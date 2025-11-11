Kammerchor London

Sponsor an Aria or Chorus

Sinfony
$250

[Orchestra]

Comfort ye my people
$100

[Tenor recitative]

Ev’ry valley shall be exalted
$100

[Tenor aria]

And the glory of the Lord
$250

[Chorus]

Thus saith the Lord
$100

[Bass recitative]

But who may abide
$100

[Alto aria]

And He shall purify
$250

[Chorus]

O thou that tellest
$250

[Alto recitative, aria and chorus]

For, Behold
$100

[Bass recitative]

The people that walked in darkness
$100

[Bass aria]

For unto us a child is born
$250

[Chorus]

Pifa
$250

[Orchestra]

There were shepherds +
$100

[Soprano recitatives]

Glory to God
$250

[Chorus]

Rejoice greatly
$100

[Soprano aria]

Then shall the eyes of the blind
$100

[Alto recitative]

He shall feed His flock
$100

[Alto and Soprano duet]

His yoke is easy
$250

[Chorus]

Behold the Lamb of God
$250

[Chorus]

He was despised
$100

[Alto aria]

Surely He hath borne our griefs
$250

[Chorus]

And with his stripes we are healed
$250

[Chorus]

All we, like sheep, have gone astray
$250

[Chorus]

All they that see Him
$100

[Tenor recitative]

He trusted in God
$250

[Chorus]

Why do the nations
$100

[Bass aria]

Let us break
$250

[Chorus]

He that dwelleth in heaven
$100

[Tenor recitative]

Thou shalt break them
$100

[Tenor aria]

Hallelujah
$250

[Chorus]

I know that my redeemer liveth
$100

[Soprano aria]

Since by man came death
$250

[Chorus]

The trumpet shall sound
$100

[Bass recitative, aria]

O death, where is thy sting?
$100

[Alto & Tenor duet]

But thanks be to God
$250

[Chorus]

Amen
$250

[Chorus]

