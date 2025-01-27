eventClosed

SNDMOW's Silent Auction

7532 134a St, Surrey, BC V3W 7J1, Canada

#1 - Movie Basket item
#1 - Movie Basket
CA$100

This movie, and swag, basket was generously donated by Prospera Credit Union! The swag includes a beautiful sherpa blanket, 4 general admission movie tickets, a pair of sunglasses, and more. Valued at $230
#2 - SBOT Swag Basket item
#2 - SBOT Swag Basket
CA$20

The Surrey Board of Trade jumped at the chance to make a donation to our Silent Auction! The basket contains a really nice duffle bag, a reusable shopping bag, a day planner, and more! Valued at $60
#3 - White Spot Basket item
#3 - White Spot Basket
CA$30

The White Spot in Strawberry Hills made this donation to our Silent Auction! This basket contains a $50 gift card and some White Spot swag. Valued at $70
#4 - Wine Basket item
#4 - Wine Basket
CA$30

One of our volunteers generously donated the contents of this basket! With a bottle of wine, a electric bottle opener and a stainless steel chill stick, all you need is a glass! Valued at $70
#5 - Pottery Basket item
#5 - Pottery Basket
CA$20

This handmade pottery, and candles, basket came from an unknown donor. These unique and beautiful candle holders, or whatever you want to use them for, are great conversations starters! Valued at $60
#6 - Tea Set Basket item
#6 - Tea Set Basket
CA$30

Just add water and invite some friends! This beautiful tea set includes the tea pot, sugar bowl, cream cup, and 4 tea cups with saucers. Unknown donor. Valued at $80
#7 - Martini Basket item
#7 - Martini Basket
CA$30

This basket has all the makings of a good time! Four beautiful Martini glasses, Daiquiri mix and even a set of shooters. Invite the ladies over and get the party started! Valued at $80
#8 - Bear Basket item
#8 - Bear Basket
CA$30

This basket has 2 crocheted bears handmade and donated by one of our volunteers! Also included is a candle holder and 2 beautiful pillar candles. Valued at $80
#9 - Scentsy Basket item
#9 - Scentsy Basket
CA$20

A Scentsy basket that has everything you need to get your home smelling fabulous! A ocean themed warmer, a pack of wax and extra bulbs for the warmer. Unknown donor. Valued at $60
#10 - Chartwell Basket #1 item
#10 - Chartwell Basket #1
CA$20

This basket is 1 of 2 generously donated by Chartwell Imperial Place Retirement Residence! This basket includes a blanket, a colouring book, a bottle of wine, and much more! Valued at $60
#11 - Chartwell Basket #2 item
#11 - Chartwell Basket #2
CA$20

Basket 2 generously donated by Chartwell Imperial Place Retirement Residence! This basket contains a bottle of wine, chocolate bars, tea, and much more! Valued at $40
#12 - Great Clips Basket item
#12 - Great Clips Basket
CA$30

Generously donated by Great Clips in Fleetwood Village Shopping mall, this basket has 2 free haircut gift cards as well as a bunch of hair accessories! Valued at $70
#13 - Art Knapp Basket item
#13 - Art Knapp Basket
CA$30

Art Knapps on King George Blvd generously donated this basket which contains 2 $25 gift cards, a bucket, dirt, and plant food! Just in time for Spring! Valued at $70
#14 - The Heart Basket item
#14 - The Heart Basket
CA$10

The Heart in Cloverdale was happy to donate a small gift, a beautiful mug and a reusable bag, for our silent auction! Previously, The Heart, had a storefront with gorgeous well made clothing and accessories. They are now an online only shop. Valued at $20
#15 - SHC Basket #1 item
#15 - SHC Basket #1
CA$10

1 of 2 baskets generously donated by Surrey Hearing Care! A basket of goodies and swag. Valued at $30
#16 - SHC Basket #2 item
#16 - SHC Basket #2
CA$10

Basket 2 generously donated by Surrey Hearing Care! A basket of goodies and swag. Valued at $30
#17 - Ceramic Set Basket item
#17 - Ceramic Set Basket
CA$20

This basket contains a handmade tea pot and bowl, a write up of the creator is included! Unknown Donor. Valued at $60
#18 - "Shine" by Nik Black item
#18 - "Shine" by Nik Black
CA$100

This gorgeous art piece was generously donated by a local artist, Nik Black! A write up about the artist is included. Valued at $960
#19 - Knife Set item
#19 - Knife Set
CA$30

This Personna Fine Cutlery Set is brand new and was provided by an unknown donor! A beautiful knife set with its own wood block and care instructions. Valued at $80
#20 - Decanter Basket item
#20 - Decanter Basket
CA$30

This basket contains a beautiful Decanter Set including the decanter with lid and 5 cups! Unknown donor. Valued at $80
#21 - Foot Care #1 item
#21 - Foot Care #1
CA$40

1 of 2 gift certificates for a foot care session with Norah from White Rock Mobile Foot Care! Generously donated by Norah herself. Valued at $105
#22 - Foot Care #2 item
#22 - Foot Care #2
CA$40

The second gift certificate for a foot care session with Norah from White Rock Mobile Foot Care! Generously donated by Norah herself. Valued at $105
#23 - Wine Tasting item
#23 - Wine Tasting
CA$50

This Wine Tasting Experience for 4 guests was generously donated by Krause Berry Farms & Estate Winery! You and 3 guests are invited to "Saddle Up" at their western themed tasting bar.
#24 - Aspira Gift Basket item
#24 - Aspira Gift Basket
CA$40

This basket of goodies was generously donated by Aspria Retirement Residence - Peninsula! Davids Tea, coffee mugs, delicious chocolate and much more. Valued at $100
#1 - Disco Runners item
#1 - Disco Runners
CA$100

A total of 24 table runners, disco style! 2 packs of 12 runners, 12" X 108" each. Valued at $203.18
#2 - Chiffon Backdrops item
#2 - Chiffon Backdrops
CA$30

2 packs of Chiffon backdrops, one white and one black. Each pack has 2 panels, 5ft x 10ft. Valued at $82.86
#3 - Disco Curtains
CA$60

4 packs of disco ball beaded curtains. Each curtain is 8ft long x 2ft wide, all 4 equals 8ft x 8ft. Valued at $139.76
#4 - Disco Balls
CA$10

5 disco balls! Valued at $18.75
#5 - Disco Lights item
#5 - Disco Lights
CA$10

Get your party started with this 2 pack of disco ball strobe lights! USB powered and each light comes with it's own remote. Valued at $22.39
#6 - Photo Props
CA$30

Photo props galore! A pack of props for each decade - 60's, 70's, 80's & 90's! Valued at $72.96
#7 - String Lights
CA$30

This string of lights is 164ft long with 2000 bright white LED lights. Great for Christmas or a wedding! Valued at $75.03
#8 - Banners item
#8 - Banners
CA$20

3 banners - one Block Buster & Chill?, one retro vibes and one disco balls. Valued at $32.15
#9 - Retro Decor
CA$20

This retro decor set includes 2 "Groovy" decals, 20 disco ball cutouts, and 42 retro 60's cutouts. Valued at $32.96
#10 - Teal Sequins item
#10 - Teal Sequins
CA$60

This item contains 4 panels of teal sequined backdrops, 8ft x 2ft each. Valued at $105.68
#11 - Sequin Backdrops item
#11 - Sequin Backdrops
CA$40

Add sequin backdrops at your next event, party or celebration! 3 packs - one black sequin, one white sequin & one silver sequin. Each pack contains 2 panels and each panel is 8ft x 2ft. Valued at $98.88
#12 - Black Sequin item
#12 - Black Sequin
CA$30

This black sequin backdrop is a single panel, 8ft x 4ft, perfect size for a photo booth backdrop! Valued at $59.99
#13 - Fairy Lights item
#13 - Fairy Lights
CA$40

4 packs of white fairy light curtains! Each curtain (each box) is 9.8ft x 9.8ft and comes with a remote. Valued at 89.56
#14 - Inflatables+ item
#14 - Inflatables+
CA$40

1 pack of 2 inflatable boom boxes 11" x 16", 1 pack of 6 inflatable groovy vans 5.5" x 16" x 9", 1 pack of 6 retro vibes foam centerpieces. Valued at $72.48
#15 - Napkins
CA$10

500 teal dinner napkins 6 1/2" x 6 1/2". 10 packs of 50 napkins! Valued at $27.50
#16 - Money Box item
#16 - Money Box
CA$10

A blue money box with lock and removable tray, perfect for craft shows or trade shows or fundraisers. Dimensions are 7.9" X 6.3" X 3.5". Valued at $21.99
#17 - Easels item
#17 - Easels
CA$40

A box of 6 stand up, tri-pod easels! Each easel is 63" tall, they fold up and have their own carrying bag. There are movable clips to hold your canvas in place. Valued at $86.23
#18 - Tickets item
#18 - Tickets
CA$20

2000 Green Drink Tickets 2000 double tickets - one white coupon tickets, one blue coupon tickets. Valued at $32.97
#19 - Table Easels
CA$10

A pack of 2 table top easels (one was used for this auction). These easels support up to 5lbs and are great for holding signs or artwork. Valued at $24.30
#20 - Backdrop Stand item
#20 - Backdrop Stand
CA$30

This T-shaped Backdrop Stand is foldable, portable and easy to set up! The adjustable height makes it easy to serve your purpose. Comes with clips to hold your banner or backdrop in place. Valued at $55.99
#21 - Jars
CA$2

5 jars we were going to use for donations. Good jars with lids! Valued at $10
#22 - Mason Jars
CA$2

Four 1 liter Mason Jars with lids. We were going to use for photo props. Valued at $6
#23 - 3M Command+
CA$30

3M Command Large Picture Hanging Strips - 3 boxes of 12 pairs. 3M Command Medium Clear Wire Toggle Hooks - 10 hooks. UHU White Tack. Valued at $57.79
#24 - Centerpieces item
#24 - Centerpieces
CA$40

40 beautiful, handmade centerpieces donated to us for our event! Each centerpiece has a imitation tea light candle and there are 4 different designs. We hope someone is hosting an event where these amazing centerpieces can be used. Valued at $3 per piece, $120
#25 - CD Clocks
CA$20

4 homemade, fully functioning CD Clocks made for door prizes for our event. A cute little gift for friend or maybe door prizes for you own event?! Batteries included. Valued at $10 each, $40
#26 - Record Clocks item
#26 - Record Clocks
CA$40

4 homemade, fully functioning Record Clocks also made for door prizes. Batteries included! Valued at $20 each, $80
#27 - Table Numbers
CA$20

#1-25 to number tables or items. Used only for this silent auction. Valued at $32.97

