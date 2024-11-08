eventClosed

small + mighty | Union Gallery's Silent Auction

101 Union St, Kingston, ON K7L 5C4, Canada

The birth of knowledge (Kellyann Marie) item
The birth of knowledge (Kellyann Marie)
CA$50

Canvas, found and secondhand textiles, ink, and beads
butterfly milkweed, past and future (Morgan Wedderspoon) item
butterfly milkweed, past and future (Morgan Wedderspoon)
CA$50

Trace monotype with artificial gold leaf
Chicken Run (Colton Fox) item
Chicken Run (Colton Fox)
CA$50

Ink transfer on wood panel
Day Into Night (Brian Hoad) item
Day Into Night (Brian Hoad)
CA$50

Oil on panel
ditch hound skull (Saila McRae-Croskery) item
ditch hound skull (Saila McRae-Croskery)
CA$50

Acrylic
Does that make me feel better? (Alicia Udvari) item
Does that make me feel better? (Alicia Udvari)
CA$50

Solar print, textile
Everything, For You (Alyssa Vernon) item
Everything, For You (Alyssa Vernon)
CA$50

Analog collage made with paper materials and stickers, on a canvas with an attached thrifted frame
Fix Your Hearts or Die (Alyce Soulodre) item
Fix Your Hearts or Die (Alyce Soulodre)
CA$50

Acrylic gouache
Floating Beadwork Exploration No 1 (Géorgie Gagné) item
Floating Beadwork Exploration No 1 (Géorgie Gagné)
CA$50

Mixed media collage with floating beadwork on hardware, wooden panel
fog in the dining room (Maevis Chamberlain) item
fog in the dining room (Maevis Chamberlain)
CA$50

Oil paint
Foley, ON (Keira Sainsbury) item
Foley, ON (Keira Sainsbury)
CA$50

Acrylic on wood panel
Freedom (Jabra Mitwasi) item
Freedom (Jabra Mitwasi)
CA$50

Acrylic
The Gentle Hawk (Abby Nowakowski) item
The Gentle Hawk (Abby Nowakowski)
CA$50

Linocut on rag paper
Gilded Arbor Dreams (Sophia Herrington) item
Gilded Arbor Dreams (Sophia Herrington)
CA$50

Etching, silkscreen, and gold leaf on rag paper
limestone (Shamara Peart) item
limestone (Shamara Peart)
CA$50

Collage
Pages and Stillness (Sumera Khan) item
Pages and Stillness (Sumera Khan)
CA$50

Oil
PEARLS (King-David Olajuwon) item
PEARLS (King-David Olajuwon)
CA$50

Photography
Penrose Travels (Kyle Topping) item
Penrose Travels (Kyle Topping)
CA$50

Pen and ink
Re(awaken) (Jill Glatt) item
Re(awaken) (Jill Glatt)
CA$50

Block-printed ink on cotton/linen dyed with buckthorn, indigo, and marigold
Sausage Catastrophe (GHY Cheung) item
Sausage Catastrophe (GHY Cheung)
CA$50

Stickers, tape
SEW NO MORE (Haley Sarfeld) item
SEW NO MORE (Haley Sarfeld)
CA$50

Attempted embroidery on NSAIDs and canvas
Tell me I Look Different (Fiona McMillan) item
Tell me I Look Different (Fiona McMillan)
CA$50

Acrylic
To Gather (Chrissy Poitras) item
To Gather (Chrissy Poitras)
CA$50

Acrylic paint on paper
To Tell Their Story (Faten Nastas Mitwasi) item
To Tell Their Story (Faten Nastas Mitwasi)
CA$50

Acrylic paint printed and acrylic thread stitched on canvas
When Light Lingers (Monika Rosen) item
When Light Lingers (Monika Rosen)
CA$50

Oil on cradled wood
Wilting Flowers (Sydney Hanson) item
Wilting Flowers (Sydney Hanson)
CA$50

Acrylic paint
Winding Bruce Trail (Lisa Leskien) item
Winding Bruce Trail (Lisa Leskien)
CA$50

Oil on canvas
When Bitten Properly, Will Bleed (Emma Poley) item
When Bitten Properly, Will Bleed (Emma Poley)
CA$50

Intaglio print

