Stoneybrook Public School Fun Fair - Home & School Silent Auction

1460 Stoneybrook Crescent, London, ON N5X 1G2, Canada

Mastermind Toy Gift Card (#1) item
Mastermind Toy Gift Card (#1)
$15

Starting bid

1 - $50 Gift Card
Home & Garden Basket #1 (#2) item
Home & Garden Basket #1 (#2)
$75

Starting bid

Valued at over $300. 5 Gift Cards, Candles, Kitchen Towels, Oven Mitts, Blankets, Cook Books, Children Book & Toys
Home & Garden Basket #2 (#3) item
Home & Garden Basket #2 (#3)
$50

Starting bid

Valued at over $200. $50 Gift Card, Towels, Blankets, Gardening Supplies, Candles, Decorative Tray & Drinking Cup
ProTein Candy Package (#4) item
ProTein Candy Package (#4)
$25

Starting bid

Valued at over $115. ProTein Candy Swag Basket.
Family Games & Dinner (#5) item
Family Games & Dinner (#5)
$25

Starting bid

Valued at over $85. $25 Gift Card - Frommagio, Piping Kettle Gift Card, Kerplunk Family Game & Planetarium Toy
Junction Climbing (#6) item
Junction Climbing (#6)
$25

Starting bid

Valued at over $95. 4 Day Passes to Junction Rock Climbing Centre
Clovermead Passes (#7) item
Clovermead Passes (#7)
$25

Starting bid

Valued at over $90. 4 Passes to Clovermead.
Home Basket #3 (#8) item
Home Basket #3 (#8)
$50

Starting bid

Valued at over $190. Thermos, Blanket, Magnifying Glass Toy, London Street Coffee Table Book, Recipe Book, Frisbee, Hard Rock Shirt & Waterbottle, Gift Card For Ice Cream
Golf Day & Dinner (#9) item
Golf Day & Dinner (#9)
$40

Starting bid

Valued at $100. 2 Thermo Flask, $50 Gift Card for Moxies and premium Golf Balls
Go Fetch #1 (#10) item
Go Fetch #1 (#10)
$10

Starting bid

Valued at $65. Dog Toys, Denta Sticks and Snacks
Go Fetch #3 (#11) item
Go Fetch #3 (#11)
$5

Starting bid

Valued at $30 Dog Toys, Food Bowl, Food, Poop Bags
Cooking #1 (#12) item
Cooking #1 (#12)
$10

Starting bid

Valued at $70. $20 Black Walnut Gift, Cake Mix, James, Frosting, Muffin Cups, Whisk, Muffin Tins, Non stick bake ware
Body Care #1 (#13) item
Body Care #1 (#13)
$10

Starting bid

Valued at $70. Loofa, Spa Slippers, Makeup Brush kit, vintage soap, hair bands, body care creams, nail polish, Decorative cups
Go Fetch #2 (#14) item
Go Fetch #2 (#14)
$10

Starting bid

Valued at $70. Dog Leashes, Treats & Toys
Art Basket (#15) item
Art Basket (#15)
$5

Starting bid

Valued at $35. $25 Tim Hortons Gift Card, Clay, Paint, Brushes, Canvas
Family Fun #1 (#16) item
Family Fun #1 (#16)
$25

Starting bid

Valued at $120. Kerplunk, 2 Wet Bags, Hard Rock Hotel Pic, Michaels Gift Card ($15), Wooden Ornament, Playdoh
Getting Crafty (#17) item
Getting Crafty (#17)
$25

Starting bid

Valued at $95. Canvas, Art, Glue, Craft Packs, Stickers, Crayola Markers, Wood Bead set, window art
Roo & You - Small Chair (#18) item
Roo & You - Small Chair (#18)
$50

Starting bid

Valued at $189. Small Foam Play Chair
Outdoor Fun #1 (#19) item
Outdoor Fun #1 (#19)
$5

Starting bid

Valued at $35. Chalk, toy baskets, $25 Dollarama Gift Card and Beach Ball
Beach Day #1 (#20) item
Beach Day #1 (#20)
$10

Starting bid

Valued at $60. $15 Ice Cream Gift Card, Roll on sunscreen, blue beach toys & truck toy
T-Fal Air Fryer (#21) item
T-Fal Air Fryer (#21)
$50

Starting bid

Valued at $160. T-Fal Air Fryer
Indigo Gift Card (#22) item
Indigo Gift Card (#22)
$10

Starting bid

$50 Indigo Gift Card
Uber Eats (#23) item
Uber Eats (#23)
$5

Starting bid

$25 Uber Eats Gift Card
Palasad Laser Tag (#24) item
Palasad Laser Tag (#24)
$10

Starting bid

Valued at $75.
Beach Day #2 (#25) item
Beach Day #2 (#25)
$5

Starting bid

Valued at $30. Sand Toy, Freezies, Giant Popsicle, Bucket
Roo & You - Small Chair #2 (#26) item
Roo & You - Small Chair #2 (#26)
$50

Starting bid

Valued at $189. Small Foam Play Chair
Body Care #2 (#27) item
Body Care #2 (#27)
$5

Starting bid

Valued at $50. Anti Acne Protocol, Bathroom Organizer, and Hand Cream
Moxies Gift Card (#28) item
Moxies Gift Card (#28)
$5

Starting bid

$50 Moxies Gift Card
Beach Hanger - Gift Certificate (#29) item
Beach Hanger - Gift Certificate (#29)
$50

Starting bid

Valued at $190. 2 Hour Beach Court Rental at The Beach Hangar. Up to 15 people!
Go Kitty Go (#30) item
Go Kitty Go (#30)
$5

Starting bid

Valued at $30. $15 Gift Card, Cat Toys
Beach Day #4 (#31) item
Beach Day #4 (#31)
$5

Starting bid

Valued at $60. Lacrosse Sticks, Frommagio Gift Card $25, Aqua Adventure Set and Beach Towel
Funvilla Family Pass (#32) item
Funvilla Family Pass (#32)
$5

Starting bid

Valued at $45. Family Passes (2 adults & 2 children)
Camping Bundle (#33) item
Camping Bundle (#33)
$10

Starting bid

Valued at $75. Headlamp, Smores, Bug Collector, Chips, Face Mask, Hammock, Bug Spray and Basket
Baking Basket #1 (#34) item
Baking Basket #1 (#34)
$10

Starting bid

Valued at $60. Angelo's Gift Card $20, Oven Mitts, Strawberry Worms, Sparkling Beverage, Baking Cup Set,
Beach Day #3 (#35) item
Beach Day #3 (#35)
$10

Starting bid

Valued at $55. Lil Helpers Large Wet Bag, Toss game, chips, skip the dishes gift card ($20) and Gatorades
Body Care #4 (#36) item
Body Care #4 (#36)
$5

Starting bid

Valued at $50. Neck Wrap, Face Mask, Makeup Removers, Shampoo, Face Roller
Family Fun #2 (#37) item
Family Fun #2 (#37)
$5

Starting bid

Valued at $50. Drawing Kit, Sensory Beads, Pamper Puncher, Pixcade Game Maker
Dash Wonder Workshop Robot (#38) item
Dash Wonder Workshop Robot (#38)
$50

Starting bid

Valued at over $270. This is a STEM robot for children 6+.
Body Care #3- (#39) item
Body Care #3- (#39)
$5

Starting bid

Valued at $45. Face Mask, Relaxation Therpay Kit, Cozy Feet
Dog Bundle (#40) item
Dog Bundle (#40)
$5

Starting bid

Valued at $55. $25 gift card, toys and treats)
Neighbourhood Camp (#41) item
Neighbourhood Camp (#41)
$25

Starting bid

Valued at $150! 150 off your Neighbourhood Camp program.
Home Basket #4 (#42) item
Home Basket #4 (#42)
$15

Starting bid

Valued at $100. Includes non alcoholic wine, assorted chocolates and cheeses, slate cheese board, candle and more!
Wicked Movie Package item
Wicked Movie Package
$5

Starting bid

Valued at $55. Kernels Gift Card, Popcorn seasoning, popcorn, movie and chalk board decoration.

