw Esso
$20

Starting bid

Assorted Fireworks and Flying Lantern.
Membership- Donated by The Sweatshop Bashaw
$20

Starting bid

3-Month Gym Membership at The Sweatshop Bashaw.
Swiftie Set- Donated by Am Tric Stitching
$20

Starting bid

Medium LadiesTaylor Swift Shirt and 'All you need is love' Set (Lotion, Eye Mask, Shower Gel, Bubble Bath).
Dinner for 2 (2 of 2)- Donated by Clark's Country Kitchen
$20

Starting bid

Dinner for 2 at Clark's Country Kitchen (Includes Anything off the Breakfast, Lunch or Dinner Menu and 2 Drinks).
GC Set- Donated by Bashaw Groceries/ Foods, Holt Family
$20

Starting bid

$50 Bashaw Groceries/ Foods Gift Card, $25 Home Hardware Gift Card, $50 Esso Gift Card.
Propane Bottle- Donated by Bashaw Esso
$20

Starting bid

20 Ltr Bottle of Propane.
Shirts and Bag Set- Donated by Bashaw Concrete Products
$20

Starting bid

Duffle Bag, Small Blue T-Shirt and Medium Grey T-Shirt.

