Studio ED Rental - Location

Il s'agit du tarif pour les réservations de moins de 10 heures. La durée minimale de location au Studio ED est de 2 heures./// This is the rate for reservations that are under 10 hours. The minium rental at Studio ED is 2 hours.
Ce tarif est offert au BIPOC; ceux qui sont marginalisé à cause de leur genre; les personnes handicapé.e.s ///This rate is offered to BIPOC, gender-marginalized and disabled folks.
Ce tarif standard pour les répetitions pour les individuel.les (pas les companies) /// This is the standard rate for rehearsals by individuals (not for companies)
Le tarif C est pour les gens qui donnent des cours; ainsi que les compagnies et les gens qui se situent dans une tranche de revenu plus élevé./// This rate is for those who are giving classes, for companies and for those in a higher income bracket.
Voici notre tarif horaire pour les événements.
This is the hourly rate for events.
Ce montant sera remboursé une fois la réservation terminée. Il est demandé aux clients de laisser les lieux en bon état de propreté afin d'éviter des retenues sur le dépôt de garantie.
This will be refunded after your reservation is over. Please leave the space as you found it in order to avoid extra charges for cleaning or damage.
Dépôt pour confirmation d'une réservation./// Deposit to confirm a longterm reservation.
