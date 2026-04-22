Bark at the Moon Animal Rescue

Hosted by

Bark at the Moon Animal Rescue

About this event

Spring Minis- Photo Shoot Fundraiser

3:30pm Time Slot
$80

Photo shoot from 3:30 to 3:45pm

3:45pm Time Slot
$80

Photo shoot from 3:45 to 4:00pm

4:00pm Time Slot
$80

Photo shoot from 4:00-4:15pm

4:15pm Time Slot
$80

Photo shoot from 4:15 to 4:30pm

4:30pm Time Slot
$80

Photo shoot from 4:30 to 4:45pm

4:45pm Time Slot
$80

Photo shoot from 4:455 to 5:00pm

5:00pm Time Slot
$80

Photo shoot from 5:00 to 5:15pm

5:15pm Time Slot
$80

Photo shoot from 5:15 to 5:30pm

5:30pm Time Slot
$80

Photo shoot from 5:30 to 5:45pm

5:45pm Time Slot
$80

Photo shoot from 5:45 to 6:00pm

6:00pm Time Slot
$80

Photo shoot from 6:00 to 6:15pm

6:15pm Time Slot
$80

Photo shoot from 6:15 to 6:30pm

6:30pm Time Slot
$80

Photo shoot from 6:30 to 6:45pm

6:45pm Time Slot
$80

Photo shoot from 6:45pm to 7:00pm

Add a donation for Bark at the Moon Animal Rescue

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!