St.Vladimir School Advisory Association's Silent Auction

Pick-up location

7510 - 132 Ave `, 7510 132 Ave NW, Edmonton, AB T5C 2A9, Canada

Escape Room Gift Certificate item
Escape Room Gift Certificate
$25

Trapped Edmonton has donated a gift certificate for up to 6 people to enjoy an escape room experience. Valued at $216
Swimming and cupcakes item
Swimming and cupcakes
$5

Household recreation center pass, good for swimming or drop in programs. Donated by The City of Edmonton, Community Services Department. Valued at $53 Includes 4 chocolate cupcakes
4 adult Edmonton Valley Zoo Passes item
4 adult Edmonton Valley Zoo Passes
$5

Passes will be accepted for equal or lesser value admissions, so adult admissions would be accepted for a senior, child, etc. Donated by The City of Edmonton, Community Services Department. Valued at $44
4 Adult Muttart Conservatory Passes item
4 Adult Muttart Conservatory Passes
$5

Passes will be accepted for equal or lesser value admissions, so adult admissions would be accepted for a senior, child, etc. Donated by The City of Edmonton, Community Services Department. Valued at $60
$25 Gift Card for United Cycle item
$25 Gift Card for United Cycle
$5

$50 Gift Card for Salisbury Greenhouse item
$50 Gift Card for Salisbury Greenhouse
$5

Meccano Maker system item
Meccano Maker system
$5

Assemble 20 different models, ranging from an enduring desert buggy to a chase helicopter! Valued at $40, personal donation
Lilo and Stitch item
Lilo and Stitch
$5

Diamond art picture, key chain and croc charms. valued at $20, personal donation
Rick Bronson's The Comic Strip item
Rick Bronson's The Comic Strip
$25

Ticket voucher for up to 8 people to attend a show at the Comic Strip. Valued at $280
3D printed axolotl and egg (A) item
3D printed axolotl and egg (A)
$5

Donated by First Fett Tech Craft 3D + Laser Valued at $50
3D printed axolotl & egg (B) item
3D printed axolotl & egg (B)
$5

Donated by First Fett Tech Craft 3D + Laser Valued at $40
Zwilling snowflake coffee mugs item
Zwilling snowflake coffee mugs
$10

The perfect holiday mug to enjoy your favorite hot and cold beverages. Double wall maintains ideal drink temperature Lightweight, durable borosilicate glass. Microwave and freezer safe. Donated by Butcher's & Packers Supplies Valued at $80
Zwilling Dessert Bowls item
Zwilling Dessert Bowls
$10

Temperature resistant .Double-walled borosilicate glass Suitable for hot and cold. Valued at $80 Donated by Butcher's & Packers Supplies
Laser Tag item
Laser Tag
$5

6 free games of laser tag at Laser City. Valued at $65
Summer Fun for 2! item
Summer Fun for 2!
$20

This complimentary admission is valid for up to two (2) buckets of golf balls at Target Golf OR up to two (2) rounds of mini-golf, two (2) 3lbs bags of rough at Whitemud Creek Mining Co and two (2) admissions to Snow Valley Aerial Park tower. Valued at $125
Amazon $25 Gift card item
Amazon $25 Gift card
$5

Flowers $35 Gift Card item
Flowers $35 Gift Card
$5

$35 gift certificate donated by Little Daisy Blooms & Balloons
$25 Edmonton Downtown gift card and Amii hat item
$25 Edmonton Downtown gift card and Amii hat
$5

The Edmonton Downtown Gift Card gives you the freedom to choose at more than 80 participating businesses ranging from restaurants to specialty retail shops. Amii hat, pen and stickers. Donated by Alberta Machine Intelligence Institute
$25 downtown gift card and Amii bottle item
$25 downtown gift card and Amii bottle
$5

The Edmonton Downtown Gift Card gives you the freedom to choose at more than 80 participating businesses ranging from restaurants to specialty retail shops. Amii water bottle, pen and stickers. Donated by Alberta Machine Intelligence Institute
$25 downtown gift card and Amii swag (L) item
$25 downtown gift card and Amii swag (L)
$5

The Edmonton Downtown Gift Card gives you the freedom to choose at more than 80 participating businesses ranging from restaurants to specialty retail shops. Amii toque, L shirt and stickers. Donated by Alberta Machine Intelligence Institute
$25 downtown gift card and Amii swag(M) item
$25 downtown gift card and Amii swag(M)
$5

The Edmonton Downtown Gift Card gives you the freedom to choose at more than 80 participating businesses ranging from restaurants to specialty retail shops. Amii toque, M shirt and stickers. Donated by Alberta Machine Intelligence Institute
Putter item
Putter
$25

White Hot Versa One CH Putter with Steel Shaft Mens RH 35 valued at $270 Donated by Alberta Mechanical Solutions
T swift books item
T swift books
$5

Taylor Swift coloring/activity book, Taylor Swift book, accessories. Personal donation Valued at $35
Ladies XL Dress item
Ladies XL Dress
$5

Suzy Shier size XL taupe dress Personal donation, valued at $42
Ladies top item
Ladies top
$5

Ripzone M/L rayon Personal donation, Valued at $30
Ladies Tank Top item
Ladies Tank Top
$5

Ladies rayon tank top from Ricki's, size Large personal donation, valued at $35
Ladies Peplum top item
Ladies Peplum top
$5

Ladies Burgundy peplum top from Dynamite, size small personal donation, valued at $40
Boys fleece shorts small item
Boys fleece shorts small
$5

2 pairs of boys fleece shorts, green, Urban Kids size small 7-8 personal donation, valued at $25
Boys fleece shorts Medium item
Boys fleece shorts Medium
$5

2 pairs of boys fleece shorts, blue, Urban Kids size M 10-12 personal donation, valued at $25
ladies Fur Lined Plaid button up item
ladies Fur Lined Plaid button up
$5

BC Clothing ladies size S, Fur lined plaid button up personal donation, estimated value at $35
Beef jerky(A) item
Beef jerky(A)
$5

5 x 0.5lb packages of beef jerky, 3 Maple BBQ, Honey Garlic & Teriyaki. Donated by Big Jerks, Valued at $75
Beef Jerky(B) item
Beef Jerky(B)
$5

5 x 0.5lb packages of beef jerky, 3 Maple BBQ, Honey Garlic & Teriyaki. Donated by Big Jerks, Valued at $75
Oilers Blanket item
Oilers Blanket
$5

Oilers Plush Blanket. valued at $20 Personal donation
$25 Sephora Gift card item
$25 Sephora Gift card
$5

$25 Sephora Gift card with make up/brush holder Personal donation valued at $35
$50 Gift Card, One4all item
$50 Gift Card, One4all
$5

This One4all Prepaid card can be used at 100s of locations and online! Personal donation
Owl Purse item
Owl Purse
$5

This cute owl crossbody purse by BeiBaoBao is waiting to follow you home! It's vegan leather with internal pockets, measures 9.5" x 8" and includes a detachable shoulder strap. Personal donation, Valued at $18
Virtual Reality Animals item
Virtual Reality Animals
$5

Discover the animal kingdom like never before. Sit with lions, roam with elephants, soar with eagles and watch mosquitos suck blood with over 25 immersive experiences. Personal donation, valued at $40
Virtual Reality Oceans item
Virtual Reality Oceans
$5

Discover the depths of the oceanlike never before, with a 96 page interactive book that comes alive in virtual reality. Swim with sharks, turtles, whales and more. Personal donation, valued at $40
Cineplex gift basket item
Cineplex gift basket
$5

Cineplex gift card and treats. Donated by Belmont Sobeys, valued at $50
Bracelet item
Bracelet
$5

Bracelet donated by our school trustee, valued at $60
Chocolate Bouquet item
Chocolate Bouquet
$5

Cadbury chocolate bar bouquet Personal donation, valued at $25
Farrow Coffee & Gift card item
Farrow Coffee & Gift card
$5

Farrow T shirt and mug, $10 GC, Little Victories coffee Valued at $50
Beauty box with earings item
Beauty box with earings
$10

Grey-cious beauty lotion, salve, oil, lip balm. 5 100g soaps by La Marcotterie, H & B earings, Oozy salted caramel chocolates by Jacek Donated by our school board trustee, valued at $197
Downtown GC & coconut lemon loaf item
Downtown GC & coconut lemon loaf
$5

$25 downtown gift card donated by Amii and a coconut lemon loaf (frozen for freshness)
Downtown GC & coconut lemon muffins (L) item
Downtown GC & coconut lemon muffins (L)
$5

$25 downtown gift card donated by Amii and 6 coconut lemon muffins (frozen for freshness)
$25 Downtown GC & coconut lemon muffins(S) item
$25 Downtown GC & coconut lemon muffins(S)
$5

$25 downtown gift card donated by Amii and 6 coconut lemon muffins (frozen for freshness)
$25 Downtown GC + chocolate cupcakes item
$25 Downtown GC + chocolate cupcakes
$5

Gift card donated by Alberta Machine Intelligence Institute
Dance Theme Academy item
Dance Theme Academy
$10

$125 gift certificate good towards short term programs at the Dance theme Academy.
Speaker lantern and glass water bottle item
Speaker lantern and glass water bottle
$5

Kuma trailmate speaker lantern and an Icom Glass water bottle, valued at $90
Gymnastics summer camp item
Gymnastics summer camp
$25

Gift certificate for 1 week of summer camp at North Edmonton Gymnastics Club, Valued at $300
Rosewood dinette & bakeshop $20 item
Rosewood dinette & bakeshop $20
$5

Rosewood Foods $20 GC Easygoing cafe in bright digs offering breakfast bites, sandwiches & salads, plus baked goods.

