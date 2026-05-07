Summer MMWS Event Tuesday June 23 2026 at FARE

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About this event
Ground Chuck, Smoked Cheddar, Au Poivre Mayo, Gralic Sauce, Mixed Greens, Bacon Jam, Caramelized Onions and Hand Cut Fries. Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.
Crispy Fish Tacos topped with fresh slaw and lime cilantro crema. Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.
Grilled chicken breat with Fare-made casesar dressing (no anchovies in the dressing ), parmesan, bacon ,croutons, crispy capers and red onion.
Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.
Griled vegetable and black bean tacos with lime cilantro crema and avocado,
Price includes appetizers, your entree, choice of dessert, coffee & tea bar, taxes & gratuities.
Please select one dessert per person.
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