Scouts Rock-Forest 47ième

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Scouts Rock-Forest 47ième

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Souper Spagh 2026

2025 Calendar item
2025 Calendar
$20

As every year, the famous Scout calendar makes its return with a new theme and new illustrations that will live up to your expectations. Illustrated by Catherine Panneton.

Portion enfant item
Portion enfant
$12

Pour les jeunes jusqu'à 10 ans

Pots Masson - Muffin item
Pots Masson - Muffin
$15

Délicieuses préparations pour Muffin.

Cet article vous sera remis lors du souper

Pots Masson - Brownies item
Pots Masson - Brownies
$15

Délicieuses préparations pour Brownies.

Cet article vous sera remis lors du souper

Sachet de bonbon item
Sachet de bonbon
$5

Cet article vous sera remis lors du souper

Sachet de noix item
Sachet de noix
$7

Cet article vous sera remis lors du souper

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