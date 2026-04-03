spring closet sale

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About this event
reserve a 4 foot x two-level rack
total hanging space: 8 ft
good for pants, shirts, jackets
not suited for full-length dresses / coats
deposits refunded for everyone who attends
reserve a 4 foot rack space (full-height)
good for full-length dresses / coats
deposits refunded for everyone who attends
reserve a table space 2 by 4 foot table space
good for folded clothes, shoes, accessories
deposits refunded for everyone who attends
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