Soirée bénéfice de Rudesse

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Tous les billets incluent un cocktail de bienvenue (alcoolisé ou non) ainsi que des bouchées. Des boissons (avec et sans alcool) seront en vente sur place.
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