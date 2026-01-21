Soirée bénéfice du Cirque Éloize

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About this event
Une table de 10 convives
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10 billets pour le spectacle Serge Fiori - Seul Ensemble du Cirque Éloize, présenté en septembre 2026
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10 billets pour le spectacle iD Évolution du Cirque Éloize, présenté à l’automne 2026
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Votre logo mis en valeur sur le site web du Cirque Éloize, dans les infolettres associées à l’événement, et tout au long de la soirée : sur votre table, par projection et sur le mur photos
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Mention de votre organisation au micro durant la soirée ainsi que dans une publication LinkedIn dédiée
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Reçu pour fins d’impôt, pour la portion admissible
Une table de 10 convives
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4 billets pour le spectacle Serge Fiori - Seul Ensemble du Cirque Éloize, présenté en septembre 2026
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4 billets pour le spectacle iD Évolution du Cirque Éloize, présenté à l’automne 2026
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Votre logo mis en valeur sur le site web du Cirque Éloize et tout au long de la soirée : sur votre table et par projection
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Mention de votre organisation au micro durant la soirée ainsi que dans une publication LinkedIn dédiée
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Reçu pour fins d’impôt, pour la portion admissible
Une table de 10 convives
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2 billets pour le spectacle Serge Fiori - Seul Ensemble du Cirque Éloize, présenté en septembre 2026
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4 billets pour le spectacle iD Évolution du Cirque Éloize, présenté à l’automne 2026
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Votre logo mis en valeur sur le site web du Cirque Éloize et tout au long de la soirée, notamment sur votre table et par projection
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Reçu pour fins d’impôt, pour la portion admissible
Reçu pour fins d’impôt, pour la portion admissible
Votre logo mis en valeur tout au long de la soirée par projection, ainsi que dans les infolettres associées à l’événement
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Mention de votre organisation au micro durant la soirée ainsi que dans une publication LinkedIn associée à l’événement
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Possibilité d’échantillonnage
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4 billets pour la soirée
Votre logo mis en valeur sur les éléments du bar : affichettes, plateaux
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Mention de votre organisation au micro durant la soirée ainsi que dans une publication LinkedIn associée à l’événement
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2 billets pour la soirée
Votre logo mis en valeur sur le pavoisement extérieur à l’arrivée des convives, ainsi que dans les infolettres associées à l’événement
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Mention dans une publication LinkedIn
associée à l’événement
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Possibilité d’échantillonnage à bord
de chaque véhicule
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Possibilité de personnaliser la tenue des valets
à votre image
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2 billets pour la soirée
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