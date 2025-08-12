National Advertising Benevolent Society of Canada / Bénévolat d'entraide aux communicateurs

Hosted by

National Advertising Benevolent Society of Canada / Bénévolat d'entraide aux communicateurs

About this event

Add a donation for National Advertising Benevolent Society of Canada / Bénévolat d'entraide aux communicateurs

$

Sales closed

Soirée IGNIGHT

Place Ville Marie

Montréal, QC H3B 2B6, Canada

Soirée gourmande - 17h à 00h
$175

Accès aux diverses tables gourmandes en mode cocktail dinatoire et au bar open pour toute la soirée - un reçu d'impôt de 50$ vous sera automatiquement envoyé.

Table VIP - 17h - 00h
$2,500

Table assise privée pour 8 personnes; accès aux tables gourmandes ; bar à vin et accès au bar open toute la soirée - Limité - un reçu d'impôt de 1000$ vous sera automatiquement envoyé.

Soirée dansante - 19h - 00h
$95

Accès au bar open, table sucrée et aux activations artistiques de la soirée - un reçu d'impôt de 25$ vous sera automatiquement envoyé.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!