Spring Minis- Photo Shoot Fundraiser

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Photo shoot from 3:30 to 3:45pm
Photo shoot from 3:45 to 4:00pm
Photo shoot from 4:00-4:15pm
Photo shoot from 4:15 to 4:30pm
Photo shoot from 4:30 to 4:45pm
Photo shoot from 4:455 to 5:00pm
Photo shoot from 5:00 to 5:15pm
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Photo shoot from 5:45 to 6:00pm
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Photo shoot from 6:15 to 6:30pm
Photo shoot from 6:30 to 6:45pm
Photo shoot from 6:45pm to 7:00pm
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