South Shore Regional - Camp de séléctions / Tryouts (Online)

210 Rue McLeod

Châteauguay, QC J6J 2H4, Canada

U11 Garçons/Boys (2015-2016)
$25

Garçons nés en 2015 et 2016 (4e et 5e année)
Boys born in 2015 and 2016 (4th and 5th grades)

U11 Filles/Girls (2015-2016)
$25

Filles nées en 2015 et 2016 (4e et 5e année)
Girls born in 2015 and 2016 (4th and 5th grades)

U13 Garçons/Boys (2013-2014)
$25

Garçons nés en 2013 et 2014 (6e année et 1er secondaire)
Boys born in 2015 and 2016 (6th grade and Sec. 1)

U13 Filles/Girls (2013-2014)
$25

Filles nées en 2013 et 2014 (6e année et 1er secondaire)
Girls born in 2015 and 2016 (6th grade and Sec. 1)

U15 Garçons/Boys (2011-2012)
$25

Garçons nés en 2011 et 2012 (Secondaire 2 et Secondaire 3)
Boys born in 2011 and 2012 (Sec. 2 & Sec. 3)

U15 Filles/Girls (2011-2012)
$25

Filles nées en 2011 et 2012 (Secondaire 2 et Secondaire 3)
Girls born in 2011 and 2012 (Sec. 2 & Sec. 3)

