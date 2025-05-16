Storehouse Community Hub Society

Storehouse Community Hub Society

Storehouse Inaugural Golf Classic Sponsorship

Hazelmere Golf Crse

Surrey, BC V3S 9R9, Canada

Presenting Sponsor
$10,000

Additional recognition at the dinner, 2 teams of 4 golfers, 4 golf carts, & 8 dinner tickets

Dinner Sponsor
$8,000

Additional recognition at the dinner, team of 4 golfers, 2 golf carts, & 6 dinner tickets.

Golf Cart Sponsor
$7,500

Business logo displayed on golf carts, team of 4 golfers, 2 golf carts, & 6 dinner tickets.

Swag Sponsor
$7,500

Additional recognition at the swag table, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.

Auction Sponsor
$7,500

Additional recognition during the auction/website, teams of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.

Awards Sponsor
$5,500

Additional recognition at award presentation, team of 4 golfers, 2 golf carts, & 4 dinner tickets.

Comfort Station
$5,500

Additional recognition at comfort station, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.

Lunch Sponsor
$5,000

Additional recognition at lunch, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.

Snack Cart Sponsor
$4,000

Additional recognition on snack cart, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.

Volunteer Care
$3,000

Additional recognition at volunteer station, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 2 dinner tickets.

Happy Gilmore Putting Hole
$2,500

Additional recognition at putting hold, team of 4 golfers 2 golf carts, and 2 dinner tickets.

Hole-in-one Sponsor
$2,500

Additional recognition at hole-in-one, and one foursome.

Putting Hole Sponsor
$1,500

Additional recognition at the putting contest and 4 dinner tickets.

Hole Sponsor
$800

Corporate sponsor with business logo on course, or family legacy sponsor. *optional activation for extra $200

Hole Sponsor Activation
$200

Make an impact by interacting with golfers right at your sponsored hole, build connections and brand visibility.

