Sponsorship Ironman Ottawa

Casque de vélo item
Casque de vélo
$2,000

Votre logo sur les 2 côtés du casque de vélo.

Casquette à la course item
Casquette à la course
$2,000

Votre logo sur le devant de la casquette utilisée à la course à pied.

Devant tri-suit item
Devant tri-suit
$1,500

Logo sur le devant de la combinaison utilisée lors des 3 disciplines.

4 espaces disponibles, possibilité d'acheter plus d'un espace pour avoir son logo plus gros.

Manche/Côtes Tri-suit item
Manche/Côtes Tri-suit
$1,000

Logo sur le côté de la combinaison utilisée lors des 3 disciplines. Un logo par manche, et un logo par flanc disponibles. Possibilité d'acheter plus d'un espace.

