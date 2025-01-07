South Shore Waldorf School
SSWS Kindergarten Summer Camp 2025
64 School Rd
Blockhouse, NS B0J 1E0, Canada
Camp 1 June 30, July 2 - 5
CA$200
Kindergarten Camp Week 1 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
Camp 2 July 7 - July 11
CA$250
Kindergarten Camp Week 2 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
Camp 3 July 14 - July 18
CA$250
Kindergarten Camp Week 3 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
Camp 4 July 21 - July 25
CA$250
Kindergarten Camp Week 4 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
Camp 5 July 28 - Aug 1
CA$250
Kindergarten Camp Week 5 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
Camp 6 Aug 5 - Aug 8
CA$200
Kindergarten Camp Week 6 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
Camp 7 Aug 11 - Aug 15
CA$250
Kindergarten Camp Week 7 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
Camp 8 Aug 17 - 22
CA$250
Kindergarten Camp Week 8 Folk Tale: To be announced Ages: 4-7 9am-4pm (pick up anytime after 1:30pm)
