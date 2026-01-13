Sponsorship | Winnipeg Game Jam 2026

Hosted by
About this event
Each sponsorship tier includes branding opportunities, community recognition, and access to digital promotional placements throughout Winnipeg Game Jam 2026.
Choose the level of visibility that best fits your organization.
Each sponsorship tier includes branding opportunities, community recognition, and access to digital promotional placements throughout Winnipeg Game Jam 2026.
Choose the level of visibility that best fits your organization.
Each sponsorship tier includes branding opportunities, community recognition, and access to digital promotional placements throughout Winnipeg Game Jam 2026.
Choose the level of visibility that best fits your organization.
Each sponsorship tier includes branding opportunities, community recognition, and access to digital promotional placements throughout Winnipeg Game Jam 2026.
Choose the level of visibility that best fits your organization.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!