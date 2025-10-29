Stoney Creek Tigers Hockey Club

Offered by

Stoney Creek Tigers Hockey Club

About this shop

Stoney Creek Tigers Shop

TEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Adult Grey item
TEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Adult Grey
$35

Subtotal: $30.98

Tax: $4.02

Total: $35.00

TEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Youth Grey item
TEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Youth Grey
$35

Subtotal: $30.98

Tax: $4.02

Total: $35.00

TEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Adult Black item
TEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Adult Black
$35

Subtotal: $30.98

Tax: $4.02

Total: $35.00

TEEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Youth Black item
TEEAM LTD Long Sleeve T-Shirt Youth Black
$35

Subtotal: $30.98

Tax: $4.02

Total: $35.00

TEAM LTD Hoodie Adult Grey item
TEAM LTD Hoodie Adult Grey
$50

Subtotal: $44.25

Tax: $5.75

Total: $50.00

TEAM LTD Hoodie Youth Grey item
TEAM LTD Hoodie Youth Grey
$50

Subtotal: $44.25

Tax: $5.75

Total: $50.00

TEAM LTD Hoodie Adult Black item
TEAM LTD Hoodie Adult Black
$50

Subtotal: $44.25

Tax: $5.75

Total: $50.00

TEAM LTD Hoodie Youth Black item
TEAM LTD Hoodie Youth Black
$30

Subtotal: $44.25

Tax: $5.75

Total: $50.00

TEAM LTD Tigers Beige Snapback item
TEAM LTD Tigers Beige Snapback
$40

Subtotal: $35.40

Tax: $4.60

Total: $40.00

TEAM LTD Stoney Creek Tigers Trucker Hat item
TEAM LTD Stoney Creek Tigers Trucker Hat
$30

Subtotal: $26.55

Tax: $3.45

Total: $30.00

TEAM LTD Stoney Creek Tigers Toque item
TEAM LTD Stoney Creek Tigers Toque
$30

Subtotal: $26.55

Tax: $3.45

Total: $30.00

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!