eventClosed

SJC87 Initiative Art Auction 2

auction.pickupLocation

3600 Kingston Rd, Scarborough, ON M1M 1R9, Canada

Colourful Arrangement item
Colourful Arrangement
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Paper

Bottle and Pots item
Bottle and Pots
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Papers

Timeless Sanctuary item
Timeless Sanctuary
CA$130

auctionV2.input.startingBid

Patels on Paper

15.5x19.5

Pot and a Turnip item
Pot and a Turnip
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Pastel on Paper

15.5x19.5

The Road item
The Road
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pastel on Paper

15x24

Reading and Refreshment item
Reading and Refreshment
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Paper

18x24

Mosaic item
Mosaic
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Paper

18x24

Day in the Fields item
Day in the Fields
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Paper

18x24

Chronicles in Stone item
Chronicles in Stone
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Paper

18x24

Colourful Plate item
Colourful Plate
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

Boats item
Boats
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Paper

18x24

Still Life item
Still Life
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

15.5x19.5

Whispers of the Past item
Whispers of the Past
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

Lamp and Pot item
Lamp and Pot
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

Broken Statue item
Broken Statue
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

The Tree Circle item
The Tree Circle
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

Quiet Temple item
Quiet Temple
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

Village Beauty item
Village Beauty
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

Echoes of Life item
Echoes of Life
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

Painted Glass item
Painted Glass
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

Mansion item
Mansion
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

The Huts item
The Huts
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Pen on Paper

18x24

Focus item
Focus
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Pastels on Paper

18x24

Hidden Temple item
Hidden Temple
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Ink on Paper

18x24

Mosaic of Boats item
Mosaic of Boats
CA$100

auctionV2.input.startingBid

18x24

Temple of a Thousand Pieces item
Temple of a Thousand Pieces
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Mosaic

18x24

Mosaic Arch item
Mosaic Arch
CA$100

auctionV2.input.startingBid

18x24

Quiet Passage item
Quiet Passage
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Oil on Canvas

18x24

Evening at the River item
Evening at the River
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Oil on Canvas

18x24

Windmill item
Windmill
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Oil On Canvas

18x24

Embers in the Sky item
Embers in the Sky
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Oil on Canvas

18x24

Bottled item
Bottled
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Oil on Canvas

18x24

He Waits in Yellow item
He Waits in Yellow
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

Abandonment item
Abandonment
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

Wisdom in White item
Wisdom in White
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

Rooted in Time item
Rooted in Time
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

Eternal Dance item
Eternal Dance
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Acrylic on Canvas

18x24

A Vanished Life item
A Vanished Life
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Pencil on Paper

18x24

Nature item
Nature
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Wood Carving


Flower Garden item
Flower Garden
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Wood Carving

common:zeffyTipDisclaimerTicketing