Sponsorship Ironman Ottawa

Votre logo sur les 2 côtés du casque de vélo.
Votre logo sur le devant de la casquette utilisée à la course à pied.
Logo sur le devant de la combinaison utilisée lors des 3 disciplines.
4 espaces disponibles, possibilité d'acheter plus d'un espace pour avoir son logo plus gros.
Logo sur le côté de la combinaison utilisée lors des 3 disciplines. Un logo par manche, et un logo par flanc disponibles. Possibilité d'acheter plus d'un espace.
