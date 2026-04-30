Simcoe Gliders Gymnastics Club Inc.

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About this event

Summer Registration

105 Donly Dr S

Simcoe, ON N3Y 4K2, Canada

Summer Camp Daily Registration
$55

Camp daily registration fee - choose 1 per camp day.

Summer Camp Week 1 (Full short week)
$220

June 29, 30, July 2, 3

Summer Camp Week 2 (Full week)
$275

July 6, 7, 8, 9, 10

Summer Camp Week 3 (Full week)
$275

July 13, 14, 15, 16, 17

Summer Camp Week 4 (Full Week)
$275

July 20, 21, 22, 23, 24

Summer Camp Week 5 (Full week)
$275

July 27, 28, 29, 30, 31

Summer Camp Week 6 (Full short week)
$220

August 4, 5, 6, 7

Summer Camp Week #7 (Full week)
$275

August 10, 11, 12, 13, 14

Summer Camp Week #8 (Full week)
$275

August 17, 18, 19, 20, 21

Summer Camp Week 9 (Full week)
$275

August 24, 25, 26, 27, 28

Summer Camp Week 10 (Full Week)
$275

August 31, September 1, 2, 3, 4

Summer Camp extended Care - 5:00pm-5:30pm per child
$10

Choose how many extended days are needed

Summer Camp extended Care 7:30am-8:00am per child
$10

Choose how many extended care days are needed

Kindergym monthly registration
$113
Recreational Monthly registration
$115
Developmental 2 hour Monthly Registration
$189
Developmental 3 hour Monthly Registration
$246
Pick 6 (Kinder or Recreational)
$180

Pick your 6 classes for the summer

Pick 6 (Developmental 2 Hour)
$290

Pick your 6 (2 hour classes) for the summer.

Pick 6 (Developmental 3 Hour)
$380

Pick your 6 (3 hour classes) for the summer

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