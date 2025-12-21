Hosted by

Community Help for School Kids Initiative Inc

About this event

SJC87 Initiative Art Auction 2026

Pick-up location

3600 Kingston Rd, Scarborough, ON M1M 1R9, Canada

Woman with Unicorn item
Woman with Unicorn
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Son of God item
Son of God
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Dancing by the Pond item
Dancing by the Pond
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Tea Party item
Tea Party
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

People's Offerings item
People's Offerings
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Ponder item
Ponder
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Bearing Fruit item
Bearing Fruit
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Victorian Meal item
Victorian Meal
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Peaches item
Peaches
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Smiling Man item
Smiling Man
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

The Scholar item
The Scholar
$100

Starting bid

Acrylic On Canvas

18x24

The Windmill item
The Windmill
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Gentleman item
The Gentleman
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

The Walk Alone item
The Walk Alone
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Fruitful item
Fruitful
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Woman item
The Woman
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Breeze item
The Breeze
$100

Starting bid

Pen on Paper

18x24

Colourful Arrangement item
Colourful Arrangement
$100

Starting bid

Pastels on Paper

Bottle and Pots item
Bottle and Pots
$100

Starting bid

Pastels of Paper

The Road item
The Road
$100

Starting bid

Pastels on Paper

15x24

Reading and Refreshments item
Reading and Refreshments
$100

Starting bid

Pastels on Paper

18x24

Chronicles in Stone item
Chronicles in Stone
$100

Starting bid

Pastels on Paper

18x24

Colourful Plate item
Colourful Plate
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Still Life item
Still Life
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

15.5x19.5

Whispers of the Past item
Whispers of the Past
$100

Starting bid

Pencil on Paper

18x24

Lamp and Pot item
Lamp and Pot
$100

Starting bid

Pencil on Paper

18x24

Broken Statue item
Broken Statue
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

The Huts item
The Huts
$100

Starting bid

Pen on Paper

18x24

Quiet Passage item
Quiet Passage
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Evening at the River item
Evening at the River
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Windmill item
Windmill
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

Bottled item
Bottled
$100

Starting bid

Oil on Canvas

18x24

He Waits in Yellow item
He Waits in Yellow
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Wisdom in White item
Wisdom in White
$100

Starting bid

Acrylic on Canvas

18x24

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!