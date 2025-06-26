eventClosed

SJMOSC SILENT AUCTION 1

37 Halson St, Ancaster, ON L9G 2S2, Canada

BOSS Audio Systems BCPA10 Single DIN Car Stereo Wireless App
CA$25

$414 valued ; BOSS Audio Systems BCPA10 Single DIN Car Stereo Wireless Apple CarPlay, Wireless Android Auto, 10.1 Inch Touchscreen, Bluetooth, AM/FM Radio Receiver ****Open BOX
1 Pair Battery booster cables
CA$15

50$ Valued ; Battery booster cables with carrying case Battery jumper cables with case 250amp
Replacement Extractor Blade with Already Installed Gasket fo
CA$7

$16 Valued; New Replacement Extractor Blade with Already Installed Gasket for NutriBullet 600w 900w Pro Blender
Craftkitchen Set of 4 Dinner Bowls
CA$15

$27 Valued;New Unopened Craftkitchen Set of 4 Dinner Bowls
CA$15

85$ valued; Ameta RC Mini Drone for Kids & Adults with 1080P HD FPV Camera, Cool LED Light, Propeller Full Protect and Long Flight Time, Morpho Drone with Camera - Estimated MSRP: $85 - Item Condition: New Package Dimensions: 27x16x7cm
Yesland 13.5 Oz Mr and Mrs Coffee Mugs, Wedding Gifts for Co
CA$10

26$ valued; Yesland 13.5 Oz Mr and Mrs Coffee Mugs, Wedding Gifts for Couple/Bride and Groom, Ceramic Marble Cups for Bridal Shower Engagement Wedding, Married Couples Anniversary
400 amp Jumper Cables Heavy Duty Booster Cables
CA$15

Valued 50$ ; Jumper Cables Heavy Duty | Automotive Booster Cables for Car Battery,Jump Starter Cable for Car Batter
leikefitness Pull-Up Bar For Door Frame Chin Up Bar Upper Bo
CA$17

49$ Valued ; leikefitness Pull-Up Bar For Door Frame Chin Up Bar Upper Body Workout Adjustable Portable Training Pull-Up Bars Bars without Screw - Adjustable Width Locking Mechanism
OstepDecor Clear Table Cover Protector, 1.5mm Thick 30 x 60
CA$15

50$ Valed; OstepDecor Clear Table Cover Protector, 1.5mm Thick 30 x 60 Inch Table Protector for Dining Room Table, Plastic Table Cover, Clear Table Protector, Dining Table Cover, Clear Table Cloth Table Pad
RHINOSPORT Door Pull Up Bar Doorway Strength Training Chin U
CA$15

50$ Valued; RHINOSPORT Door Pull Up Bar Doorway Strength Training Chin Up Bar from 69-92 cm (27.1in-36.2in) Workout Bar Equipment No Screws Home Gym
Pant Hangers, Velvet Hangers with Short Neck Non-Slip, 35cm(
CA$12

44$ Valued; Pant Hangers, Velvet Hangers with Short Neck Non-Slip, 35cm(L) Adult Clothes Hanger with Swivel Hook, Space Saving Cintres Pour Vêtements, 20pcs Slim Felt Hangers for Jean, Shorts, Scraf (Black)
Remote Control Light Socket, 1 Wall Mounted Switch and 2 Bul
CA$15

$29 Valued; Remote Control Light Socket, 1 Wall Mounted Switch and 2 Bulb Base, No Wiring Required, Wireless Light Switch and Receiver Set
TAURI 3 in 1 Magnetic for iPhone 16 Pro Case Clear, Compatib
CA$7

17$ Valued; TAURI 3 in 1 Magnetic for iPhone 16 Pro Case Clear, Compatible with Magsafe [Not-Yellowing] with 2X Screen Protector, Military-Grade Protection, Slim Case for iPhone 16 Pro
JETech Screen Protector for iPhone 16 6.1-Inch, Tempered Gla
CA$5

11$ Valued; JETech Screen Protector for iPhone 16 6.1-Inch, Tempered Glass Film with Easy Installation Tool, Case-Friendly, HD Clear, 3-Pack
Suede Tote Bag
CA$20

80$ Valued ; Suede Tote Bag Suede Tote Bag Women Retro Dark Brown Faux Leather Tote Bag Slouchy Suede Bag with Handle Large Capacity Tote Bags for Daily Work Travel Shopping
SNOWAMORE - Cargo Cover SNOWAMORE - Upgraded Cargo Cover Fi
CA$15

$189 Valued ; SNOWAMORE - Cargo Cover SNOWAMORE - Upgraded Cargo Cover Fit for Honda CRV CR-V 2023/2024/2025(with Extra Flap), Luggage Security Shield Shade,Carbon Fiber Cloth&Retractable (Including Hybrid Models)
Hortsun Vintage LED Hurricane Lantern Metal Decorative Hangi
CA$8

20$ Valued ;Hortsun Vintage LED Hurricane Lantern Metal Decorative Hanging Lantern Warm Leds and Dimmer Switch Battery Operated for Indoor Outdoor Camping Usage Decor 1 Pack
OPEN BOX - UNINSPECTED - PACK OF 2 - TYSL-WS286L - AS ON
CA$25

50$ Valued ; NEW OPEN BOX - UNINSPECTED - PACK OF 2 - TYSL-WS286L - AS ON BOX - [2 Pack] Solar Outdoor Lights, 286 LEDs Solar Security Lights with Remote Control, 4 Heads, IP65 Waterproof, 3 Modes, Solar Motion Sensor Flood Lights for Garage Porch Garden Front Door Outside
New premier bamboo essence Twin 4 piece sheets Set
CA$12

30$ Valued ; New premier bamboo essence Twin 4 piece sheets Set Unopen
New Premier Bamboo Essence 4 Piece Sheet Set 3300
CA$12

30$ Valued; New Premier Bamboo Essence 4 Piece Sheet Set 3300
Veraste Retractable Baby Gate, Mesh Baby Gate
CA$20

60$ Valued ; Veraste Retractable Baby Gate, Mesh Baby Gate or Mesh Dog Gate, 33" Tall, Extends up to 55" Wide, Child Safety Gate for Doorways, Stairs (33"x55",Black)
Oythiem Knife Pen Craft Cutting Tools - Precision Paper Cutt
CA$5

Oythiem Knife Pen Craft Cutting Tools - Precision Paper Cutter Pen with Refillable Tungsten Steel Cutter Head Refill, 6 PACK
Bunmo Magnetic Rings Set 3
CA$5

11$ Valued ; Bunmo Fidget Toys Adults Set,3 PCS Fidget Rings Spinner Toys Teens,Fun Spin Ring Finger for ADHD Anxiety Stress Relief Toys, Birthday Gifts for 3-8-12 +Year Old Boys Kids Presents
DEWENWILS Indoor Remote Control Outlet, Wireless Remote Ligh
CA$13

21$ Valued ; DEWENWILS Indoor Remote Control Outlet, Wireless Remote Light Switch, No Interference, No Wiring, 15A/1875W, 100ft RF Range, Compact Design, Programmable
Melt Candle Co Pillar Candles - 3" x 3" Unscented Candles
CA$10

38 $ Valued ; Melt Candle Co Pillar Candles - 3" x 3" Unscented Candles for Weddings, Home Decoration, Relaxation, Church, Spa - Smokeless, Dripless Cotton Wick - Set of 3 (Ivory)
Phomemo Label Maker-Q30 White
CA$13

32$ Valued ; Phomemo Label Maker-Q30 white. Sealed
Tools T9 Wireless Earbuds, yobola Bluetooth Earbuds
CA$15

32$ Valued ; Wireless Earbuds, yobola Bluetooth Earbuds, IPX5 Waterproof Wireless Headphones Touch Control, Bluetooth Headphones 5.1 Built-in Microphone, 25 Hrs with USB-C Charging with Running/Fitness
8PCS Brown Absorbent Coasters for Drinks
CA$12

30$ Valued ; 8PCS Brown Absorbent Coasters for Drinks, Woven Coasters Drink Coasters
GALAYOU 2K Indoor Security Camera,
CA$13

30$ Valued ; GALAYOU 2K Indoor Security Camera, Pet Camera, 360 Degree WiFi Home Security Camera for Baby/Elder/Nanny/Dog with Night Vision, Siren, 24/7 SD Card Storage, Works with Alexa and Google Assistant G2
USB C Hub USB-C to HDMI Adapter - Newmight 6 in 1 USB C HDMI
CA$12

32$ Valued; USB C Hub USB-C to HDMI Adapter - Newmight 6 in 1 USB C HDMI Multiport Adapter
Gorilla Tough & Clear Double Sided Mounting Tape, Hanging, I
CA$5

10$ Valued ; Gorilla Tough & Clear Double Sided Mounting Tape, Hanging, Instant 15lb Strong Hold, Permanent Bond, Weatherproof,

