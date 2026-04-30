Summer Registration

About this event
Camp daily registration fee - choose 1 per camp day.
June 29, 30, July 2, 3
July 6, 7, 8, 9, 10
July 13, 14, 15, 16, 17
July 20, 21, 22, 23, 24
July 27, 28, 29, 30, 31
August 4, 5, 6, 7
August 10, 11, 12, 13, 14
August 17, 18, 19, 20, 21
August 24, 25, 26, 27, 28
August 31, September 1, 2, 3, 4
Choose how many extended days are needed
Choose how many extended care days are needed
Pick your 6 classes for the summer
Pick your 6 (2 hour classes) for the summer.
Pick your 6 (3 hour classes) for the summer
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