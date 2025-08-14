St. Catharines & Regional Niagara Twinning Association's Memberships

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Membership and voting rights for 1 adult and membership for up to 1 child ages 5-17.
Membership and voting rights for up to two adults 18+ at the same address and membership for up to two children ages 5-17.
Membership and voting right for 1 adult either over the age of 65 OR aged 18+ with a valid Brock or Niagara College student ID.
Additional membership for any individual ages 5+ with no voting rights.
