Bureau des Artistes du Littoral

Bureau des Artistes du Littoral

<span>Soirée bénéfice du BAL 2026</span>

3995 Rue de la Fabrique

Lévis, QC G6W 1J6, Canada

General Admission
$250
The ticket entitles you to a tax receipt of $150. Under the honorary presidency of Jean-François Longchamps and hosted by Jasmin Hains, enjoy 10 gourmet stations, music and circus performances, a live auction, and other surprises.
Forfait entreprise Or (table de 8 personnes)
$1,800

6 left!

This is a group ticket, it includes 8 tickets

Figurez parmis les partenaires officiels de l’événement sur nos réseaux et le soir de l’événement avec une table au nom de votre entreprise. Vous recevrez un reçu pour fin d'impôts de $1000.

Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommation par personne pour accompagner nos 10 stations gourmandes.

Forfait entreprise argent (table de 4 personnes)
$900
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Figurez parmis les partenaires officiels de l’événement sur nos réseaux et le soir de l’événement. Recevez un reçu pour fin d'impôts de $400.

Le numéro de votre table vous sera donné à votre arrivé ainsi qu’une santé et deux coupons de consommations par personne.

