St. Catharines & Regional Niagara Twinning Association's Memberships

General Member
CA$25

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Membership and voting rights for 1 adult and membership for up to 1 child ages 5-17.

Family
CA$45

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Membership and voting rights for up to two adults 18+ at the same address and membership for up to two children ages 5-17.

Senior/Student Membership
CA$15

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Membership and voting right for 1 adult either over the age of 65 OR aged 18+ with a valid Brock or Niagara College student ID.

Additional Members
CA$10

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Additional membership for any individual ages 5+ with no voting rights.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing