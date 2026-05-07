Mariposa Malt Whisky Society

Hosted by

Mariposa Malt Whisky Society

About this event

Summer MMWS Event Tuesday June 23 2026 at FARE

50 Museum Dr

Orillia, ON L3V 7T9, Canada

2 Fine Whisky Tastings
$12
Entree: Fare burger
$73

Ground Chuck, Smoked Cheddar, Au Poivre Mayo, Gralic Sauce, Mixed Greens, Bacon Jam, Caramelized Onions and Hand Cut Fries. Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.

Entree: Fish Tacos
$75

Crispy Fish Tacos topped with fresh slaw and lime cilantro crema. Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.

Entree: Chicken Caesar
$76

Grilled chicken breat with Fare-made casesar dressing (no anchovies in the dressing ), parmesan, bacon ,croutons, crispy capers and red onion.

Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.

Entree: Tacos (Vegetarian)
$69

Griled vegetable and black bean tacos with lime cilantro crema and avocado,

Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.

Dessert: Strawberry Shortcake
Free

Please select one dessert per person.

Dessert: Chocolate Torte
Free

Please select one dessert per person.

Guest Fee (Non MMWS member)
$15

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!