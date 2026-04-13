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About this event

Soirée bénéfice de Rudesse

5425 Rue de Bordeaux

Montréal, QC H2H 2P9, Canada

Je suis solidaire à la cause
$50

Tous les billets incluent un cocktail de bienvenue (alcoolisé ou non) ainsi que des bouchées. Des boissons (avec et sans alcool) seront en vente sur place.

Je peux me permettre des sorties
$40

Tous les billets incluent un cocktail de bienvenue (alcoolisé ou non) ainsi que des bouchées. Des boissons (avec et sans alcool) seront en vente sur place.

J'ai un budget limité
$30

Tous les billets incluent un cocktail de bienvenue (alcoolisé ou non) ainsi que des bouchées. Des boissons (avec et sans alcool) seront en vente sur place.

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