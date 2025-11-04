Southern Ontario Twirling Association

Offered by

Southern Ontario Twirling Association

About this shop

SOTA wear, fall 2025

SOTA tuque item
SOTA tuque
$25

Knit Tuque

  • 100% acrylic
  • 3' folding cuff
  • Stretchy with great shape retention
SOTA hoodie XS item
SOTA hoodie XS item
SOTA hoodie XS
$45

Product Details - Unisex Premium Hoodie

  • Classic fit unisex
  • Durable fabrics 7.5 oz or 254 g
  • Material: 55% cotton/ 45% polyester

More Details:

  • Pre-shrunk fabrics that won't shrink with washing or drying
  • Side-seamed for a more tailored and flattering fit
  • Colour-matched drawcords provide a more cohesive look
  • Allover coverseamed construction for a cleaner and more durable finish
  • Direct to garment printing using water based ink for an eco friendly result

Care Instructions:

  • Machine wash, warm, inside out, like colors
  • Tumble dry low
  • Do not dry clean
  • Do not iron
  • Use only non-chlorine bleach
SOTA hoodie S item
SOTA hoodie S item
SOTA hoodie S
$45

Product Details - Unisex Premium Hoodie

  • Classic fit unisex
  • Durable fabrics 7.5 oz or 254 g
  • Material: 55% cotton/ 45% polyester

More Details:

  • Pre-shrunk fabrics that won't shrink with washing or drying
  • Side-seamed for a more tailored and flattering fit
  • Colour-matched drawcords provide a more cohesive look
  • Allover coverseamed construction for a cleaner and more durable finish
  • Direct to garment printing using water based ink for an eco friendly result

Care Instructions:

  • Machine wash, warm, inside out, like colors
  • Tumble dry low
  • Do not dry clean
  • Do not iron
  • Use only non-chlorine bleach
SOTA hoodie M item
SOTA hoodie M item
SOTA hoodie M
$45

Product Details - Unisex Premium Hoodie

  • Classic fit unisex
  • Durable fabrics 7.5 oz or 254 g
  • Material: 55% cotton/ 45% polyester

More Details:

  • Pre-shrunk fabrics that won't shrink with washing or drying
  • Side-seamed for a more tailored and flattering fit
  • Colour-matched drawcords provide a more cohesive look
  • Allover coverseamed construction for a cleaner and more durable finish
  • Direct to garment printing using water based ink for an eco friendly result

Care Instructions:

  • Machine wash, warm, inside out, like colors
  • Tumble dry low
  • Do not dry clean
  • Do not iron
  • Use only non-chlorine bleach
SOTA hoodie L item
SOTA hoodie L item
SOTA hoodie L
$45

Product Details - Unisex Premium Hoodie

  • Classic fit unisex
  • Durable fabrics 7.5 oz or 254 g
  • Material: 55% cotton/ 45% polyester

More Details:

  • Pre-shrunk fabrics that won't shrink with washing or drying
  • Side-seamed for a more tailored and flattering fit
  • Colour-matched drawcords provide a more cohesive look
  • Allover coverseamed construction for a cleaner and more durable finish
  • Direct to garment printing using water based ink for an eco friendly result

Care Instructions:

  • Machine wash, warm, inside out, like colors
  • Tumble dry low
  • Do not dry clean
  • Do not iron
  • Use only non-chlorine bleach
SOTA hoodie XL item
SOTA hoodie XL item
SOTA hoodie XL
$45

Product Details - Unisex Premium Hoodie

  • Classic fit unisex
  • Durable fabrics 7.5 oz or 254 g
  • Material: 55% cotton/ 45% polyester

More Details:

  • Pre-shrunk fabrics that won't shrink with washing or drying
  • Side-seamed for a more tailored and flattering fit
  • Colour-matched drawcords provide a more cohesive look
  • Allover coverseamed construction for a cleaner and more durable finish
  • Direct to garment printing using water based ink for an eco friendly result

Care Instructions:

  • Machine wash, warm, inside out, like colors
  • Tumble dry low
  • Do not dry clean
  • Do not iron
  • Use only non-chlorine bleach
SOTA hoodie XXL item
SOTA hoodie XXL item
SOTA hoodie XXL
$45

Product Details - Unisex Premium Hoodie

  • Classic fit unisex
  • Durable fabrics 7.5 oz or 254 g
  • Material: 55% cotton/ 45% polyester

More Details:

  • Pre-shrunk fabrics that won't shrink with washing or drying
  • Side-seamed for a more tailored and flattering fit
  • Colour-matched drawcords provide a more cohesive look
  • Allover coverseamed construction for a cleaner and more durable finish
  • Direct to garment printing using water based ink for an eco friendly result

Care Instructions:

  • Machine wash, warm, inside out, like colors
  • Tumble dry low
  • Do not dry clean
  • Do not iron
  • Use only non-chlorine bleach
SOTA hoodie XXXL item
SOTA hoodie XXXL item
SOTA hoodie XXXL
$45

Product Details - Unisex Premium Hoodie

  • Classic fit unisex
  • Durable fabrics 7.5 oz or 254 g
  • Material: 55% cotton/ 45% polyester

More Details:

  • Pre-shrunk fabrics that won't shrink with washing or drying
  • Side-seamed for a more tailored and flattering fit
  • Colour-matched drawcords provide a more cohesive look
  • Allover coverseamed construction for a cleaner and more durable finish
  • Direct to garment printing using water based ink for an eco friendly result

Care Instructions:

  • Machine wash, warm, inside out, like colors
  • Tumble dry low
  • Do not dry clean
  • Do not iron
  • Use only non-chlorine bleach
Add a donation for Southern Ontario Twirling Association

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!