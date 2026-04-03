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About this event

spring closet sale

1345 Rue de Bellechasse

Montréal, QC H2G 1N8, Canada

double-level rack space (deposit)
$20

reserve a 4 foot x two-level rack

total hanging space: 8 ft

good for pants, shirts, jackets
not suited for full-length dresses / coats

deposits refunded for everyone who attends

full-height rack space (deposit)
$20

reserve a 4 foot rack space (full-height)

good for full-length dresses / coats

deposits refunded for everyone who attends

table space (deposit)
$20

reserve a table space 2 by 4 foot table space


good for folded clothes, shoes, accessories

deposits refunded for everyone who attends

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