Souper des retrouvailles Homecoming Dinner

Le prix indiqué est par personne.





Le souper des retrouvailles est le point culminant de cette fin de semaine des retrouvailles

Venez célébrer la classe de 1975 lors de ce repas gastronomique trois services au Vieux Mess du CMR Saint-Jean. Le souper inclus une consommation gratuite.





The price indicated is per person.





The Alumni dinner is the highlight of this homecoming weekend

Come celebrate the class of 1975 while enjoying this gastronomic three-course meal at the Vieux Mess of RMC Saint-Jean.

The supper includes a free drink