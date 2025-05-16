Storehouse Inaugural Golf Classic Sponsorship

Hosted by
Additional recognition at the dinner, 2 teams of 4 golfers, 4 golf carts, & 8 dinner tickets
Additional recognition at the dinner, team of 4 golfers, 2 golf carts, & 6 dinner tickets.
Business logo displayed on golf carts, team of 4 golfers, 2 golf carts, & 6 dinner tickets.
Additional recognition at the swag table, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.
Additional recognition during the auction/website, teams of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.
Additional recognition at award presentation, team of 4 golfers, 2 golf carts, & 4 dinner tickets.
Additional recognition at comfort station, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.
Additional recognition at lunch, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.
Additional recognition on snack cart, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 4 dinner tickets.
Additional recognition at volunteer station, team of 4 golfers, 2 golf carts, and 2 dinner tickets.
Additional recognition at putting hold, team of 4 golfers 2 golf carts, and 2 dinner tickets.
Additional recognition at hole-in-one, and one foursome.
Additional recognition at the putting contest and 4 dinner tickets.
Corporate sponsor with business logo on course, or family legacy sponsor. *optional activation for extra $200
Make an impact by interacting with golfers right at your sponsored hole, build connections and brand visibility.
