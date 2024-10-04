Hosted by

St Philip School Council

St. Philip Fine Art School's Silent Auction

13825 Parkside Dr SE, Calgary, AB T2J 5A8, Canada

Children of the World - Kindergarten AM - Mahoney item
$25

Children of the World, Mahoney Paint on Cardstock The students created the Earth by putting drops of blue, green and white paint on white cardstock. They placed another piece of cardstock directly on the paint and used their hands to rub and mix the colours together. Each student picked a special piece of sea glass and a pebble to create a person, and they all added details to the one they chose with sharpie.
Family Movie Night - Kindergarten PM - Mahoney item
Family Movie Night - Kindergarten PM - Mahoney
$25

Family Movie Night, Mahoney Finger Paint on Porcelain The afternoon class had a lot of fun creating this popcorn bowl together. Each kernel of popcorn has been made using the student's own fingerprints! When we finished painting, we took our piece to an art studio to have it fired in a kiln.
Disco Ball - Grade 1 - Bozzer item
Disco Ball - Grade 1 - Bozzer
$25

Disco Ball, Bozzer Water color paint, acrylic paint, acrylic paint pens, and glitter. The disco ball art piece is meant to represent the pure joy and liveliness of our grade 1 classroom. The shimmering, reflective disco ball sends bursts of colorful light, just like the energy and excitement we share every day in our classroom.
Christmas Inchies - Grade 1 - Richardson item
Christmas Inchies - Grade 1 - Richardson
$25

Christmas Inchies, Richardson We chose to twist the original “Christmas Inchie” idea and move our mixed media creations to Reggio inspired gift tags instead. Each child had an opportunity to create a Christmas themed tag for our combined art piece. If you look closely-you may spot the “JOY”.
Succulent-ly Amazing - Grade 2 - Sanders item
Succulent-ly Amazing - Grade 2 - Sanders
$25

Succulent-ly Amazing, Sanders We created a pop-out piece of art, inspired by the paint strokes of Claude Monet. Students each created roses by blending shades of red together. We used quick sticks to create a wintery background. To put it all together, we learned about layering. We hope you enjoy our winter succulent!
The Greatest Gift - Grade 2 - Zacher item
The Greatest Gift - Grade 2 - Zacher
$25

The Greatest Gift, Zacher Cardboard, paint mosaic "Thanks Be to God For His Indescribable Gift" mosaic 2Z painted pieces of recycled cardboard. Then we had a cutting bee to cut the painted cardboard into triangle and square shapes. With the help of parent volunteers, students arranged and glued the pieces to create the artwork!
Woven Landscape - Grade 3 - McCoy item
Woven Landscape - Grade 3 - McCoy
$25

Woven Landscape, McCoy The grade 3 class made their landscape using wool felt and wool yarn to create a textured piece. Each child used needle felting techniques to make this collaborative piece.
Landscape Art - Grade 3 - Schier item
Landscape Art - Grade 3 - Schier
$25

Landscape Art, Schier Photography, leaves and other items from plants Our creation is a landscape art piece that depicts an enormous Happy Face. It was built collectively by the students in our class, using only materials from nature that were readily at hand, such as leaves, pinecones, twigs, grass, rocks, sand, and dirt. This cooperative effort was then photographed using a drone camera to capture the image from a bird’s-eye view.
Wishing Stones - Grade 4 - Drynan item
Wishing Stones - Grade 4 - Drynan
$25

Wishing Stones, Drynan Rocks and plaster Each student was asked to pick out a wishing stone that spoke to them to create our collaborative piece. The students took the time to hand polish the stones with various grit of sand paper and then finished the stone with mineral oil.
Christmas Cookies, Grade 4/5 - Kossman item
Christmas Cookies, Grade 4/5 - Kossman
$25

Christmas Cookies, Kossman Wooden tree cookies, acrylic paint, small stones, googly eyes, sticks, ribbon For our art project, we used tree cookies to make various Christmas themed ornaments/decorations. We took our inspiration from nature and the joy of Christmas. Students worked in small groups on their ornaments - using paints, sticks, and various items to create these beautiful and festive pieces.
Spots and Dots - Grade 5 - Dryodelic item
Spots and Dots - Grade 5 - Dryodelic
$25

Spots and Dots, Drvodelic Watercolor Dot/Circle Art in white frame on white tagboard The Grade 5s each painted a watercolor piece of paper to their liking, using whatever techniques and colours they felt compelled to use. We then punched out our favorite “moment” from each paper using a circle punch and assembled them into a collection of colorful spots and dots!
Engrained in Friendship - Grade 6 - Maxwell item
Engrained in Friendship - Grade 6 - Maxwell
$25

Engrained in Friendship, Maxwell String and wood As a class we discussed the symbolism of a friendship bracelet and the pattern of the wood and how these can represent our years together at St. Philip. Each student braided a design using colours of embroidery thread that are meaningful to them, and we glued each bracelet down to the board following the wood grain. Together this created an interconnected and colourful representation of our class.
Blooming Autumn - Grade 6 - West item
Blooming Autumn - Grade 6 - West
$25

Blooming Autumn, West Paint imprints Students worked in small groups to create fall colours with acrylic paint for making leaf prints. Together, students used multi-layered printmaking using leaves found in the community to create an image of a tree canopy.
VIP Parking & 4 Front Row Seats to Christmas Concert item
VIP Parking & 4 Front Row Seats to Christmas Concert
$25

VIP Parking & 4 Front Row Seats to Christmas Concert featuring K-4D on December 5, 2024 at 6PM.
Secretary For the Day! Ms. V. Lorenz #1 item
Secretary For the Day! Ms. V. Lorenz #1
$25

Work alongside school secretary Ms. V Lorenz for the day!
Secretary For the Day! Ms. V. Lorenz #2 item
Secretary For the Day! Ms. V. Lorenz #2
$25

Work alongside school secretary Ms. V Lorenz for the day!
Principal for the Day! Mrs. Candice Olson #1 item
Principal for the Day! Mrs. Candice Olson #1
$25

Secretary for the day! Work alongside Mrs. Candice Olson for the school day!
Principal for the Day! Mrs. Candice Olson #2 item
Principal for the Day! Mrs. Candice Olson #2
$25

Secretary for the day! Work alongside Mrs. Candice Olson for the school day!
Assistant Principal for the Day! Mrs. Clare Willison #1 item
Assistant Principal for the Day! Mrs. Clare Willison #1
$25

Secretary for the day! Work alongside Assistant Principal Mrs. Clare Willison for the day!
Assistant Principal for the Day! Mrs. Clare Willison #2 item
Assistant Principal for the Day! Mrs. Clare Willison #2
$25

Secretary for the day! Work alongside Assistant Principal Mrs. Clare Willison for the day!
Insurance Basket item
Insurance Basket
$50

Dash camera, vehicle emergency safety kit, window glass breakers, & air tags for keys. Valued at $300 Donated by: Young and Haggis Insurance
Alberta Ballet - 2 Tickets to Dance Theatre of Harlem item
Alberta Ballet - 2 Tickets to Dance Theatre of Harlem
$50

2 Tickets to Dance Theatre of Harlem by Alberta Ballet. February 13-15, 2024. Including signed ballet shoes. Valued at $250 Donated by: Alberta Ballet
Cornerstone Music Cafe - 4 Music Lessons item
Cornerstone Music Cafe - 4 Music Lessons
$25

4 Music Lessons Valued at: $150 Donated by: Cornerstone Café
Fuji Ramen & Sushi $100 Gift Certificate item
Fuji Ramen & Sushi $100 Gift Certificate
$25

$100 Gift Certfiicate Donated by: Fuji Ramen
Bonavista Eye Care Sunglasses & Wipes item
Bonavista Eye Care Sunglasses & Wipes
$20

Sunglasses and wipes Valued at: $100 Donated by: Bonavista Eye Care
Italian Centre Gift Basket item
Italian Centre Gift Basket
$10

Italian Centre Gift basket featuring Olive Oil, tomato sauce, pesto, pasta and more! Valued at $75 Donated by: The Italian Centre
Holistic Institute of Wellness Massage Gift Certificate item
Holistic Institute of Wellness Massage Gift Certificate
$20

Holistic Institute of Wellness Gift Certificate for Massage Valued at $120.75 Donated by: Holistic Institute of Wellness
Big T BBQ $100 Gift Card item
Big T BBQ $100 Gift Card
$20

Big T BBQ $100 Gift Certificate Donated by: Big T BBQ Deer Run
Willow Park Village Chiro Movement Assessment & Therapy item
Willow Park Village Chiro Movement Assessment & Therapy
$25

Willow Park Village Chiro & Wellness Initial Assessment with movement therapist Valued at $150.00 Donated by: Willow Park Village Chiro & Wellness
Sunshine Dog Grooming $200 Gift Cert & Paw Butter item
Sunshine Dog Grooming $200 Gift Cert & Paw Butter
$25

Sunshine Dog Grooming Doggy gift basket with nose and paw butter and $200 gift certificate. Valued at $250 Donated by: Sunshine Dog Grooming
Good2Great Wellness 1 hour Massage or Stretch item
Good2Great Wellness 1 hour Massage or Stretch
$25

Danielle Redwood 1 hr Massage or Strech Valued at $95 Donated by Danielle Redwood
Cobbs Bread for a Year! item
Cobbs Bread for a Year!
$50

Cobbs Bread Willow Park Free Bread for year! Valued at $400 Donated by: Cobbs Bread Willow Park
Good Life Fitness 1 Month Membership item
Good Life Fitness 1 Month Membership
$10

Good Life Fitness 1 Month Membership, Gym Bag, Water Bottles & Cook Book. Valued at $170 Donated by: Good Life Fitness
GIANT Bag of Kernels Popcorn item
GIANT Bag of Kernels Popcorn
$10

Kernels Pop Corn Giant Bag of Popcorn! Valued at $40 Donated by: Kernels Pop Corn South Centre
Calgary Hitmen - 2 Tickets to 2024/25 Seaon item
Calgary Hitmen - 2 Tickets to 2024/25 Seaon
$20

Calgary Hitmen 2 Tickets to 2024/25 Regular Season Valued at $65 Donated by: Calgary Hitmen
Deville Gift Basket item
Deville Gift Basket
$15

Deville Gift Box with 3 flavors of coffee beans Valued at $80 Donated by: Deville Willow Park Village
AVON Gift Basket item
AVON Gift Basket
$10

AVON Gift Basket featuring Mesmerize Black- Eau de Toilette Spray for Him, Far Away body lotion, Far Away Eau de Parfum, Far Away body scrub, Age Delay Serum, Vegan Hand Cream, Lavender and Cedar room spray & samples. Valued at $50 Donated by: Diane Skene
Good Bake Company Brownie Mix Gift Bag! #1 item
Good Bake Company Brownie Mix Gift Bag! #1
$5

Good Bake Company #1 Gift Bag featuring reusable bag, 4 brownie flavours that are gluten and nut free. Valued at $40 Donated by: Goodbake Company
Good Bake Company Brownie Mix Gift Bag! #2 item
Good Bake Company Brownie Mix Gift Bag! #2
$5

Good Bake Company #1 Gift Bag featuring reusable bag, 4 brownie flavours that are gluten and nut free. Valued at $40 Donated by: Goodbake Company
Canyon Meadows Auto Service - Auto Service Package item
Canyon Meadows Auto Service - Auto Service Package
$25

Canyon Meadows Auto Service Auto Service Package – Oil Change and Season Inspection Valued at $260 Donated by: Canyon Meadows Auto Service
Calgary Auto Repair - Auto Service Package item
Calgary Auto Repair - Auto Service Package
$25

Calgary Auto Repair Auto Service Package – Oil Change and Season Inspection Valued at $260 Donated by: Calgary Auto Repair
Allen Landscaping - Spring or Fall Cleanup item
Allen Landscaping - Spring or Fall Cleanup
$50

Allen Landscaping Spring or Fall yard cleanup Valued at $400 Donated by: Allen Landscaping
Petite Petit Wine item
Petite Petit Wine
$5

2 Bottles of Petite Petit Wine by Michael David Valued at $50 Donated by: Robbin Sutherland & Jason Cook
Tops Pizza Gift Basket w/ Gift Certificates item
Tops Pizza Gift Basket w/ Gift Certificates
$20

Tops Pizza Gift Basket featuring Wine, nuts & pizza gift certificate. Valued at $100 Donated by: Tops Pizza
Stick it Esthetic Studio $100 Gift Certificate item
Stick it Esthetic Studio $100 Gift Certificate
$20

Stick It Esthetic Studio $100 Gift Certificate for waxing, brow treatments or nails. Donated by: Stick It Esthetic Studio
Best Buds Flower Design - Grinch Christmas Tree! item
Best Buds Flower Design - Grinch Christmas Tree!
$10

Best Buds Flower Design Grinch Christmas tree! Valued at $60 Donated by: Best Buds Flower Design * Item show not exact representation *
Remarkable Retreat - Doggy Daycare OR Boarding item
Remarkable Retreat - Doggy Daycare OR Boarding
$25

Remarkable Retreat 5 days of Doggy Daycare Or 3 Days of Boarding & a collar. Valued at $260 Donated by: Remarkable Retreat
Calgary Flames vs Predators Hockey Tickets! item
Calgary Flames vs Predators Hockey Tickets!
$75

Calgary Flames Tickets 4 Tickets to see Calgary Flames vs. Nashville Predators on Saturday January 4th, 2025 at 5:00PM. Two 10 oz Yeti Tumblers & a Milk Jar candle. Valued at $600 Donated by: Matt Said – Realtor
Color Me Mine $50 Gift Certificate item
Color Me Mine $50 Gift Certificate
$10

Color Me Mine $50 Gift Card Donated by: Color Me Mine Canyon Meadows
Station Athletics Personal Massager! item
Station Athletics Personal Massager!
$15

Station Athletics Personal Massager Valued at $100 Donated by: Station Athletics
Ghostly Garlic Gift Basket item
Ghostly Garlic Gift Basket
$10

Ghostly Garlic Gift Basket with 4 flavors of Garlic spices & fresh garlic. Valued at $100 Donated by: Ghostly Garlic
Pizza Party for your child's Classroom! item
Pizza Party for your child's Classroom!
$10

Pizza Party for Classroom Pizza Party for your child’s classroom. Featuring $50 Pizza Hut Gift Card & 2 Bottles of Brisk Iced Tea. Valued at $65 Donated by: Breanne Young
Papa Johns Pizza Pack Meal! item
Papa Johns Pizza Pack Meal!
$10

Papa Johns Pizza Free Pizza Pack Meal! Includes 2 Large Specialty Pizzas & 2 Litre Pepsi Product! Valued at $55 Donated by: Papa Johns Pizza
Pinnovate Stuff-a-Stuffie Experience item
Pinnovate Stuff-a-Stuffie Experience
$10

Pinnovate DIY Studio Gift Certificate for a Stuff-a-Stuffie Experience Valued at $55 Donated by: Pinnovate DIY Studio Mahogany
Long & McQuade Denver Guitars Full Size Acoustic Guitar item
Long & McQuade Denver Guitars Full Size Acoustic Guitar
$25

Long & McQuade Denver Guitars – Full Size Natural Finish Acoustic Guitar Valued at $180 Donated by: Long & McQuade Seton
Anytime Fitness 3 Month Membership & Basket item
Anytime Fitness 3 Month Membership & Basket
$40

Anytime Fitness 3 Month Membership, Gym Bag & Water Bottle Valued at $345 Donated by: Anytime Fitness Deer Run
Mama's Glow Gift Basket item
Mama's Glow Gift Basket
$15

Mama’s Glow Gift Basket Gift Basket featuring Robe, Korean Glass Mask, Stanley Cup, Candle & Chocolates Valued at $130 Donated by: 2% Realty – Holly and Eric Home Team
Hitmen Game - Teddy Bear Toss item
Hitmen Game - Teddy Bear Toss
$25

Hitmen Game - Teddy Bear Toss 2 Tickets Lower Bowl to Hitmen Teddy Bear Toss on Sunday December 1, 2024 at 4PM & 2 teddys to throw! Calgary Hitmen vs. Moose Jaw Warriors Valued at $150 Donated by: Oldstreet Developement
SEINT Gift Basket item
SEINT Gift Basket
$40

SEINT Gift Basket Gift basket featuring Seint Beauty Products Valued at $470 Donated by: Michelle Guy Mericle
Spruce Meadows – Calvary 2025 Game Tickets for 4 item
Spruce Meadows – Calvary 2025 Game Tickets for 4
$50

Spruce Meadows – Calvary 2025 Game Tickets for 4 4 Tickets to a Calvary game at Spruce Meadows & Calvary Scarf Valued at $400 Donated by: Spruce Meadows
Spruce Meadows Christmas Market High Tea & Christmas Market item
Spruce Meadows Christmas Market High Tea & Christmas Market
$25

Spruce Meadows Christmas Market High Tea 2 Tickets to High Tea and Spruce Meadows Christmas Market & Spruce Meadows Mug Valued at $140 Donated by: Spruce Meadows
Silver Sisters Bracelet & Engraving item
Silver Sisters Bracelet & Engraving
$15

Silver Sisters Bracelet Local Jewelry Company Silver Sisters Bracelet. You can go to anywhere they are selling to have it engraved for free. Valued at $65 Donated by: Silver Sisters
Amika Smooth Talker Hair Product & Tool Gift Set item
Amika Smooth Talker Hair Product & Tool Gift Set
$25

Amika Smooth Talker Hair Product & Tool Gift Set Amika Smooth Talker gift set with Double Agent 2-in-1 Straightening Blow Dryer Brush, dry shampoo, shampoo, products, water bottle, note pads & wet brush. Valued at $300 Donated by: Kari Scotton
Redken Mens Brews Product Gift Basket item
Redken Mens Brews Product Gift Basket
$15

Redken Mens Brews Product Gift Basket Redken Mens Brews Shampoo, Cleansing Bar, Pomade & bottle opener gift basket. Valued at $60 Donated by: Kari Scotton
Curling Session with Olympic Silver Medalist Cori Morris item
Curling Session with Olympic Silver Medalist Cori Morris
$50

Curling session with Olympic Silver Medalist Cori Morris Valued at $500 Donated by: Cori Morris
KNOX – Hot Sauce Gift Box item
KNOX – Hot Sauce Gift Box
$5

KNOX – Hot Sauce Gift Box - 4 Flavours of Hot Sauce. Valued at $50 Donated by: Knox Hot Sauce
Park 96 Disk Golf Basket item
Park 96 Disk Golf Basket
$15

Park 96 Disk Golf Basket Basket includes discs, bag & hat. Valued at $100 Donated by: Park 96
Broken Plate $100 Gift Certificate item
Broken Plate $100 Gift Certificate
$25

Broken Plate Gift Certificate $100 Gift Certificate to Broken Plate Donated by: Broken Plate Willow Park $100 Gift Certificate to Broken Plate Donated by: Broken Plate Willow Park
Amethyst Pewter Magic Wand item
Amethyst Pewter Magic Wand
$5

Darlene Musser Amethyst Pewter Magic Wand Valued at $200 Donated by: Darlene Musser
Greeting Card for a Year! #1 item
Greeting Card for a Year! #1
$5

Greeting cards for every occasion! Valued at $25 Donated by:
Greeting Card for a Year! #2 item
Greeting Card for a Year! #2
$5

Greeting cards for every occasion! Valued at $25 Donated by:
Mitts for Mutts - Gift Basket of Dog Goodies item
Mitts for Mutts - Gift Basket of Dog Goodies
$40

Mitts for Mutts - Gift Basket of Dog Goodies Valued at $250 Donated by:
Land of Daughters Basket item
Land of Daughters Basket
$40

Land of Daughters basket featuring candles & creams. Valued at $250 Donated by: Olson, Indie & Malyn
A&W Gift Basket item
A&W Gift Basket
$15

Gift Basket featuring 2 A&W Rootbeer mugs, gift card for $50. Valued at $75 Donated by: A&W 130th Ave
Willowside Dental Gift Basket & Dental Cleaning item
Willowside Dental Gift Basket & Dental Cleaning
$75

Willowside Dental Gift Basket Willowside Dental Gift basket featuring Tooth Brush, Dental Floss and a free cleaning. Valued at $720 Donated by: Amber and Lucas Curran
Spring Bank Cheese item
Spring Bank Cheese
$5

Spring Bank Cheese $75 Gift Certificate
Love Local Gifting Co Gift Basket item
Love Local Gifting Co Gift Basket
$10

Love Local Gifting Co Gift Basket Donated by:
Round of Golf for 4 - Any City of Calgary Golf Course #1 item
Round of Golf for 4 - Any City of Calgary Golf Course #1
$25

Round of Golf for 4 players at your choice of City of Calgary golf course. Includes 2 cart rentals. Valued at $250 Donated by: Twyla & Todd Moon
Round of Golf for 4 - Any City of Calgary Golf Course #2 item
Round of Golf for 4 - Any City of Calgary Golf Course #2
$25

Round of Golf for 4 players at your choice of City of Calgary golf course. Includes 2 cart rentals. Valued at $250 Donated by: Twyla & Todd Moon
Spring Peonies By local artist Anne Marie Gunst item
Spring Peonies By local artist Anne Marie Gunst
$50

Spring Peonies By local artist Anne Marie Gunst Beautiful framed painting of spring peonies by Anne Marie Gunst Valued at $600 Donated by: Anne Marie Gunst
Pussy Willow Framed Painting item
Pussy Willow Framed Painting
$5

Pussy Willow Painting Valued at $50
Rose Framed Painting item
Rose Framed Painting
$5

Rose Painting Valued at $50
Dirk Van Wyk Art item
Dirk Van Wyk Art
$5

Dirk Van Wyk #1 Painting with matte Valued at $50 Donated by: Dirk Van Wyk
Howard Edey Painting item
Howard Edey Painting
$20

Howard Edey Painting of Mountain Landscape.

