Sommet Climat Outaouais

Donne accès au Sommet et à toutes les conférences, les activités et le cocktail de la journée. Le tarif du billet inclut les taxes.
Donne accès au Sommet et à toutes les conférences, les activités et le cocktail de la journée. Le tarif du billet inclut les taxes.
Donne accès au Sommet et à toutes les conférences, les activités et le cocktail de la journée. Places limitées à 20 participant(e)s. Le tarif du billet inclut les taxes. Un titre de scolarité vous sera demandé à l'entrée.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing