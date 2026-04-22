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SOUTH CENTRAL REGIONAL GROUP OF ONTARIO LAND SURVEYORS

About this event

South Central Regional Group Meeting (April 22, 2026)

99 Peelar Rd

Vaughan, ON L4K 1A3, Canada

OLS SCRG Regional Dues + Dinner + Meeting
$140

Regional Dues for active members ($75); Dinner + Meeting ($65)

OLS SCRG Regional Dues + Meeting Only
$115

Regional Dues for active members ($75); Meeting Only ($40)

Dinner + Meeting
$65

For members who have paid for their 2026 SCRG Dues and retired OLS

Meeting Only
$40

For members who have paid for their 2026 SCRG Dues and retired OLS

Articling Students Membership + Dinner + Meeting
$85

Regional Dues for Articling Students ($20); Dinner + Meeting ($65)

Articling Students Membership + Meeting Only
$60

Regional Dues for Articling Students ($20); Meeting Only ($40)

OLS SCRG Regional Dues
$75

Regional Dues for active members ($75)

Articling Students Membership
$20

Regional Dues for Articling Students ($20)

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