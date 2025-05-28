St. Patrick Fine Arts Elementary School - Holy Spirit Catholic School Division

St. Patrick Fine Arts Elementary School's Silent Auction

80 Rivergreen Rd W, Lethbridge, AB T1K 7Y1, Canada

Paradise Canyon Golf Package for Four item
Paradise Canyon Golf Package for Four item
Paradise Canyon Golf Package for Four item
Paradise Canyon Golf Package for Four
$500

Starting bid

NORTH & COMPANY LAW OFFICES has generously donated an incredible golf package for four at Paradise Canyon Golf Resort. This premium experience includes 4 rounds of golf, 2 power cart rentals, 4 tee gift pouches with a sleeve of balls, ball marker, tees, golf towels, and 4 cans of beer, plus a $150 food and beverage credit to enjoy after your game. A perfect day on the green awaits—bid now and treat yourself or your favorite foursome! TOTAL VALUE: $1,000
Denver DD44S Acoustic Guitar item
Denver DD44S Acoustic Guitar item
Denver DD44S Acoustic Guitar item
Denver DD44S Acoustic Guitar
$95

Starting bid

LONG & McQUADE has generously donated a Denver DD44S acoustic guitar. This full-size steel-string acoustic is perfect for beginners and seasoned players alike, offering a rich, warm tone with a solid spruce top and mahogany back and sides. Whether you're just starting out or adding to your collection, this beautiful instrument is ready to inspire your next jam session or campfire sing-along. TOTAL VALUE: $190
Handcrafted Pottery Bowl Gift Basket item
Handcrafted Pottery Bowl Gift Basket item
Handcrafted Pottery Bowl Gift Basket item
Handcrafted Pottery Bowl Gift Basket
$70

Starting bid

THE PURPLE CARROT has generously donated this beautifully curated gift basket, featuring a handcrafted pottery bowl valued at $90. Thoughtfully filled with premium tea, gourmet chocolate, and artisanal oils, this basket is a perfect blend of luxury and comfort. Whether you’re treating yourself or gifting it to someone special, this stunning piece and its contents offer a warm, elegant touch to any home. TOTAL VALUE: $140.
Aveda Gift Basket + $50 Gift Card item
Aveda Gift Basket + $50 Gift Card item
Aveda Gift Basket + $50 Gift Card item
Aveda Gift Basket + $50 Gift Card
$65

Starting bid

BRIO SALON & SPA has generously donated this luxurious Aveda gift basket. This indulgent set includes a mix of premium Aveda hair and body products, bath bombs, Epsom salts, along with a $50 BRIO gift card—perfect for restocking your favorites or enjoying a relaxing salon experience. A beautiful self-care bundle for anyone in need of a little pampering. TOTAL VALUE: $130
Blanco Fiesta Basket item
Blanco Fiesta Basket item
Blanco Fiesta Basket item
Blanco Fiesta Basket
$40

Starting bid

BLANCO CANTINA brings the party with this vibrant gift basket packed with fun and flavour! It includes refreshing Jarritos (Mexican soda), festive glasses, Mexican candy, playful cocktail napkins, and $50 in Blanco Cantina gift cards—everything you need for a colourful celebration at home or a night out. TOTAL VALUE: $75.
1-Month Elite Membership at OrangeTheory Fitness - #1 item
1-Month Elite Membership at OrangeTheory Fitness - #1 item
1-Month Elite Membership at OrangeTheory Fitness - #1
$40

Starting bid

ORANGETHEORY FITNESS has generously donated a 1-month Elite Membership, giving you access to their high-energy, science-backed group workouts that combine cardio, strength, and endurance training. Perfect for kickstarting your fitness journey or shaking up your routine, this membership provides access to professional coaches, heart-rate monitoring, and a vibrant community that will keep you motivated every step of the way. Must be redeemed before June 30, 2025. TOTAL VALUE: $130
1-Month Elite Membership at OrangeTheory Fitness - #2 item
1-Month Elite Membership at OrangeTheory Fitness - #2 item
1-Month Elite Membership at OrangeTheory Fitness - #2
$40

Starting bid

ORANGETHEORY FITNESS has generously donated another 1-month Elite Membership, offering the same amazing benefits - professional coaching, and the accountability of a goal-focused fitness community. A perfect chance to experience the Orangetheory difference for yourself or to share with a friend! Must be redeemed before June 30, 2025. TOTAL VALUE: $130
Lethbridge Bulls Gear item
Lethbridge Bulls Gear item
Lethbridge Bulls Gear
$25

Starting bid

THE LETHBRIDGE BULLS have generously donated a Lethbridge Bulls shirt and hat so you can cheer on the home team in style. A home run of a night awaits! TOTAL VALUE: $50
3-Month Adult Membership at PFA & Gear Package item
3-Month Adult Membership at PFA & Gear Package item
3-Month Adult Membership at PFA & Gear Package item
3-Month Adult Membership at PFA & Gear Package
$175

Starting bid

PROGRESSIVE FIGHTING ACADEMY has generously donated a 3-month adult membership along with training gear. This package offers expert coaching in martial arts and fitness, access to all classes, and quality gear to help you train like a pro. Whether you’re a beginner or looking to sharpen your skills, this membership provides everything you need to boost your confidence, strength, and technique in a supportive and motivating environment. TOTAL VALUE: $540 + GST
Moana Kahakai Sunglasses #1 item
Moana Kahakai Sunglasses #1 item
Moana Kahakai Sunglasses #1 item
Moana Kahakai Sunglasses #1
$20

Starting bid

RUNNER’S SOUL has generously donated a pair of Moana Kahakai sunglasses. These stylish and functional sunglasses are perfect for sunny days on the trails, at the beach, or around town. Designed with performance and comfort in mind, they’re a great companion for any outdoor adventure. TOTAL VALUE: $40
Moana Kahakai Sunglasses #2 item
Moana Kahakai Sunglasses #2 item
Moana Kahakai Sunglasses #2 item
Moana Kahakai Sunglasses #2
$20

Starting bid

Add a little flair to your outdoor gear with these Moana Kahakai sunglasses donated by RUNNER’S SOUL. Whether you're running, hiking, or enjoying a day in the sun, these shades offer both UV protection and sporty style. A practical and cool addition to any active lifestyle! TOTAL VALUE: $40
3 Hours of Tutoring + Consultation with Tutor Doctor item
3 Hours of Tutoring + Consultation with Tutor Doctor item
3 Hours of Tutoring + Consultation with Tutor Doctor
$135

Starting bid

TUTOR DOCTOR has generously donated 3 hours of personalized tutoring along with an initial consultation to assess your student’s needs. Whether it’s catching up, getting ahead, or building confidence in a particular subject, Tutor Doctor provides customized, one-on-one support that fits your family’s schedule. A great opportunity to invest in academic success! TOTAL VALUE: $275
Tee Time & Taste Package item
Tee Time & Taste Package item
Tee Time & Taste Package item
Tee Time & Taste Package
$60

Starting bid

PICTURE BUTTE GOLF CLUB invites you to enjoy a relaxing day on the course with a complimentary 18-hole green fee and $50 in gift cards to use at their on-site restaurant, the Back Porch Bar & Grill. Perfect for a golf lover looking to pair great views with great food. TOTAL VALUE: $120.
Family Pack! 4 One-Day Admission Tickets to Calaway Park item
Family Pack! 4 One-Day Admission Tickets to Calaway Park item
Family Pack! 4 One-Day Admission Tickets to Calaway Park item
Family Pack! 4 One-Day Admission Tickets to Calaway Park
$110

Starting bid

CALAWAY PARK has generously donated 4 one-day admission tickets, valid for their 2025 season. Treat your family to a day of thrills, laughter, and unforgettable memories at Western Canada’s largest outdoor family amusement park. With rides, games, and entertainment for all ages, this is the perfect summer adventure! TOTAL VALUE: $215.80 + GST
$200 Gift Certificate to Sunshine Houseboats & Marina item
$200 Gift Certificate to Sunshine Houseboats & Marina item
$200 Gift Certificate to Sunshine Houseboats & Marina item
$200 Gift Certificate to Sunshine Houseboats & Marina
$100

Starting bid

SUNSHINE HOUSEBOATS & MARINA has generously donated a $200 gift certificate that can be used toward their exciting Waterpark or Boat Rentals. Whether you’re looking to splash around on the floating waterpark or enjoy a relaxing day out on the lake, this is your chance to make some unforgettable summer memories in beautiful British Columbia. Perfect for families, adventure-seekers, or anyone looking to soak up some sunshine! TOTAL VALUE $200
Sports Fan Dream Pack! item
Sports Fan Dream Pack! item
Sports Fan Dream Pack! item
Sports Fan Dream Pack!
$100

Starting bid

LETHBRIDGE HURRICANES have donated a 4-Game Flex Pack for the 2025/2026 season, along with a pack of team-autographed 2024/2025 Hurricanes hockey cards — perfect for any hockey fan! (Value: $125) Also included in this package are some great extras from BERT & MAC’S SOURCE FOR SPORTS: a sport-themed pillow, a stylish hat, and a whimsical football-themed garden gnome to round out the fun (Value: $83) – a unique and spirited bundle for sports lovers and collectors alike! TOTAL PACKAGE VALUE: $208
Balance & Burn: Mind-Body Wellness Package item
Balance & Burn: Mind-Body Wellness Package item
Balance & Burn: Mind-Body Wellness Package item
Balance & Burn: Mind-Body Wellness Package
$120

Starting bid

HARVEST YOGA STUDIO & KINETIC FITNESS – The Balance & Burn: Mind-Body Wellness Package is your chance to rejuvenate with a 3-month, 10-class pass to Harvest Yoga Studio (valued at $180 + GST) and 3 class passes to Kinetic Fitness, generously donated by Sonia Stock (valued at $60). A perfect way to prioritize your well-being while supporting local wellness champions! TOTAL PACKAGE VALUE: $240.
Dinner & a Movie Date Night Out item
Dinner & a Movie Date Night Out item
Dinner & a Movie Date Night Out item
Dinner & a Movie Date Night Out
$60

Starting bid

CEDAR RIDGE HOMES & MOVIE MILL – Enjoy a perfect date night with 2 x $50 gift certificates to Browns Socialhouse, generously donated by Cedar Ridge Homes, plus Movie Mill passes donated by Movie Mill (valued at $24). Treat yourself and a loved one to a great meal and a movie night out while supporting our local community! TOTAL PACKAGE VALUE: $124
Backyard Bliss: Premium Patio Seating item
Backyard Bliss: Premium Patio Seating item
Backyard Bliss: Premium Patio Seating item
Backyard Bliss: Premium Patio Seating
$190

Starting bid

CANADIAN TIRE NORTH has generously donated a CANVAS Jasper All-Weather Wicker Outdoor/Patio Dining Chair 2-pack—perfect for upgrading your backyard or patio space with comfort and style. These durable, stylish chairs are built to withstand the elements while providing a cozy and modern outdoor seating option. TOTAL VALUE $500.
Garden Ready: Heavy-Duty Wheelbarrow item
Garden Ready: Heavy-Duty Wheelbarrow item
Garden Ready: Heavy-Duty Wheelbarrow item
Garden Ready: Heavy-Duty Wheelbarrow
$60

Starting bid

CANADIAN TIRE NORTH has donated a Garden Club 1-Wheel Steel Wheelbarrow, perfect for all your garden and yard projects. With a durable rust-resistant steel tray and a 5-cu-ft capacity, it’s built to handle your toughest outdoor tasks with ease and reliability. TOTAL VALUE $120.
Night on the Town - Dinner & a Show Package item
Night on the Town - Dinner & a Show Package item
Night on the Town - Dinner & a Show Package item
Night on the Town - Dinner & a Show Package
$60

Starting bid

MOXIE'S GRILL & BAR has donated a $50 gift card, perfect for a delicious meal or drinks before the show! Pair that with NEW WEST THEATRE’s donation of 2 tickets to the first show of their season, valued at $70, and you’ve got the makings of a fantastic night out in the city. Enjoy great food, great entertainment, and a great cause! TOTAL VALUE $120.
Eclipse Gymnastics Birthday Party Package item
Eclipse Gymnastics Birthday Party Package item
Eclipse Gymnastics Birthday Party Package item
Eclipse Gymnastics Birthday Party Package
$110

Starting bid

ECLIPSE GYMNASTICS LTD has donated a Basic Birthday Party Package valued at $225. This high-energy party includes 2 hours of fun: the first 1 hour and 15 minutes are coach-led gymnastics activities in the gym, followed by 45 minutes in the party room for celebrations. The package includes up to 10 athletes, with an option to add more for $10 per additional participant. A fantastic way to make your child’s special day active, exciting, and unforgettable! TOTAL VALUE $225.
Muscle & Meat Bundle item
Muscle & Meat Bundle item
Muscle & Meat Bundle item
Muscle & Meat Bundle
$115

Starting bid

CANADIAN TIRE SOUTH has donated a TUFX Poly Tray 1-Wheel Garden/Yard Wheelbarrow (6-cu-ft, valued at $130), perfect for tackling your toughest yard work. Once the job’s done, reward yourself with a premium tomahawk cut of meat (approximate value $100) generously donated by THE MEAT BOX—ideal for grilling up a well-earned feast. TOTAL VALUE $230.
Burgers & Basics Package item
Burgers & Basics Package item
Burgers & Basics Package item
Burgers & Basics Package
$35

Starting bid

THE DUKE has donated a $50 gift card—perfect for burgers, brews, and a great night out. This is paired with a $25 gift card to MANMADE, anonymously donated, offering premium men’s basics (yes, we mean underwear). Treat yourself or someone who deserves both a great meal and a basic refresh. TOTAL VALUE $75.
Metabolic Balance Wellness Package item
Metabolic Balance Wellness Package item
Metabolic Balance Wellness Package item
Metabolic Balance Wellness Package
$100

Starting bid

BACK TO BASICS MINDFUL LIVING has donated a $500 gift certificate toward their comprehensive 12-Week Metabolic Balance Package, plus a copy of the Metabolic Balance Kitchen cookbook valued at $37. This personalized nutrition program is designed to reset your metabolism, balance hormones, and support long-term health and well-being. Whether you're looking to boost energy, manage weight, or simply feel better in your body, this guided plan offers expert support every step of the way. TOTAL VALUE $537.
Symphony & Steak Night Package item
Symphony & Steak Night Package item
Symphony & Steak Night Package item
Symphony & Steak Night Package
$95

Starting bid

LETHBRIDGE SYMPHONY has donated two Tier D tickets to any concert in the 2025/26 season (valued at $45 each), paired with MR MIKES STEAKHOUSE CASUAL, who has generously contributed $100 in gift certificates. Enjoy an elegant evening of live music followed by a delicious meal—perfect for a night out or a memorable gift. TOTAL VALUE $190.
Brunch & Beyond - Dining Package item
Brunch & Beyond - Dining Package item
Brunch & Beyond - Dining Package item
Brunch & Beyond - Dining Package
$110

Starting bid

HUDSON’S CANADA’S PUB and MR MIKES STEAKHOUSE CASUAL have teamed up to bring you the ultimate foodie experience! Enjoy a Brunch Tasting for up to 6 people at Hudson’s, which includes one order of maple bacon mini donuts to share, plus each guest receives a brunch item of their choice and either a mimosa or beermosa. Then, treat yourself for supper with $100 in gift cards to MR MIKES, perfect for a casual steak dinner or night out. This combo is perfect for food lovers who brunch hard and dine even harder! TOTAL PACKAGE VALUE: $220.
Climb & Conquer – Family Fun Package item
Climb & Conquer – Family Fun Package item
Climb & Conquer – Family Fun Package
$35

Starting bid

COULEE CLIMBING has donated a Family Pass (valued at $76) for a fun and active day of indoor climbing that the whole family can enjoy! Whether you're seasoned climbers or trying something new, this is a great opportunity to spend time together, challenge yourselves, and make lasting memories. TOTAL VALUE: $76
Climb & Explore – Adventure Duo Package item
Climb & Explore – Adventure Duo Package item
Climb & Explore – Adventure Duo Package item
Climb & Explore – Adventure Duo Package
$50

Starting bid

COULEE CLIMBING has donated a Family Pass (valued at $76) for a fun-filled indoor climbing experience for all ages. This package also includes TWO general admission passes to the LETHBRIDGE CORN MAZE (valued at $14 each), offering a great way to spend a day outdoors navigating twists and turns through one of the area’s most popular fall attractions. TOTAL VALUE: $104
Family Adventure Trio – Climb & Maze item
Family Adventure Trio – Climb & Maze item
Family Adventure Trio – Climb & Maze item
Family Adventure Trio – Climb & Maze
$60

Starting bid

COULEE CLIMBING has generously donated a Family Pass (valued at $76) for a dynamic indoor climbing day together. You’ll also receive THREE general admission passes to the LETHBRIDGE CORN MAZE (valued at $14 each), for a perfect mix of adventure and outdoor fun! Whether it's scaling the walls or winding through corn trails, this package brings double the activity for your active family. TOTAL VALUE: $118
Summer Patio Gift Basket item
Summer Patio Gift Basket item
Summer Patio Gift Basket item
Summer Patio Gift Basket
$30

Starting bid

SAGE DESIGN CO. has donated a stunning Summer Patio Gift Basket, perfect for relaxed afternoons and effortless entertaining. This beautifully coordinated gift includes a matching juice pitcher and glasses, a stylish serving platter and basket, and a charming tea set—everything you need to elevate your outdoor hosting game. TOTAL VALUE: $60.
"Bless Our Home" Engraved Stone item
"Bless Our Home" Engraved Stone item
"Bless Our Home" Engraved Stone item
"Bless Our Home" Engraved Stone
$50

Starting bid

LA STONEWORKS has generously donated a beautifully engraved stone featuring the heartfelt message “Bless Our Home.” Locally owned and operated, this small family business specializes in custom rock and stone engravings for any occasion—each piece is unique, handcrafted, and made to last. A meaningful addition to any garden, entryway, or home décor collection. TOTAL VALUE: $150.
1T "Once Upon a Rhyme" Artwork item
1T "Once Upon a Rhyme" Artwork item
1T "Once Upon a Rhyme" Artwork
$50

Starting bid

1T CLASS has created this stunning "Once Upon a Rhyme" artwork. It is a study of classical literature through traditional and nontraditional fairy tales and nursery rhymes, providing an interdisciplinary exploration of language through story, song, instrumentation, speech, visual art, drama, and reader response. TOTAL VALUE: PRICELESS!
1M "Once Upon a Rhyme" Artwork item
1M "Once Upon a Rhyme" Artwork item
1M "Once Upon a Rhyme" Artwork
$50

Starting bid

1M CLASS has created this beautiful "Once Upon a Rhyme" artwork. It is a study of classical literature through traditional and nontraditional fairy tales and nursery rhymes, providing an interdisciplinary exploration of language through story, song, instrumentation, speech, visual art, drama, and reader response. TOTAL VALUE: PRICELESS!
2/3N "MiroMania" Artwork item
2/3N "MiroMania" Artwork item
2/3N "MiroMania" Artwork
$50

Starting bid

2/3N CLASS created this "MiroMania" artwork. Using printmaking, students delved into the imaginative world of Joan Miró, a Spanish Surrealist celebrated for his whimsical shapes, bold colours, and dreamlike compositions. They explored his playful approach to art, learning how he often combined abstract forms with vibrant hues to create captivating pieces.​ Inspired by Miró's techniques, students crafted their own print plates. They then engaged in the printmaking process, transferring their designs onto paper. This hands-on experience not only introduced them to the fundamentals of printmaking but also encouraged them to express their creativity in new and exciting ways. TOTAL VALUE: PRICELESS!
2F "Starry Night" Artwork - Paint Marker on Black Paper item
2F "Starry Night" Artwork - Paint Marker on Black Paper item
2F "Starry Night" Artwork - Paint Marker on Black Paper
$50

Starting bid

2F CLASS created this "Starry Night" artwork. Using paint marker on black paper, this Van Gogh Series piece is a presentation of visual art, poetry, instrumentation, speech, song, and movement related to the study of stars and an interdisciplinary exploration of a topic encourages students to consider multiple perspectives, fosters creative expression, and promotes deeper understanding of the content. TOTAL VALUE: PRICELESS!
2F "Starry Night" Artwork - Acrylic Paint on Canvas item
2F "Starry Night" Artwork - Acrylic Paint on Canvas item
2F "Starry Night" Artwork - Acrylic Paint on Canvas
$50

Starting bid

2F CLASS created this "Starry Night" artwork. Using acrylic paint on canvas, this Van Gogh Series piece is a presentation of visual art, poetry, instrumentation, speech, song, and movement related to the study of stars and an interdisciplinary exploration of a topic encourages students to consider multiple perspectives, fosters creative expression, and promotes deeper understanding of the content. TOTAL VALUE: PRICELESS!
2F "Starry Night" Artwork -Paint Marker on White Paper item
2F "Starry Night" Artwork -Paint Marker on White Paper
$50

Starting bid

2F CLASS created this "Starry Night" artwork, fully framed. Using paint marker on white paper, this Van Gogh Series piece is a presentation of visual art, poetry, instrumentation, speech, song, and movement related to the study of stars and an interdisciplinary exploration of a topic encourages students to consider multiple perspectives, fosters creative expression, and promotes deeper understanding of the content. TOTAL VALUE: PRICELESS!
3B "MiroMania" Artwork item
3B "MiroMania" Artwork item
3B "MiroMania" Artwork
$50

Starting bid

3B CLASS created this "MiroMania" artwork. Using printmaking, students delved into the imaginative world of Joan Miró, a Spanish Surrealist celebrated for his whimsical shapes, bold colours, and dreamlike compositions. They explored his playful approach to art, learning how he often combined abstract forms with vibrant hues to create captivating pieces.​ Inspired by Miró's techniques, students crafted their own print plates. They then engaged in the printmaking process, transferring their designs onto paper. This hands-on experience not only introduced them to the fundamentals of printmaking but also encouraged them to express their creativity in new and exciting ways. TOTAL VALUE: PRICELESS!
4B "Created to Create" Artwork item
4B "Created to Create" Artwork item
4B "Created to Create" Artwork
$50

Starting bid

4B CLASS designed this "Created to Create" artwork. Using printmaking, students explored a variety of printmaking techniques culminating in the creation of individual print plates celebrating the fine arts that so vibrantly shined within our school community. This hands-on experience not only introduced students to the fundamentals of printmaking but also encouraged them to express their individual artistic voices.
4SF "Created to Create" Artwork item
4SF "Created to Create" Artwork item
4SF "Created to Create" Artwork
$50

Starting bid

4SF CLASS designed this "Created to Create" artwork. Using printmaking, students explored a variety of printmaking techniques culminating in the creation of individual print plates celebrating the fine arts that so vibrantly shined within our school community. This hands-on experience not only introduced students to the fundamentals of printmaking but also encouraged them to express their individual artistic voices. TOTAL VALUE: PRICELESS!
Kindergarten "Northern Nights & Prairie Sunsets" Artwork item
Kindergarten "Northern Nights & Prairie Sunsets" Artwork item
Kindergarten "Northern Nights & Prairie Sunsets" Artwork
$50

Starting bid

THE KINDERGARTEN CLASS created this "Northern Nights & Prairie Sunsets" artwork. It includes beautiful warm and cool colour landscape paintings. Inspired by the artist Ted Harrison, we painted natural landscapes using warm and cool colours. TOTAL VALUE: PRICELESS!
5D-5M "Common Quilt" Artwork item
5D-5M "Common Quilt" Artwork item
5D-5M "Common Quilt" Artwork
$50

Starting bid

5D-5M "Common Quilt" Artwork. Students collaborated on a common artwork through individual expression by each dripping ink and colourfully filling spaces. Visually collecting various creativity can create appreciation and empathy for different expressions. TOTAL VALUE: PRICELESS!
6D-6L "Journey 2025" Artwork item
6D-6L "Journey 2025" Artwork item
6D-6L "Journey 2025" Artwork
$50

Starting bid

6D-6L "Journey 2025" Artwork. Students collaborated on a common sculptural concept can can symbolically express concepts. Each student added seven screws along a path and 40 nails. This collaborative project built teamwork, consideration and appreciation for others. TOTAL VALUE: PRICELESS!
Holiday Play Classroom Gift Basket item
Holiday Play Classroom Gift Basket item
Holiday Play Classroom Gift Basket item
Holiday Play Classroom Gift Basket
$30

Starting bid

HOLIDAY PLAY has been lovingly curated by one of our enthusiastic classrooms and is packed with outdoor fun and seasonal essentials. This playful, sunshine-ready gift basket includes sunscreen to keep you protected, mugs for sipping in style, and a mix of other delightful items perfect for enjoying summer adventures or backyard relaxation. Whether you’re headed to the lake or lounging on the patio, this basket brings the spirit of holiday play wherever you go. TOTAL VALUE: $60
Little Builders Classroom Gift Basket item
Little Builders Classroom Gift Basket item
Little Builders Classroom Gift Basket item
Little Builders Classroom Gift Basket
$40

Starting bid

LITTLE BUILDERS has been expertly assembled by one of our imaginative classrooms to spark curiosity and hands-on learning. Includes engaging STEM-inspired activities, building kits, and brain-boosting challenges designed to inspire young minds and future inventors. Perfect for curious kids who love to create, explore, and experiment! TOTAL VALUE: $90
Coffee Break Classroom Gift Basket item
Coffee Break Classroom Gift Basket item
Coffee Break Classroom Gift Basket item
Coffee Break Classroom Gift Basket
$60

Starting bid

COFFEE BREAK has been lovingly created by one of our thoughtful classrooms to bring warmth and energy to your daily routine. This charming gift includes premium coffee, a selection of sweeteners, stylish mugs, and a compact espresso machine—all beautifully arranged in a reusable wooden crate. Whether you're starting your morning or taking an afternoon pause, this basket is the perfect pick-me-up for any coffee lover. TOTAL VALUE: $125.
Pet Love Classroom Gift Basket item
Pet Love Classroom Gift Basket item
Pet Love Classroom Gift Basket item
Pet Love Classroom Gift Basket
$40

Starting bid

PET LOVE is a tail-wagging gift basket thoughtfully assembled by one of our caring classrooms—ideal for the dog lover in your life! Packed in a reusable plastic tub, this paw-some bundle includes a variety of tasty dog treats, a sturdy food bowl, and an assortment of fun and functional pet essentials. Whether for training, playtime, or pampering your pup, this basket has it all. TOTAL VALUE: $75
Pasta Lovers Classroom Gift Basket item
Pasta Lovers Classroom Gift Basket item
Pasta Lovers Classroom Gift Basket item
Pasta Lovers Classroom Gift Basket
$40

Starting bid

PASTA LOVERS is a deliciously curated basket from one of our creative classrooms, perfect for anyone who enjoys crafting comforting, home-cooked meals. Inside you'll find a selection of gourmet pastas, pasta-themed cookbooks, quality kitchen tools like whisks, and other culinary goodies—everything you need for a cozy night in or an Italian-inspired dinner party. TOTAL VALUE: $80
BBQ Best Classroom Gift Basket item
BBQ Best Classroom Gift Basket item
BBQ Best Classroom Gift Basket item
BBQ Best Classroom Gift Basket
$40

Starting bid

BBQ BEST is a sizzling gift basket put together by one of our enthusiastic classrooms—perfect for backyard chefs and grill masters alike! Packed with flavorful BBQ sauces, grilling accessories, and other outdoor cooking essentials, this basket has everything you need to fire up the grill and serve up something delicious. Great for summer cookouts, weekend gatherings, or Father’s Day fun! TOTAL VALUE: $80
School Shamrock Art item
School Shamrock Art item
School Shamrock Art
$50

Starting bid

A universal piece made by every student, this shamrock captures the community of our St. Patrick’s Fine Art community.

