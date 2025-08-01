Hosted by

Community Help for School Kids Initiative Inc

About this event

Sales closed

SJC87 Initiative Art Auction

Pick-up location

3600 Kingston Rd, Scarborough, ON M1M 1R9, Canada

Women in Garden item
Women in Garden
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Evening at the Palace item
Evening at the Palace
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Woman with Unicorn item
Woman with Unicorn
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Son of God item
Son of God
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Dancing by the Pond item
Dancing by the Pond
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Reflecting Hut item
Reflecting Hut
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Remnants of a Forgotten Life item
Remnants of a Forgotten Life
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Left Ashore item
Left Ashore
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Farmer's Life item
Farmer's Life
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Tea Party item
Tea Party
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

People's Offerings item
People's Offerings
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Woman's Treasure item
Woman's Treasure
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Nature's Falls item
Nature's Falls
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Group of Pots item
Group of Pots
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Ponder item
Ponder
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

The Return item
The Return
$125

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

King's Blessing item
King's Blessing
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Bearing Fruit item
Bearing Fruit
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Radha and Krishna item
Radha and Krishna
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

A Broken Future item
A Broken Future
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Rusted Foundation item
Rusted Foundation
$150

Starting bid

Life in Kandy item
Life in Kandy
$300

Starting bid

Acrylic on Canvas

Victorian Meal item
Victorian Meal
$130

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Peaches item
Peaches
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Life Left Behind item
Life Left Behind
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Smiling Man item
Smiling Man
$75

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Rush of Water item
Rush of Water
$150

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Krishna's Touch item
Krishna's Touch
$75

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Grape Vine item
The Grape Vine
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Scholar item
The Scholar
$100

Starting bid

Acrylic On Canvas

18x24

Hazy River item
Hazy River
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Windmill item
The Windmill
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Blurred Forest item
Blurred Forest
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Coloured Houses item
Coloured Houses
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Gentleman item
The Gentleman
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Coastal Town item
Coastal Town
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Dock item
The Dock
$150

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Arrival item
The Arrival
$120

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Nature's Kindness item
Nature's Kindness
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Walk Alone item
The Walk Alone
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Garden of Love item
Garden of Love
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Fragments of a Feast item
Fragments of a Feast
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Fruitful item
Fruitful
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Woman item
The Woman
$75

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Whispers of a Temple item
Whispers of a Temple
$150

Starting bid

Etching Ink Print

5x7

Banana Market item
Banana Market
$150

Starting bid

Etching Ink Print

7.5x9.5

Dutch Kachcheri Ruins item
Dutch Kachcheri Ruins
$150

Starting bid

Etching Ink Print

7.5x9.5

The Breeze item
The Breeze
$75

Starting bid

Pen on Paper

18x24

When Time Stood Still item
When Time Stood Still
$100

Starting bid

Pencil on Paper

15.5x21

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!