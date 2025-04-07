eventClosed

SPOTLIGHT: Silent Auction

Box for a Hamilton Tiger Cats Game item
Box for a Hamilton Tiger Cats Game
CA$500

auctionV2.input.startingBid

Value: $3,000. Complimentary suite at the next Ti-Cats game. Recipient can select one of the three following games: 2025-07-12 vs Ottawa, 2025-08-7 vs BC, 2025-09-12 vs Winnipeg. This includes access for 20 guests; food/beverages are extra. Notes: - This item has no cash value.
3-Course Dinner for 4 in your home with Chef Matt Basile item
3-Course Dinner for 4 in your home with Chef Matt Basile item
3-Course Dinner for 4 in your home with Chef Matt Basile item
3-Course Dinner for 4 in your home with Chef Matt Basile
CA$500

auctionV2.input.startingBid

Value $1,500 Indulge in a gourmet 3-course dinner prepared in the comfort of your home by celebrated chef Matt Basile—an unforgettable private dining experience! Notes: - Must be claimed by December 2025. - Limit to GTA/1 hour drive outside Toronto. - There is item has no cash value.
Overnight Stay at Vintage Inns in Niagara on the Lake item
Overnight Stay at Vintage Inns in Niagara on the Lake item
Overnight Stay at Vintage Inns in Niagara on the Lake item
Overnight Stay at Vintage Inns in Niagara on the Lake
CA$300

auctionV2.input.startingBid

Value $475 Stay at one of the Vintage Hotel properties in Niagara on the Lake to enjoy an evening of rest, and relaxation in a luxury Niagara hotel. Overnight accommodations for 2 breakfast for two in a traditional guest room. Notes: - This item has no cash value Expires March 31, 2026. Taxes, gratuities and resort fees included, incidentals and alcohol not included. Entire value of certificate to be redeemed in one visit. Subject to availability--Sunday to Thursday, excluding all holidays, conferences and wedding functions.
Bridgette Bar TO Dinner for 4 with Wine Pairings item
Bridgette Bar TO Dinner for 4 with Wine Pairings item
Bridgette Bar TO Dinner for 4 with Wine Pairings
CA$225

auctionV2.input.startingBid

Value: $500. Bridgette Bar Toronto effortlessly blends mid-century charm with modern culinary flair, serving up artfully crafted dishes and cocktails in a space that hums with warmth, style, and downtown cool. This item is for a dinner for 4 with wine pairings at their Toronto location in The Well. Notes: - This item has no cash value.
Othership: 5 Class Pass item
Othership: 5 Class Pass item
Othership: 5 Class Pass
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Value: $275 A sauna to sweat, ice baths to drop in, and a commons to be yourself. Othership is a transformative space where breathwork, community, and ritual merge to guide people into deeper connection—with themselves and each other. It's not just about wellness; it's about awakening the inner fire through shared presence and intentional practice. Notes: - 5 credits to book any session type, anytime. Credit packs have a 3 month expiration and credits can be used to book yourself or a friend. - For a Toronto location. - Expires April 1 2026. - This item has no cash value.
Year Membership to The Class Digital Studio item
Year Membership to The Class Digital Studio item
Year Membership to The Class Digital Studio
CA$275

auctionV2.input.startingBid

Value: $575 The class is a dynamic journey through guided breathwork that shifts your state—whether you're looking to energize, release, or find deep calm. Set to music and grounded in intention, it’s an experience that moves both body and spirit. Notes: - This item has no cash value. - Expires December 2025
6-month subscription to PS Plus item
6-month subscription to PS Plus item
6-month subscription to PS Plus
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $120 Enjoy a 6-month subscription to PS Plus, a Canadian greeting card subscription box. Each month, you’ll receive four handcrafted cards designed for all occasions—delivered directly to your door. Notes: - This item has no cash value. - Must be redeemed by December 2025.
3 Virtual Somatic Healing Sessions item
3 Virtual Somatic Healing Sessions
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Value: $325 Weaving together mindful movement, energy clearing and heartfelt conversations these sessions hosted by Melaina Gasbarrino, are designed for you to remember the body’s innate wisdom and come back home to yourself. If you’re feeling overwhelmed, stressed, and ready to live life with ease, this practice is for you. Notes: - Expires April 2026. - This item has no cash value.
STYLE Canada Gift $75 Certficate item
STYLE Canada Gift $75 Certficate
CA$55

auctionV2.input.startingBid

Value: $75 STYLE Canada's the edit is a boutique located in the heart of Niagara-on-the-Lake. The concept; a chic general store, bringing together a strong selection of Canadian Brands and some international friends. Notes: - This item has no cash value. - Gift card will be emailed to the winner.
Sephora Beauty Bundle #1 item
Sephora Beauty Bundle #1
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Value: $490 This beauty bundle, donated by Sephora Canada, includes Charlotte Tilbury Exagger-Eyes Volume Mascara, Sephora Moisturizing & Glowing Face Mask, Sephora Mango hand mask, Briogeo Scalp Revival, Rare Beauty Volumizing Mascara (mini), sale Dew Blush, Rare Beauty Serenity Lip Tint, KAYALI Vanilla Travel Spray, Anastasia Blurring Serum Blush, skinfit barrier+ Triple Lipid-Peptide Cream, LAURA MERCIER Caviar Stick Eye Colour, PHLUR Vanilla Skin Eau de Parfum (travel size), HAUS LABS PHD Hybrid Lip Glaze (fig), FENTY HAIR The Protective Type, FENTY HAIR The Comeback Kid, THE1NKEYLIST Hydrocolloid Invisible Patches, and FENTY Beauty Floss Bomb Stix (fenty glow). Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Sephora Beauty Bundle #2 item
Sephora Beauty Bundle #2
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Value: $490 This beauty bundle, donated by Sephora Canada, includes Sephora Mattifying & Pore Targeting Face Mask, SALT & STONE Santal & Vetiver Deodorant, Sephora Rose Quartz Facial Roller, SUMMER FRIDAYS Jet Lag Deep Hydration Serum, fresh Soya Face Cleanser, Supergroup! GLOWSCREEN, ELLIS BROOKLYN Dear Sky Eau De Parfum (travel size), Firming & Lifting Moisturizer (mini), THE1NKEYLIST Caffeine Eye Cream, GLOW RECIPE Watermelon Glow Niacinamid Dew Drops, Sephora Lip Balm (coconut), FARMACY Honey Milk, THE1NKEYLIST Oat Cleansing Balm, SUGAR Advanced Therapy Lip Rescue Ointment, Sephora Daily Sunscreen (SPF 30) and REFY Brow Scuplt. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Victrola Fully Automatic Bluetooth Turntable item
Victrola Fully Automatic Bluetooth Turntable
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Value: $200 The Victrola Fully Automatic Bluetooth Turntable blends vintage charm with modern convenience, allowing users to stream music wirelessly or enjoy their favorite vinyl records with ease. Its fully automatic operation makes it perfect for both beginners and seasoned collectors seeking a hassle-free listening experience. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Provisions Food Co. Gift Basket item
Provisions Food Co. Gift Basket
CA$45

auctionV2.input.startingBid

Value: $95 The Provisions gift basket is a thoughtfully curated collection of gourmet treats and pantry essentials, perfect for celebrating special occasions or simply sharing a little comfort and care. Includes: Buttermilk Pancake Mix, Vanilla Bean Scone Mix, Pear Riesling Wine Jam, Peach Prosecco Sparkling Jam, Hot Honey, Milk Chocolate Shortbread Cookies, Cherry Berry Jam, Wild Blueberry Jam, and Double Ginger Shortbread Cookies. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Piezano Pizza Oven item
Piezano Pizza Oven
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $125 The Piezano Pizza Oven brings authentic, wood-fired flavor to your backyard with its compact design and high-heat performance. Ideal for pizza lovers and outdoor entertainers alike, it delivers crispy, restaurant-quality pies in just minutes. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
KitchenAid Cordless Citrus Juicer item
KitchenAid Cordless Citrus Juicer
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $140 The KitchenAid Cordless Citrus Juicer combines sleek design with powerful, mess-free performance, letting you effortlessly extract every drop of fresh citrus juice—anywhere, anytime. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Remington One Multi Style Hair Dryer item
Remington One Multi Style Hair Dryer
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Value: $300 The Remington One Multi Style Hair Dryer is a versatile styling powerhouse, designed with advanced technology and interchangeable attachments to effortlessly dry, smooth, curl, or volumize—giving you salon-quality results right at home. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
SALTYFACE Complete Tanning Set item
SALTYFACE Complete Tanning Set
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $150 The SALTYFACE Complete Tanning Set offers a flawless, sun-kissed glow year-round with its skin-loving formulas and easy-to-use application tools, delivering a natural, radiant tan without the harmful effects of UV exposure. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
JBL Vibe 200 Headphones item
JBL Vibe 200 Headphones
CA$45

auctionV2.input.startingBid

Value: $90 The JBL Vibe 200 headphones deliver powerful bass and a comfortable, secure fit, making them a great choice for everyday listening on the go. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
DrinkMate OmniFizz item
DrinkMate OmniFizz
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $140 The DrinkMate OmniFizz transforms ordinary water into sparkling refreshment with the push of a button, giving you the freedom to carbonate any beverage right at home—effortlessly and deliciously. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Shark® SmoothStyle™ Heated Comb Straightener and Smoothe item
Shark® SmoothStyle™ Heated Comb Straightener and Smoothe
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $130 The Shark® SmoothStyle™ Heated Comb Straightener and Smoother combines the power of a straightener with the ease of a comb, delivering sleek, frizz-free styles with salon-worthy smoothness in just minutes. ~ Donated by Tania Tonello Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Fuji Instax Mini 12 item
Fuji Instax Mini 12
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Value: $99 The Fuji Instax Mini 12 in lilac, is a fun and stylish instant camera that makes it easy to snap and share vibrant, credit-card-sized prints in seconds. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Sperry Songfish KIDS Boat Shoes - Size 6 item
Sperry Songfish KIDS Boat Shoes - Size 6
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $125 The Songfish Kids Boat Shoe brings classic style to your little one's wardrobe. Crafted with attention to detail and designed for comfort, these shoes are perfect for any young adventurer. Notes: - Size 6 (for kids) - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Pelvic Wellness Bundle from DIVA item
Pelvic Wellness Bundle from DIVA
CA$55

auctionV2.input.startingBid

Value: $75 The DIVA™ Vulva Skin Care Line is a moisture-rich, ritual-inspiring collection designed to bring immediate comfort while supporting long-term vulva health with powerful prebiotic and probiotic ingredients. Each product—The Cleanser, The Refresher, The Moisturizer, and The Lubricator—works beautifully on its own, but delivers even better results when used together as a complete care bundle. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Burberry + YSL Perfume Bundle item
Burberry + YSL Perfume Bundle
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Value: $300 Burberry Her bursts with youthful energy through vibrant berries and soft florals, while Black Opium by YSL seduces with its bold blend of rich coffee, sweet vanilla, and electric white flowers. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Espe Crossbody Purse item
Espe Crossbody Purse
CA$55

auctionV2.input.startingBid

Value: $80 The Espe Crossbody Purse combines sleek, modern design with everyday functionality, featuring thoughtfully placed compartments and cruelty-free materials for a stylish yet conscious accessory you can carry anywhere. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
HUGO BOSS + Tom Ford Perfume Bundle item
HUGO BOSS + Tom Ford Perfume Bundle
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Value: $375 Tom Ford Bois Pacifique Eau de Parfum evokes sunlit coastal escapes with its rich blend of exotic woods and oceanic freshness, while BOSS by Hugo Boss offers a timeless balance of crisp sophistication and warm masculinity. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
BENCHMARK 20V Max Brushless 1/2" Hammer Drill item
BENCHMARK 20V Max Brushless 1/2" Hammer Drill
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value $190 The BENCHMARK 20V Max Brushless 1/2" Hammer Drill delivers powerful, precision-driven performance with a durable design, making it the perfect companion for demanding jobs and DIY projects alike. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Prohibition Wellness Bundle item
Prohibition Wellness Bundle
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Value: $190 Prohibition Wellness, a trailblazing company in Quebec, redefines modern self-care with its premium selection of wellness products, blending innovation, quality, and a commitment to holistic living. This bundle includes The Beard & Hair Oil, The Body Lotion, The Shower Gel and The Massage Candle. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
BOOX Palma Mobile MINI item
BOOX Palma Mobile MINI
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Value: $300 The BOOX Palma Mobile Mini combines the power of an e-reader with the portability of a smartphone, featuring an ultra-lightweight design and E Ink display that delivers a paper-like reading experience anytime, anywhere. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Bugatti PURE Vegan Leather Briefcase for 15.6" Laptop item
Bugatti PURE Vegan Leather Briefcase for 15.6" Laptop
CA$55

auctionV2.input.startingBid

Value: $110 The PURE Briefcase by Bugatti is a timeless essential for your daily commute or travels. Crafted from high-quality pebble grain vegan leather, it’s both elegant and durable—perfect for carrying everything she needs in style, every day. Notes: - This item has no cash value. - The winner must reside in Canada, and item will be shippped at an addtional cost.
Sweat & Tonic Class Pass item
Sweat & Tonic Class Pass
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Value: $34 Sweat & Tonic is where high-energy fitness meets sleek luxury, offering a dynamic blend of state-of-the-art workouts, spa-like amenities, and a vibrant community vibe right in the heart of the city. Your credit can be used to book a yoga, Pilates, HIIT or Ride class at any location, or a pool deck session at Tonic Spa. Notes: - This item has no cash value. - Expires 3 months after activation.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing