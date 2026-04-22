South Central Regional Group Meeting (April 22, 2026)

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Regional Dues for active members ($75); Dinner + Meeting ($65)
Regional Dues for active members ($75); Meeting Only ($40)
For members who have paid for their 2026 SCRG Dues and retired OLS
For members who have paid for their 2026 SCRG Dues and retired OLS
Regional Dues for Articling Students ($20); Dinner + Meeting ($65)
Regional Dues for Articling Students ($20); Meeting Only ($40)
Regional Dues for active members ($75)
Regional Dues for Articling Students ($20)
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