Sommet Climat Outaouais

15 Rue Jos-Montferrand

Gatineau, QC J8X 0C2, Canada

Billet standard
CA$200

Donne accès au Sommet et à toutes les conférences, les activités et le cocktail de la journée. Le tarif du billet inclut les taxes.

Billet - Organisme à but non lucratif
CA$140

Donne accès au Sommet et à toutes les conférences, les activités et le cocktail de la journée. Le tarif du billet inclut les taxes.

Billet - Jeunesse (jusqu'à 25 ans)
CA$60

Donne accès au Sommet et à toutes les conférences, les activités et le cocktail de la journée. Places limitées à 20 participant(e)s. Le tarif du billet inclut les taxes. Un titre de scolarité vous sera demandé à l'entrée.

